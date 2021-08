Näyttelijä John Travolta koki olevansa ylimääräinen vieras Valkoisen talon illallisilla, mutta päätyi illan lopussa huomion keskipisteeksi ja tanssittamaan itse prinsessa Dianaa.

Yhdysvaltalaisnäytelijä John Travolta sai vuonna 1985 kunnian tanssittaa Walesin prinsessa Dianaa Valkoisessa talossa. 67-vuotias näyttelijä kertoo ikimuistoisesta tanssistaan prinsessan kanssa uutuusohjelmassa In Their Own Words: Diana, Princess of Wales.

Peoplen mukaan Travolta ilahtui mahdollisuudesta tanssia kaikkien rakastaman prinsessan kanssa, mutta ei suinkaan itse tehnyt aloitetta. Travolta paljastaa, että tanssia toivoi alun perin Diana itse, ja toiveen välitti korkea-arvoinen viestinviejä.

Walesin prinssi Charles ja prinsessa Diana olivat vierailulla Yhdysvalloissa, ja osallistuivat illallisille tuolloisen presidentti Ronald Reaganin ja Nancy Reaganin kutsumina. Myös Travolta oli kutsuttujen joukossa. Mies koki kuitenkin olevansa vähäpätöinen kaikkien illallisten merkittävien vieraiden joukossa.

Kymmenen aikaan illalla Travolta tunsi yllättäen taputuksen olallaan, ja illan emäntä Nancy Reagan esitti miehelle erityislaatuisen pyynnön.

– Prinsessan haaveena on tanssia kanssasi. Haluaisitko tanssia hänen kanssaan tänä iltana? Reagan kysyi Travoltalta.

– No, totta kai, Travolta vastasi.

John Travolta ja Diana varastivat kaikkien illallisvieraiden huomion pyörähdellessään tanssilattialla.

Reagan kertoi johdattavansa Travoltan Dianan luo keskiyön aikaan. Keskiyön koittaessa oli tanssin aika, ja jännittynyt Travolta lähestyi Dianaa.

– Sydämeni alkoi laukata, ymmärrättehän, ja taputin häntä olalle ja hän kääntyi ympäri ja katsoi minua, ja hänellä oli se kaino leuan nyökkäys jota hän teki. Hän katsoi minua ja kysyin ”haluaisitko tanssia kanssani?” Travolta muistelee.

Prinsessa vastasi myöntävästi.

Peoplen mukaan Travolta kertoo, että hetki jona kaksikko astui tanssilattialle oli taianomainen. Muut vieraat kaikkosivat huoneen seinustoille, ja prinsessa ja valkokankaiden tähti tanssivat salin keskellä.

Dianan ujous vaikutti kaikonneen, kun tanssimista rakastava kaksikko pyörähteli ajan, joka Travoltasta tuntui ainakin vartin mittaiselta.

– Se oli satukirjamainen hetki.

– Kumarsimme kun se oli ohi, ja hän lähti ja minä lähdin, ja vaununi muuttuivat kurpitsaksi, Travolta summaa klassikkosatuun viitaten.

Nancy Reagan ja prinsessa Diana, yllään ikoninen Travolta-mekko.

John Travoltan ja prinsessa Dianan tanssi on ikuistettu legendaarisiin valokuviin. Dianan Reaganien illallisilla käyttämä iltapuku tunnetaan Travolta-mekkona. Peoplen mukaan mekko oli yksi prinsessan suosikeista. Hän käytti sitä peräti kahdeksan kertaa.

Victor Edelstenin suunnittelema veistoksellinen asu on myyty useaan kertaan. Mekko huutokaupattiin vuonna 2019 huikeaan 264 000 punnan eli yli 300 000 euron hintaan Historic Royal Palaces -järjestölle, joka huolehtii kuninkaallisista kiinteistöistä ja esineistä.

Tummansininen, ajaton asu on ollut viime kesästä lähtien näytillä Kensingtonin palatsissa, vuonna 1997 kuolleen Dianan entisessä kodissa.