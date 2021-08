Suurin pudottaja -valmentajat julkistettiin – julkkisten personal trainer korvaa potkut saaneen Aki Mannisen

Suurin pudottaja Suomi -ohjelman uusi valmentaja on julkaistu. Myös ohjelman juontaja vaihtuu.

Nelonen on julkistanut Suurimman pudottajan uuden valmentajan, joka on personal trainer Jari Sorsa. Hän korvaa ohjelmassa aiemmilla kausilla nähdyn Aki Mannisen. Myös ohjelman juontaja vaihtuu. Aiemmin ohjelmaa on juontanut Riku Nieminen, nyt uutena juontajana nähdään Anni Hautala. Janni Hussi jatkaa ohjelmassa valmentajana.

Manninen joutui viime keväänä kohun keskelle, kun hän laukoi naisvihamielisinä pidettyjä kommentteja Selviytyjät Suomi Extra -ohjelman lähetyksessä. Manninen kertoi kohun aikoihin viime huhtikuussa saaneensa Suurin pudottaja Suomi -ohjelman valmentajan pestistä potkut sanomisiensa vuoksi.

Ohjelman uutena valmentajana nähtävä Jari Sorsa on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa usean julkisuuden henkilön peronal trainerina.

Suurin pudottaja Suomi -ohjelman tiistaina julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että ohjelman kolmannella tuotantokaudella joukko rohkeita suomalaisia lähtee koko elämän mullistavalle matkalle kohti terveempää ja kevyempää oloa sekä pienempää vaa’an lukemaa.

Aki Manninen ja Janni Hussi Suurimman pudottajan toisen tuotantokauden kuvauksissa.

Ohjelman tiedotteessa kerrotaan, että Suurin pudottaja -leiri kestää viisi viikkoa ja tuo yhteen joukon ihmisiä hyvin erilaisista taustoista, mutta kaikkia osallistujia yhdistää halu muuttaa elämäntapojaan.

– Odotan innolla uutta pestiäni! On mahtavaa päästä jakamaan omaa ammatillista osaamista liikunnan ja ravinnon puolelta osallistujille. Hieman on perhosia vatsassa, mutta innolla jo odotan pääseväni työn kimppuun, Jari Sorsa kertoo tiedotteessa.

Suurin pudottaja Suomessa osallistujat kisaavat kahdessa joukkueessa tavoitteenaan pudottaa painoa sekä kohottaa kuntoa. Valmentajat takaavat, että heidän tiimiläisensä sitoutuvat kovaan treenaamiseen sekä terveelliseen ruokavalioon.

– Tulen motivoimaan osallistujia monipuolisilla treeneillä ja vaihtelevilla ruokavaihtoehdoilla sekä haastamaan heitä menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, samalla kannustaen ja rohkaisten heitä eteenpäin. Luulen, että positiivinen asenteeni auttaa osallistujia vaikeina hetkinä jaksamaan, Sorsa kertoo omasta valmennustekniikastaan.

Suurin pudottaja Suomen kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä.

Ohjelma nähdään Nelosella ensi vuonna.

