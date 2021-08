Forbes: Rihannasta, 33, tuli miljardööri – näin hän on rikastunut

Menestynyt poptähti on rikastunut Fenty Beauty- ja Savage X Fenty -yritystensä kautta.

Rihanna on hankkinut jättiomaisuuden kosmetiikka- ja alusvaateyrityksillään.

Supertähti Rihanna on Forbes-talouslehden mukaan nyt virallisesti miljardööri. Lehden arvion mukaan Rihannan, koko nimeltään Robyn Rihanna Fentyn omaisuus on peräti 1,7 miljardia dollaria eli noin 1,4 miljardia euroa.

Maailman rikkaimmista ihmisistä kirjaa pitävän lehden mukaan 33-vuotias Rihanna on omaisuudellaan nyt maailman rikkain naismuusikko ja viihdeteollisuuden toiseksi äveriäin nainen. Rihannan edellä listassa on talk show -legenda Oprah Winfrey.

Todella menestyneen artistiuran tehneen Rihannan miljardööriys ei kuitenkaan johdu ainoastaan laulajantyön ansioista. Rihanna perusti vuonna 2017 Fenty Beauty -kosmetiikkabrändin, josta tuli välittömästi huikean suosittu.

Harvinaisen laajalla meikkivalikoimalla säväyttänyt brändi on Forbesin arvion mukaan 1,4 miljardin dollarin eli lähes 1,2 miljardin euron arvoinen.

Rihannan Fenty Beauty -yritys tunnetaan sen monipuolisista tuotteista ja mainoskasvoista.

Fenty Beautya on kiitelty sen useimpia muita kosmetiikkabrändejä kattavammasta sävyvalikoimasta. Rihannan brändien malleina on myös nähty monipuolisesti eri näköisiä ihmisiä. Rihanna omistaa Fenty Beautysta puolet, toinen puolikas on ranskalaisen luksuskonserni LVMH:n omistuksessa.

Lisäksi miljardöörillä on oma vuonna 2018 perustettu alusvaateyritys Savage x Fenty, jonka arvoksi Forbes arvioi 270 miljoonaa dollaria eli yli 220 miljoonaa euroa.

Rihanna ei ole julkaissut musiikkia sitten vuoden 2016.

Rihanna on julkaissut musiikkia viimeksi viisi vuotta sitten. Fanit ovat odottaneet viimeisimmälle Anti-albumille jatkoa kärsimättöminä. Yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä artisteista on kuitenkin suhtautunut ihailijoiden uteluihin uudesta musiikista huolettomasti.

Viime vuodet hän on keskittynyt yritystensä parissa työskentelyyn. Rihannaa seuraa musiikkiuran hiljaiselosta huolimatta 103 miljoonaa silmäparia.

Barbadokselta lähtöisin oleva Rihanna seurustelee tällä hetkellä räppäri ASAP Rockyn kanssa.

