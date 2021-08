Näyttelijä Lisa Banes menehtyi yliajossa – paikalta paennut skootterikuski saatiin vihdoin kiinni

Gone Girl -elokuvasta tuttu näyttelijä Lisa Banes joutui skootterin yliajamaksi kesäkuussa. Hän kuoli saamiinsa vammoihin 10 päivää myöhemmin.

Lisa Banes menehtyi jouduttuaan skootterin yliajamaksi. Kuva on otettu vuonna 2014.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Lisa Banes joutui kesäkuussa skootterin yliajamaksi New Yorkissa. Hänet kiidätettiin onnettomuuden jälkeen läheiseen sairaalaan, jossa hän menehtyi reilua viikkoa myöhemmin. Banes oli kuollessaan 65-vuotias.

Tuolloin asiassa ei tehty pidätyksiä, sillä skootterin kuljettaja ehti pakenemaan onnettomuuspaikalta. Nyt New Yorkin poliisi tiedottaa, että yliajaja on vihdoin saatu kiinni ja hänet on toimitettu oikeuden eteen. Asiasta uutisoi CBS News.

Uutiskanavan mukaan 26-vuotiaalle Brian Boydille on luettu syytteet kuolemaan johtaneen onnettomuuden tapahtumapaikalta pakenemisesta. Lisäksi häntä syytetään siitä, ettei hän antanut tietä jalankulkijalle.

New York Postin tietojen mukaan Boyd asuu aivan onnettomuuspaikan liepeillä. Hänet pidätettiin, kun partioimassa olleet poliisit tunnistivat hänet tuntomerkkien perusteella.

Lisa Banes tähditti vuonna 2014 julkaistua Gone Girl -elokuvaa.

Onnettomuus tapahtui 4. kesäkuuta, kun Banes oli ylittämässä Manhattanilla sijaitsevaa Amsterdam Avenueta. Tapahtumahetkellä jalankulkijoilla oli vihreä valo. Skootterilla liikenteessä ollut Boyd ajoi päin punaisia ja törmäsi kuolettavasti Banesiin.

Poliisin mukaan Boyd oli paennut tapahtumapaikalta ennen virkavallan saapumista. Kun ensihoidon henkilöstö saapui paikan päälle, he löysivät maasta makaavan Banesin, joka oli saanut törmäyksen seurauksena vakavan vamman päähänsä.

CBS Newsin mukaan Kaliforniassa asunut Banes oli tapahtuma-aikaan vierailemassa ystävänsä luona New Yorkissa. Törmäyshetkellä hän oli matkalla entiseen kouluunsa.

Banes ehti ennen kuolemaansa näytellä yli 40 vuoden ajan. Hän teki yhden tunnetuimmista roolitöistään vuonna 2014 ensi-iltansa saaneessa Gone Girl -elokuvassa. Sen lisäksi hänet on nähty muun muassa televisiosarjoissa Mullan alla, Masters of Sex ja NCIS.

Vuonna 1981 Banes palkittiin Theatre World Award -palkinnolla roolistaan näytelmässä Nuori viha.