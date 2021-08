Sanna Marin kertoo Sami Kuroselle, kuinka tapasi miehensä – hoksasi vasta myöhemmin, että ravintolalla on hauska yhteys pariskunnan tyttäreen

Sanna Marin kertoo Sami Kurosen haastattelussa äitiydestään ja ensikohtaamisesta puolisonsa Markuksen kanssa.

Pääministeri Sanna Marin kertoo sunnuntaina Suomipop-radiokanavalla kuultavassa Kurosen grilli -ohjelmassa ensikohtaamisestaan puolisonsa Markus Räikkösen kanssa ja siitä, kuinka äitiys muutti häntä.

Marinin ja Räikkösen tytär Emma syntyi kolme ja puoli vuotta sitten.

Marin kertoo Sami Kurosen haastattelussa, että Emman syntymän jälkeen hän on muuttunut ihmisenä paljon.

– En ole koskaan ollut sellainen ihminen, että tavoitteeni elämässä olisi esimerkiksi parisuhteen löytäminen, mikä kuulostaa hassulta, koska tapasimme Markuksen kanssa 18-vuotiaina. En ole koskaan tavoitellut parisuhdetta, avioliittoa, perhettä tai lapsia. Politiikka on vienyt minua. Mutta sen jälkeen kun sain Emman, kyllä asiat ja tapa katsoa maailmaa muuttuivat, Marin kertoi.

– Oma lapsi on ihana. Muutenkin lapset ovat ihania, Ne ovat suloisia, niillä on kaikki edessä ja on ihana katsoa kun ne kasvaa, Marin sanoi.

Marin myös paljasti hauskan yksityiskohdan siltä illalta kun hän tapasi miehensä ensimmäistä kertaa, molempien ollessa 18-vuotiaita.

– Tapasimme Markuksen kanssa ravintola Emmassa Tampereella. En itse asiassa tajunnut, kun annoimme lapsemme nimeksi Emma, että siinä oli tällainen nimellinen yhtymäkohta. Ymmärsin sen vasta myöhemmin.

Marin oli ollut aiemmin päivällä ystäviensä tupaantuliaisissa. Ystävykset olivat jatkaneet iltaa tamperelaiseen ravintolaan. Ensikohtaamista Marin muistelee lämmöllä, vaikka hänen mukaansa se ei ollut rakkautta ensi silmäyksellä.

– Markus on sanonut, että hänelle se oli rakkautta ensisilmäyksellä, mutta itse olen sen verran varautuneempi ihminen, että en sanoisi näin. Mutta kyllä siinä jotain oli, Marin kertoo.

Sanna Marin ja Markus Räikkönen tapasivat 18 vuoden iässä.

Pääministeri sanoo rakastuneensa miehessään erityisesti hänen luonteeseen.

– Oltiin alusta asti hyvin samanlaisia. Ajateltiin samalla tavalla ja täydennettiin toistemme lauseet. Vieläkin se on sellaista.

Marinin mukaan juuri samankaltaisuus hänen miehensä kanssa on syvin liima heidän välillään.

– Me olemme persoonina vähän erilaisia, mutta meillä on sama tapa nähdä maailma. Me tehdään paljon yhdessä perheenä. Ja välillä kun Emma on hoidossa isovanhemmilla, niin käydään kävelyllä, pelataan korista, käydään saunassa, katsellaan hölmöjä leffoja ja sarjoja, kuunnellaan musaa ja juodaan tosi paljon kahvia, Marin kertoo Kuroselle.

Äitinä Marin sanoo olevansa lepsu ja lempeä.

– Jos Emma jotain haluaa, niin kyllä hän multa pyytää, eikä isältään. Olen töissä tiukka, mutta kotona aika lepsu.

Marin kertoo, että hänen Emma-tyttärensä on täysin samanlainen kun Marin samanikäisenä.

– Hän on erittäin temperamenttinen, tahtoo paljon, on tosi menevä, vauhdikas ja sosiaalinen.

Emma ei vielä täysin ymmärrä, mitä hänen äitinsä tekee työkseen.

– En usko, että hän ymmärtää, mitä teen. Hän varmaan ajattelee, että äiti käy paljon kokouksissa. Emma on opetellut myös itse pitämään kokouksia. Hän pitää hirveästi ihmisistä. Jos Kesärannassa on kokous, hän haluaa ehdottomasti olla keskipiste. Hän haluaa tavata kaikki ja jutella kaikkien kanssa.