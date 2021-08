Sanna Marinilta poikkeuksellinen avautuminen kuolleesta isästään Sami Kurosen ohjelmassa: ”En koe, että hän on osa perhettäni”

Sanna Marin puhuu isästään Sami Kurosen haastattelussa.

Pääministeri Sanna Marin puhuu harvinaislaatuisesti edesmenneestä isästään tulevassa Kurosen Grilli -radio-ohjelmassa.

Marin on ollut aiemmin julkisuudessa hyvin vaitonainen aiheesta, mutta kertoo nyt poikkeuksellisen avoimesti suhteesta isäänsä Sami Kurosen luotsaamassa haastattelussa, joka on kuultavissa radio Suomipop-kanavalla tulevana sunnuntaina.

Marin syntyi sanojensa mukaan vuonna 1985 tavalliseen suomalaiseen perheeseen, jossa oli äiti ja isä. Marin on oman äitinsä ainut lapsi, mutta hänellä oli isän puolelta siskopuoli ja velipuoli, jotka ovat häntä vanhempia.

– Olin kaksivuotias, kun isä ja äiti erosivat. Isällä oli alkoholiongelma ja parisuhde ei toiminut. Muutettiin äitini kanssa kaksin pois, Marin kertoo haastattelussa.

Kun Kuronen kysyy, oliko Marin isänsä kanssa tekemisissä sen jälkeen kun vanhemmat erosivat, Marinilla on selkeä vastaus.

– Hän ei ollut tekemisissä minun kanssani. En muista, että olisi syntymäpäiväkortteja tullut. Tai oikeastaan mitään muitakaan yhteydenottoja. Kyllä varmasti silloin, kun olin lapsi, äiti yritti, että oltaisiin pidetty vähän yhteyttä. Mutta se sitten jäi.

MARININ isä Lauri kuoli reilu vuosi sitten kesällä. Pääministerin kanslia vahvisti tuolloin uutisen, mutta Marin ei halunnut kommentoida asiaa sen enempää julkisuuteen. Hän kertoo Kurosen haastattelussa, etteivät he ole pitäneet yhteyttä isänsä kanssa juurikaan edes aikuisiällä.

Kuronen kysyy haastattelussaan, kokiko Marin, että hän sai kaiken sanottua isälleen tämän kuoltua.

– Kun en ole kasvanut isäni kanssa, niin en sillä tavalla koe, että hän on osa perhettäni. Ihmiset ja perheet ovat erilaisia. En koe, että mitään jäi sanomatta tai olisi pitänyt sanoa, Marin selittää.

Marin kommentoi viime vuoden lokakuussa Vogue-lehden haastattelussa suhdetta isäänsä hyvin lyhyesti.

– Jos kysyt minulta, tunnenko, että minulla on isä, vastaisin, etten tunne. En ole kasvanut hänen kanssaan, joten sanoisin, että minulla ei ole isää, Marin sanoi tuolloin Voguelle.

Pääministerin isättömyys nousi Voguen artikkelin jälkeen esille myös IS:n erikoishaastattelussa pääsiäisenä.

Marin sanoi tuolloin IS:lle, ettei hän koe isättömyyden jättäneen häneen mitään erityistä jälkeä.

– Itselläni on ollut hyvä lapsuus, nuoruus ja elämä. Lämmin ja rakastava perhe. Ei minulle ole jäänyt minkäänlaista tunnetta osattomuudesta tältä osin, Marin kommentoi tuolloin Ilta-Sanomille.

Sanna Marin on ollut aiemmin hyvin vaitonainen isästään julkisuudessa.

KUN Marinin vanhempien erosta oli jo aikaa, hänen äitinsä tapasi ihmisen, johon hän rakastui. Tämä henkilö oli nainen.

– Meistä tuli sateenkaariperhe. Toki siinä on ollut monenlaisia suhteita matkan varrella, mutta olen kasvanut nuoruuteni sateenkaariperheessä, Marin sanoo haastattelussa.

Vanhempien eron jälkeen Marin muutti äitinsä kanssa Pirkkalaan, Tampereen naapurikuntaan. Marin kertoo haastattelussa lapsuudestaan.

– Minulla on todella mukavia, hyviä muistoja. Oma ala-asteeni Toivion koulu Pirkkalassa oli hyvin idyllinen, pieni koulu. Siellä oli paljon ystäviä ja paljon luontoa lähellä. Loistavat opettajat ja jotenkin tosi kiva kasvuympäristö, Marin kertoo.

Marin toteaa Kurosen haastattelussa, että hänen nuoruudessaan 1990-luvulla sateenkaariperheistä ei puhuttu. Hän ei juurikaan selitellyt perhettään esimerkiksi koulussa, vaan pikemminkin vaikeni koko aiheesta.

– 1990 -luvulla se, mikä sitä enemmän kuvaa, on vaikeneminen. Ei kouluissa puhuttu näistä asioista tai ylipäätään erilaisuudesta tai erilaisista perheistä. Se on sellainen asia, mistä olen iloinen, että ollaan tultu eteenpäin. On tärkeää, että puhutaan moninaisuudesta, erilaisista perheistä, erilaisista ihmisistä, ylipäätään siitä, että me ollaan kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia.