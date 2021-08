Jennifer Aniston katkaisi välit kaikkiin läheisiinsä, jotka kieltäytyvät koronarokotteesta – kertoo nyt miksi

Frendit-tähti ei halua olla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka eivät ota koronarokotetta.

Näyttelijä Jennifer Aniston kertoo InStyle -lehden haastattelussa, ettei hän suvaitse lähipiirissään henkilöitä, joita ei ole rokotettu. Aniston sanoo katkaisseensa välit muutamiin läheisiinsä, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta koronarokotteen.

– On suuri joukko ihmisiä, jotka ovat rokotevastaisia ja he eivät kuuntele faktoja. Se on sääli. Katkaisin yhteyden ihmisiin, jotka ovat kieltäytyneet rokotteesta, tai jotka eivät ole suostuneet kertomaan, onko heidät rokotettu. Se on harmillista, Aniston sanoo InStylen haastattelussa.

– Minusta on moraalinen ja ammatillinen velvoite kertoa rokotteesta, koska emme käy päivittäin testeissä. Asia on mutkikas, sillä jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta joidenkin ihmisten mielipiteet perustuvat pelkkään pelkoon ja propagandaan, Aniston sanoo.

Aniston on aiemmin kannustanut sosiaalisessa mediassa fanejaan ottamaan koronarokotteen heti kun mahdollista.

Anistonin päätös katkaista yhteydenpito rokotusvastaisiin ihmisiin on herättänyt runsaasti keskustelua tähden Instagramissa.

– Jos Jennifer on rokotettu ja siksi suojassa, niin miksi hän ei halua olla rokottamattomien kanssa? fanit kummastelevat.

Aniston on vastannut fanien kysymyksiin Instagramin Stories-osiossa ja painottanut seisovansa sanojensa takana.

Aniston toteaa, ettei missään nimessä halua joutua siihen tilanteeseen, että hän kantaisi tietämättään koronavirusta ja tartuttaisi sen johonkin toiseen ihmiseen.

– Voin yhä saada virusmuunnoksen. Jos saan tartunnan, niin oireet voivat olla hyvin lieviä. Rokotettuna en välttämättä joudu sairaalaan, enkä kuole. Saatan silti tartuttaa viruksen ihmiseen, jota ei ole rokotettu ja joka on riskiryhmää. Tässä tapauksessa saattaisin heidät vaaraan. Tämän takia olen huolissani asiasta. Meidän on huolehdittava muistakin kuin itsestämme, Aniston painottaa.

THL:n sivuilla todetaan koronavirusrokotteen tarjoavan suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan.

Koronarokotteet estävät myös virusinfektiota ja viruksen erittymistä sekä tarttumista ihmisestä toiseen. Tämän perusteella ajatellaan, että koronarokotteet voivat edesauttaa niin sanotun epäsuoran suojan syntymistä.

Koronarokotus ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös rokotteen saaneet huolehtivat turvaväleistä, käyttävät maskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.