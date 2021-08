Sanna Marin paljastaa Sami Kuroselle, kuinka kovaa hän treenaa – tällainen on pääministerin Cooper-tavoite

Sanna Marin käy aktiivisesti juoksulenkeillä tähtäimenään juosta 3000 metriä Cooperin testissä.

Sanna Marin on innostunut juoksuharrastuksesta.

Pääministeri Sanna Marin kertoo sunnuntaina radio Suomipopilla kuultavassa Kurosen Grilli -ohjelman jaksossa urheiluharrastuksestaan.

Neljän viikon kesälomalta palannut Marin kertoi Sami Kurosen luotsaamassa haastattelussa, että on loman aikana muun muassa liikkunut paljon ulkona.

– Olen pitkästä aikaa alkanut urheilemaan. Olen käynyt juoksemassa ja kävelemässä. On ollut tosi kivaa.

Kun Kuronen utelee lisää Marinin urheiluharrastuksesta, Marin paljastaa treenaavansa maksimikestävyyttä mittaavaan Cooperin testiin, jonka tarkoituksena on juosta 12 minuutissa niin pitkälle kuin pääsee.

– Treenaan kolmen tonnin cooperia ja tavoitteeni on saada se tänä vuonna juostua. Juoksen aika kovaa vähän lyhyempiä lenkkejä, sellaista kahdeksaa kilometriä ja alle, mutta tosi kovia kilometrivauhteja, Marin sanoo.

Marin kertoo, että hän juoksi nuorempana monta vuotta, kunnes harrastukseen tuli viidentoista vuoden tauko. Hän alkoi juoksemaan uudestaan viime toukokuussa.

Kuronen utelee Marinilta, mikä on hänen tämä hetkinen Cooper-tuloksensa.

– Tällä hetkellä sanoisin, että se on 2700 metrissä. En ole juossut vielä pohjajuoksua, juoksen sen nyt elokuussa ja lähden siitä treenaamaan 3000 metriä kohti, Marin kertoo.

Juoksuharrastuksen ohella Marin kävelee paljon, pelaa koripalloa ja vetää leukoja.

Kuronen myös utelee Marinilta, tuntuuko koskaan turhauttavalta, että turvahenkilöt ovat hänen kintereillään jatkuvasti.

– Harvemmin. Meillä on niin ammattitaitoista väkeä, että he ottavat etäisyyttä ja antavat tilaa ja kunnioittavat yksityisyyttä. Ei se ole sillä tavalla haitannut. Heistä saa myös hyvää lenkkiseuraa. Toki olen käynyt nyt aika kovilla juoksulenkeillä, niin he eivät ihan meinaa pysyä enää mukana, Marin naurahtaa.

Marin on lapsesta asti nauttinut liikkumisesta. Nuorena hän harrasti muun muassa tanssia muun urheilun ohessa. Kesällä Marin on innostunut harrastamaan liikuntaa muutenkin, kuin juoksemisen merkeissä.

– Kävelen tosi paljon. Tykkään kävelemisestä ihan hirveästi, se on ihanaa. Siinä näkee ihmisiä ja maisemia ja pystyy ajattelemaan samalla, kun saa hyvää arkiliikuntaa. Sen lisäksi pelaan korista ja vedän leukoja, hän kertoo haastattelussa.

– Okei, aika kova, Kuronen naurahtaa.

Urheillessaan Marin kuuntelee luureista mielimusiikkiaan.

– Kyllä siellä soi semmonen hard rock ja elektroninen musa. Hyvä musiikki, Marin kertoo Kuroselle.

Aktiivinen ja urheilullinen elämäntyyli on näkynyt myös Marinin Instagram-tilillä.

Aiemmin tällä viikolla hän julkaisi kuvan iltakävelyltä Sdp:n kansanedustaja Ilmari Nurmisen kanssa.

– Iltakävelyllä rakkaan ystävän Ilmari Nurmisen kanssa, Marin kirjoitti kuvan yhteydessä.