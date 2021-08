Herttuatar Meghanin syntymäpäivävideolle täystyrmäys suositussa aamuohjelmassa: "Miksei hän puhu normaalisti?"

Australialaisen aamuohjelma Todayn juontajat pilkkasivat herttuattaren videota armottomasti.

Herttuatar Meghan vietti keskiviikkona 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Hän julkaisi tuolloin Sussexin herttuaparin Archewell-järjestön nettisivulla videon, jossa hän keskustelee yhdessä koomikko Melissa McCarthyn kanssa syntymäpäiväsuunnitelmistaan.

Videolla Sussexin herttuatar kertoo, että hänellä on suuria suunnitelmia syntymäpäivänsä kunniaksi. Tämän jälkeen McCarthy arvuuttelee kuumeisesti, mitä Meghanilla on mielessään.

Yksikään koomikon arvauksista ei kuitenkaan osu oikeaan, sillä videon loppupuolella paljastuu, että herttuatar on lanseerannut merkkipäivänsä kunniaksi uuden hyväntekeväisyysprojektin, johon hän on värvännyt mukaan liudan julkkisnaisia. 40x40 -nimeä kantavan mentorointikampanjan tarkoituksena on saada naiset mukaan työelämään.

Vaikka uuden kampanjan tarkoitus on ennen kaikkea hyvä, Meghanin syntymäpäivävideo on herättänyt paikoin myös suurta huvitusta. Brittilehti Daily Mailin mukaan australialaisohjelma Todayn juontajat pilkkasivat videota suorassa lähetyksessä torstaiaamuna.

Aamuohjelman juontaja Sophie Walsh piti Meghanin puheita suorastaan pöyristyttävinä. Hänen mukaansa herttuattaren työtehtävät jättänyt Meghan ei ole oikea ihminen puhumaan naisten työllistymisestä.

– Rakastan sitä, miten hän luennoi ihmisille töihin palaamisesta, kun hän itse jätti työtehtävänsä kuninkaallisena alle kahden vuoden rupeaman jälkeen, Walsh lohkaisee.

Harryn ja Meghanin välit hoviin ovat olleet viime vuosina koetuksella. Kuvassa Sussexin herttuapari Oprahin haastattelussa, joka aiheutti kiistaa hovin ja parin välille.

Samoilla linjoilla on Walshin kollega Karl Stefanovic, joka toteaa herttuaparin nettoavan nykyään miljoonia dollareita kotoa käsin. Tämän mahdollistavat hänen mukaansa pariskunnan solmimat sopimukset yhdessä Netflixin, Spotifyn ja muiden suuryritysten kanssa.

Meghanin takana videolla pariskunnan koira lepäilee tyynyn päällä. Siitäkin toimittajalla on sanansa sanottavana.

– Voisipa viettää tuon koiran elämää, makoilla tyynyllä takan edessä, jossa ei edes pala tuli, hän jatkaa.

Tämän jälkeen Stefanovic kiinnittää huomionsa herttuattaren asialliseen puhetyyliin.

– Miksei hän puhu normaalisti (amerikkalaisella aksentilla)? juontaja kysyy ja imitoi herttuattaren puhetta yhden lauseen verran.

– Ei tarvitse ihmetellä, miksi Harry on lähtenyt ulos jongleeraamaan, Stefanovic jatkaa viitaten videon lopussa vilahtavaan prinssiin, mihin hänen kollegansa Walsh lisää:

– Harry on menettänyt otteensa.

Walshin ja Stefanovicin juontama Today on yksi Australian suosituimmista aamuohjelmista. Kyseisen sarjan ensimmäiset jaksot esitettiin jo vuonna 1982.