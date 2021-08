Rapmoguli Dr. Dren tytär elää kodittomana – upporikas isä sulki rahahanat ja katkaisi yhteydenpidon kokonaan

Dr. Dren tytär elättää itsensä ruokalähettinä ja tehdastyöllä.

Rapmoguli Dr. Dren vanhin tytär LaTanya Young, 38 tylyttää isäänsä kovin sanoin Daily Mailin haastattelussa.

Neljän lapsen yksinhuoltajaäiti Young sanoo isänsä hylänneen hänet. Taloudelliseen ahdinkoon ajautunut Young sanoo lehdelle asuvansa nyt autossaan, eikä hän ole omien sanojensa mukaan saanut isältään taloudellista apua yli vuoteen.

Young sanoo lastensa asuvan nyt hänen ystäviensä luona, sillä hänellä ei ole varaa maksaa vuokraa. Young itse asuu autossaan.

– Olen tehnyt töitä tehtaassa ja ruokalähettinä. Ystäväni ja perheeni antaa meidän majailla välillä heidän luonaan, mutta suurimman osan ajasta nukun autossani, Young sanoo lehdelle.

Youngin vanhemmat erosivat, kun hän oli 5-vuotias. Hän ei ole nähnyt isäänsä 18 vuoteen ja aikaisemmin kaikki yhteydenpito on tapahtunut räppärin assistenttien kautta.

Rapmogulin tytär sanoo olevansa tilanteesta pahoillaan etenkin omien lastensa takia, jotka eivät ole koskaan tavanneet kuuluisaa isoisäänsä.

Hän sivaltaa Daily Mailin haastattelussa kuulleensa, että isä on ostanut kartanoita rakastajattarilleen, mutta omalle tyttärelleen hän on kääntänyt selkänsä.

– Olen koditon ja olen yrittänyt pyytää isältäni apua. Hänen asianajajansa sanoo, ettei isä halua auttaa minua, koska olen puhunut hänestä julkisuudessa. Yritän vain saada hänet kiinni ja kysyä, haluaako hän nähdä lapsenlapsensa. Lapseni ovat sen ikäisiä, että he tietävät kuka hän on. He ovat järkyttyneitä, ettei isoisä halua olla heidän kanssaan missään tekemisissä, Young suree.

Dr. Dre on yhdysvaltalainen musiikkimoguli ja yksi rapmusiikin suurimmista vaikuttajista, joka tuli tunnetuksi 1980-luvulla N.W.A.-yhtyeen jäsenenä ja siirtyi menestyksekkäälle soolouralle 1990-luvun alussa.

Kuusinkertainen Grammy-voittaja Dr. Dre, 55, on yksi maailman varakkaimmista räppäreistä yli 600 miljoonan omaisuudella. Forbes listasi hänet toiseksi rikkaimmaksi hip hop -tähdeksi vuonna 2019.

Vuonna 2014 Dren suosittu kuuloke- ja äänitekniikkayritys Beats by Dre myytiin Applelle 3 miljardilla dollarilla, mikä teki räppäristä hip hop -musiikin ensimmäisen miljardöörin.

Dr. Drella on mittava omaisuus, mutta myös hyvin suuret menot ja elatusmaksut lohkaiset muhkean osan tähden rahoista kuukausittain.

Dr. Dre määrättiin hiljattain maksamaan ex-puolisolleen Nicole Youngille elatusapua jopa 3 miljoonaa euroa vuodessa. Seitsemän lapsen isän tiedetään maksavan myös aikuisten lastensa menoja. Tähden nuorin lapsi on 19-vuotias, vanhin 39-vuotias.