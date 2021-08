Korona oli viedä muusikko Masa Maijasen hengen – laitettiin hengityskoneeseen, heräsi kuuden päivän päästä

Pitkän linjan muusikko kiidätettiin teholle vain pari kuukautta sen jälkeen, kun hänen serkkunsa Pave Maijanen oli kuollut tammikuussa ALS-taudin heikentämänä.

Masa Maijanen hyrisee tyytyväisenä, kun hänelle soittaa. Nyt siihen on vihdoinkin aihetta.

Muusikko on päässyt soittamaan – puolentoista vuoden hiljaiselon jälkeen – elävän yleisön eteen.

– Viime viikolla oli neljä keikkaa. Se on näissä olosuhteissa poikkeuksellista. Hoedownin kanssa käytiin Valkeakoskella komppaamassa Edu Kettusta ja Timo Kiiskistä. Ben Granfeltin kanssa soitettiin Helsingin Konepajalla viime perjantaina ja seuraavana päivänä heti kaksi keikkaa lisää. Oli kyllä makeaa näin pitkän tauon jälkeen, Maijanen iloitsee.

Lisää keikkoja soitetaan tälläkin viikolla, mikäli koronakurimus sen sallii. Hoedown esiintyy yksityisissä bileissä ja Somerolla Maijanen pääsee bassottelemaan covereita katujuhlissa.

– Tuntuu äärettömän mukavalta. Kaikkein tärkeintä tässä on se, että pääsee taas harjoittamaan omaa ammattiaan.

Soittamisen ilon ymmärtää, sillä Maijasen viulu oli vaieta kokonaan hänen sairastuttuaan koronaviruksen vakavampaan muotoon.

Viikatemies kävi kolkuttelemassa miehen ovea vain pari kuukautta sen jälkeen, kun hänen serkkunsa Pave Maijanen oli kuollut tammikuussa ALS-taudin heikentämänä.

Kuinka kaikki tapahtui? Annetaan miehen itsensä kertoa.

– Korona on oikein veemäinen tauti. Sen kanssa ei kannata leikkiä. Äijä meinas kuolla, Maijanen huomauttaa.

Basisti sai tartunnan vaimoltaan, mutta mistä virus hänelle tuli, onkin täysi mysteeri.

– Minulla oli täsmälleen yksi kontakti: vaimo. Meillä ei ole mitään hajua, mistä hän sai tartunnan. Hän kävi töissä ja tapasi muutamia ystäviään, mutta kukaan heistä ei sairastunut.

Kun vaimo oli sairastanut viikon, myös Maijanen alkoi oirehtia.

– Mulla ei ollut kuumetta, mutta yskin aivan kamalasti. Viikko siitä, niin olin jo sairaalahoidossa.

Ensi alkuun Maijanen kävi pyytämässä apua Malmin korona-asemalta.

– Sain sieltä antibiootit ja verenohennuspiikkejä. Lähettivät niiden kanssa kotiin.

Soittaja ei enää pärjännyt kotona.

– Tuli ihan saatanan huono olo ja oli pakko lähteä uudestaan sinne korona-asemalle. He ottivat vuodepaikalle odottelemaan. Ottivat verikokeita ja antoivat lisähappea. Sitten todettiin, että minullahan on keuhkokuume. Itse en sitä tiennyt. Sitten tulikin pii-paa-auto.

Maijanen ei ehtinyt kauaa pötkötellä Meilahden sairaalan koronaosastolla. Tunti saapumisen jälkeen hän oli jo teholla.

– Lääkäri vain kyseli, että onko mua ennen nukutettu? Sanoin, että laita vaan taju pois, jos tilanne niin vaatii.

Tilanne vaati ja seuraavan kerran Maijanen heräsi kuuden päivän kuluttua.

– Heräsin aika ihmeissäni, että missäs nyt ollaan? Lääkärin mukaan hengityskone helpotti hoitoa. Vilpitön kiitos koko HUSin henkilökunnalle. En osannut edes pelätä, sillä minulla oli täysi luotto heihin.

Maijanen taisteli hengestään teho-osastolla ja samaan aikaan hänen vaimonsa sairasti lievempää koronaa saman sairaalan toisella osastolla.

– Hän oli siinä muutaman kerroksen päässä minusta. Vaimolle annettiin lupa soittaa kolme kertaa päivässä mun hoitajille. Kun olin letkuissa, meillä oli 30-vuotishääpäivä. Vaimo sanoi hoitajille, että käykää vähän silittelemässä sitä miestä. Taju kankaalla meni myös 40-vuotistaiteilijajuhla.

Uutiset miehen voinnista olivat alkuun hyviä. Hoitajat kertoivat muusikon vaimolle, että hoito tepsii hyvin.

– Kolmantena päivänä teholla tuli kuitenkin romahdus kunnossa. Anestesialääkäri oli joutunut ottamaan juoksuaskelia. Äijä kävi kuulemma siellä rajoilla. Sieltä selvittiin.

Maijasen kunto ei ole palautunut entiselleen. Long-covid oireineen vaanii nurkan takana.

– Huomasin näiden neljän keikan jälkeen, että väsähdän helpommin, kun keuhkot eivät ole vieläkään kunnossa.

Ensi viikolla Maijanen hakee kotiin puhalluslaitteen, jolla tarkkaillaan keuhkojen toimintaa. Tulosten perusteella lääkäri päättää, joutuuko Maijanen käyttämään keuhkoja avaavaa lääkettä ja jos, niin kuinka kauan?

– Kävin keuhkokapasiteettitestissä. Kaksi kolmesta testistä oli ihan ok, mutta tilavuustestissä reputin. Jos normiarvo on 74, niin mulla se oli 53. Keuhkojen tilavuus on siis pienentynyt radikaalisti. Kukaan ei osaa kertoa, onko se lopullista vai palautuvatko keuhkot entiselleen? Onneksi lopetin tupakoinnin kahdeksan vuotta sitten.

Kun korona oli selätetty, Maijasella oli muutama toivomus. Hän halusi jatkaa soittamista ja pelata taas golfia.

– Olen päässyt jo golfaamaan. Jos on pitkiä siirtymiä reikien välillä, käytän golfautoa. Kun kävelen, niin aika paljon puuskuttaa. Ei olla normikunnossa.

Kaikkein tärkein toivomus liittyi kuitenkin koronan hoitoon.

– Ottakaaha veikkone niitä rokotuksii, ni myö soittajat päästää töihi, Maijanen vaihtaa kielen karjalaksi.

Lappeenrannasta kotoisin olevan Maijasen basso on soinut useissa ykkössarjan bändeissä. Hän on myös kysytty sessiomuusikko.

Maijanen kertoi Riffi-lehdelle pari vuotta sitten, että oma soitin valikoitui Lauritsalan yhteiskoulun musiikkiluokassa. Basso oli ainoa vapaa soitin.

Pitkälti itseoppinut rokkari ei lehden mukaan saanut suoranaisia oppeja suvun toiselta basistilta Pavelta.

– Paavali oli jo silloin hommissa Helsingissä, Paven suomenkielisillä levyillä ja tämän livekokoonpanossa 1980-luvulla soittanut Maijanen kertoi haastattelussa.