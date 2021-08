Tubettaja Mandimai Sundberg, 20, on raskaana – tulevat vanhemmat poseeraavat hurmaavassa yhteiskuvassa

Alkuvuodesta syntyvä pienokainen on Mandimai Sundbergin ja hänen kihlattunsa Eliaksen esikoislapsi.

Tubettaja Mandimai Sundberg, 20, odottaa esikoistaan yhdessä kihlattunsa Elias Jalovaaran kanssa. Hän paljasti iloisen perheuutisen tuoreessa Instagram-päivityksessään.

Otoksessa mustiin rintaliiveihin pukeutunut Sundberg katsoo lempeästi kihlattuaan, joka pitelee ultraäänikuvaa tyttöystävänsä pyöristyneen vauvavatsan edessä.

– Neljän vuoden harjoitus tuotti tulosta ja jos kaikki menee hyvin, alkuvuodesta meitä on kolme, Sundberg kirjoittaa julkaisun kuvatekstissä.

Tekstistä selviää, että Sundbergin laskettu aika on ensi vuoden alussa. Päivityksen loppuun tubettaja on lisännyt katkelman Barbie: Tähkäpää -animaatioelokuvassa kuultavasta kappaleesta. Laulun sanat kertovat, että tuleva pienokainen odotettu lisä nuoren parin perheeseen.

– Niin kuin tähdet taivaalla nää. Rakkautemme on pysyvää, Nää sanat mieleesi paina. Niin käy unelmas totehen aina, Sundberg kirjoittaa.

Sundberg ja Jalovaara ovat pitäneet yhtä viimeiset neljä vuotta, ja he menivät kihloihin huhtikuussa 2021.

Tampereella asuva Sundberg on yksi Suomen seuratuimmista tubettajista. Hänellä on Youtubessa yli 159 tuhatta tilaajaa, ja kuvapalvelu Instagramissa hänellä on lähes satatuhatta seuraajaa.

Vuonna 2017 Sundbergin video anoreksiasta oli ehdolla Vuoden videoksi Pohjoismaiden suurimmassa Youtube-tapahtuma Tubeconissa. Tuolloin Sundberg kertoi IS:lle saavansa paljon yhteydenottoja nuorilta, jotka haluavat uskoutua hänelle omista ongelmistaan.

– Totta kai se tuntuu hyvältä, että ihmiset luottaa. Tosi moni on sanonut, että ne eivät ole kertoneet kellekään, mutta silti haluavat uskoutua minulle. On se tosi hienoa, Sundberg sanoi IS:lle elokuussa 2017.