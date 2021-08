Iskelmä-Finlandian voittaja Arja Koriseva ei ole pyöritellyt korona-aikaan jouten peukaloitaan. Hän toteutti uuden aluevaltauksen ja ryhtyi tekemään biisejä. Ensimmäiset kaksi kipaletta julkaistaan lähiaikoina.

Arja Koriseva piti palkita Finlandialla jo viime vuonna, mutta koronan takia Nokian Tapsan Tahteja ei järjestetty. Koriseva ehti jo pelätä, että palkinto menee sivu suun, jos vaikka joku rynnii ohi.

– Arvelin, että jos se palkinto tänä vuonna jaetaan, niin kyllä sen saaja olen sitten minä. Enemmänkin pelkäsin sitä, että tätä ei voida nytkään toteuttaa, ja se siirtyy kauemmaksi ja kauemmaksi, hän kertoo.

Koriseva sai tiedon palkinnosta jo toista vuotta sitten. Salassa pidetty tieto ei levinnyt kovin laajalle.

– Kerroin kotona, koska palkitsemisasian piti olla viime vuonna niin varma. Kerron kotona töistäni ja aikatauluistani. Tieto ei levinnyt niiden seinien ulkopuolelle.

Arja Koriseva on Iskelmä-Finlandian voittajana komeassa seurassa. Ennen häntä palkinnon ovat saaneet muun muassa Marion Rung, Kari Tapio, Jari Sillanpää, Eino Grön, Paula Koivuniemi ja Katri Helena.

– Kun tulin tälle alalle, Paula ja Katri sanoivat minulle, että tervetuloa alalle, kaikesta näkee, että sä olet tosissasi. Tuntuu, että olen ollut heidän porukassaan koko ajan, Arja kertoo.

– On ihan huikeata olla jatkeena tuolle ryhmälle.

Illan konsertissa Arja Koriseva lupasi laulaa hittinsä Tiikerihain, jos yleisö vaan tarpeeksi lujaa taputtaa.

Korona tyhjensi Korisevan keikkakalenterin. Hän ei jäänyt kotiin itkemään, vaan lähti biisileirille sanoittaja Eija Hinkkalan, säveltäjä Antti Kleemolan ja sovittaja Samuli Turusen kanssa.

– Ne tsemppasivat minua, että totta kai sä rupeat tekemään biisejä. Teen sanoja Eijan kanssa ja Antti säveltää. Ensimmäiset kaksi biisiä on valmiina.

– Toisen biisin nimi on Tee se tänään. Se on reippaampi, kannustava biisi. Jos on asioita, tee se tänään äläkä jätä huomiseen.

– Toinen biisi on Puhu pienillä kirjaimilla. Se on tunteellinen balladi siitä, että on asioita, jotka puhutaan pienillä kirjaimilla. Jotkut asiat on helpompi puhua ääneen.

Koronan aikaan taiteilijalla on aikaa. Niinpä Arja Koriseva ryhtyi tekemään biisejä. -Ensimmäiset kaksi ilmestyvät lähiaikoina.

Ennen koronaa Koriseva ehti käynnistää taiteilijauransa 30-vuotisjuhlakiertueen. Se meni hyvin siihen asti, kunnes koronan takia viime kevään konsertit oli pakko peruuttaa. Mutta töitä konserttikiertue toi myös koronan aikaan.

– Työstimme siitä live tupla-cd-julkaisun. Sitä on paljon toivottu, ja se on tullut nyt markkinoille.

Monet taiteilijat ovat koronan takia pulassa. Keikkoja ei ole ollut eikä myöskään keikkaliksaa. Uusia rajoituksia on tulossa. Arja kuittasi Finlandia-palkinnosta 10 000 euroa. Onko niille löytynyt käyttöä?

– Kyllä se menee sukan varteen. Sieltä ovat aika hyvin rahat huvenneet.

Elämä tulee maksamaan jonkin verran, jos töitä ei saada tehdä.

Arja Koriseva ja Finlandia-valintaraadin puheenjohtaja Turkka Mali ovat opiskelukavereita. Kumpikin valmistui opettajaksi, mutta sen alan töitä he eivät ole tehneet. -Me järjestimme opiskelijoiden juhliin ohjelmaa.

Ainakin tällä hetkellä Korisevalla on keikkaa. Perjantaina hän esiintyy Imatralla, lauantaina Vimpelissä.

– Saa tässä ainakin matkustaa. Nyt on otettava kaikki keikat ja tehtävä ne riemulla.

Myös Kummeli-hemmojen sarja Kontio & Parmas on työllistänyt Korisevaa.

– Kolmas tuotantokausi on tekeillä. Näyttelen siinä Arja Korisevaa. Olen siinä itseni alter ego. Tosin sanat suuhuni kirjoittaa Heikki Vihinen.