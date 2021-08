"Suomen Liza Minnelli" Arja Koriseva sai Iskelmä-Finlandian

Laulaja Arja Koriseva on saanut tämän vuoden Iskelmä-Finlandia -palkinnon. 10 000 euron arvoinen palkinto luovutettiin Korisevalle Tapsan Tahdeilla Nokialla.

Arja Korisevan piti saada palkinto jo viime kesänä. Koronan takia Tapsan Tahteja ei silloin kuitenkaan järjestetty. Tänä kesänä Tahteja juhlitaan piknik-tapahtumassa Nokian Poutunpuistossa. Tapahtuma striimataan kaikelle kansalle.

Finlandia-voittaja Arja Koriseva aloitti keikkailun jo 13-vuotiaana.

Kaiken kansan suosikki Korisevasta tuli, kun hänet valittiin Seinäjoen Tangomarkkinoilla tangokuningattareksi vuonna 1989.

Seinäjoelta on tullut kunniaa senkin jälkeen. Koriseva nimettiin Kaikkien aikojen tangokuningattareksi vuonna 1997. Tangomarkkinoilla

2006 Korisevalle myönnettiin Tango Finlandia -palkinto. Tänään Korisevasta tuli kaksinkertainen Finlandia-voittaja.

Arja Koriseva ei ole leimautunut pelkästään tangon taitajaksi. Häneltä taittuu iskelmä laidasta laitaan. Finlandia-palkinnon valintaraati kiitteli Arja Korisevan monipuolisuutta.

– Arja Koriseva on Suomen "Liza Minnelli". Hän tekee kaikkea ja pystyy muuntautumaan. Vähän sellaista Amerikka-meininkiä. Arja tekee muutakin kuin laulaa, sanoo valintaraadin puheenjohtaja Turkka Mali.

Mali puhuu totuuden sanoja. Arjan nauravainen olemus on tuttu lukemattomista tv-ohjelmista, sieltä Speden speleistä alkaen. Useissa elokuvissakin lady on näytellyt.

Arjan leipälaji on musikaali. Hän on näytellyt monissa teattereissa päärooleja sellaisissa klassikkomusikaaleissa kuten Sound Of Music, My Fair Lady, Sugar eli Piukat paikat...

Arja Koriseva on tehnyt yli 30-vuotisen uran laulajana.

Iskelmä-Finlandian voittajana Arja Koriseva on kovassa seurassa. Paria välivuotta lukuun ottamatta palkinto on jaettu vuodesta 2001. Sen ovat saaneet muun muassa sellaiset legendat kuten Marion Rung, Kari Tapio, Jari Sillanpää, Paula Koivuniemi, Eino Grön, Katri Helena ja Danny.

Viimeksi palkinnon sai Vicky Rosti vuonna 2019.

Arja Korisevaa juhlitaan parhaillaan puistopiknik-tapahtumassa.

Myöhemmin illalla tuore Finlandia-voittaja konsertoi Tapsan Tahdeilla.