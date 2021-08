Toisin kuin kuvitellaan, Armi Aavikko ei ollut vain herkkä ja kiltti. Armissa oli lujuutta vaikeissakin tilanteissa, vain alkoholiongelman edessä hän oli voimaton, kirjoittaa Aavikon hyvin tuntenut Eeva-Kaarina Kolsi.

Nyt kun Armi Aavikosta (1958–2002) on tehty erittäin hyvä radiokuunnelma, hänen elämäänsä on muisteltu paljon. Yleensä Armi kuvataan ennen kaikkea herkäksi. Sitä hän oli, mutta myös paljon muuta.

Aika vahvaksi on vuosien aikana kasvanut mielikuva Armista jonkinlaisena vietävissä olevana ressukkana, jolla ei ollut omaa tahtoa. Niin saattoi olla hänen viimeisinä aikoinaan alkoholiongelman takia, mutta kyllä hänellä muuten omaa tahtoa oli.

En voi sanoa tunteneeni Armia perinpohjaisesti, mutta sen tiedän varmasti, että hän osasi olla häkellyttävän päättäväinen.

Tapasin Armin ensimmäisen kerran 1980-luvulla. Eniten olin hänen kanssaan tekemisissä 1990-luvulla.

Yleensä Armi oli nauravainen ja vitsaileva. Muusikkopiireissä häntä pidettiin valloittavana ja ”hyvänä jätkätyyppinä”. Kun jotakin piti roudata, Armi ei miettinyt, menevätkö kynnet pilalle, hän tarttui hommiin.

Jos Armin kanssa olisi joutunut autiolle saarelle, hän olisi ollut se, joka junailee selviytymistavat. Eikä hän olisi marissut mistään.

Armissa olisi voinut olla jopa pomoainesta. Hän olisi tosin ollut liian empaattinen lujuutta vaativissa tilanteissa.

Mikään huithapeli Armi ei ollut, hän oli tarkka kaikessa. Hänen kodissaankaan ei ollut boheemia sekamelskaa, tavarat olivat jämptisti paikoillaan.

Armi hämmästeli usein, miksi hän osallistui Miss Suomi -kilpailuun. Kun hänet kruunattiin voittajaksi, hän tiputti kuuluisat kyyneleensä silkasta kauhusta.

Kävi sitten niin, että hänestä tuli rakastettu viihdetähti. Dannyn ja Armin showohjelmat ja levyt menestyivät. Koska Danny oli kokeneempi ja naimisissa, Armi miellettiin heidän suhteessaan altavastaajaksi. Kyse ei ollut tiedosta.

On väitetty, että Armi ei osannut sanoa ei. Kyllä hän osasi – paremmin kuin monet muut. Ja nyt en tarkoita hänen parisuhdettaan, josta ulkopuolinen ei voi hirveästi tietää.

Kun hän lopetti keikkailut 1995, hän kieltäytyi lähes kaikista haastatteluista jämäkästi. Myös minulle hän sanoi useita kertoja: ”ei käy”. Hevosenkin olisi saanut helpommin puhumaan haastatteluun kuin Armin, kun hän oli päättänyt olla hiljaa.

En liioittele, kun sanon, että Armi osasi olla poikkeuksellisen päättäväinen – joskus varmasti itsepäinenkin. Hän ei ollut mikään tahdoton nukke, jota olisi voinut ohjailla.

Usein Armi kieltäytyi haastatteluista silloinkin, kun hän vielä esiintyi. Yhteisissä haastatteluissa Dannyn kanssa puhuttiin lähinnä töistä.

Armi saattoi olla ”kova luu” toimittajille haastattelun saamisessa, mutta kun haastattelun sai, homma hoitui ilman ongelmia.

Armilla oli NHL-pelaajan asenne: vedetään maaliin ja se on siinä. Kaikenlainen säätäminen oli hänelle vierasta.

Armi oli aina oma itsensä, ei enempää eikä vähempää. Rakkauselämästään hän ymmärrettävästi vaikeni.

Oli Armi herkkäkin, todella herkkä. Mutta herkkänahkainen hän ei ollut. Hän kesti ronskiakin huumoria, ja heitti itsekin läppää, jolla hän ehkä myös peitti herkkyyttään.

Joku viisas on sanonut, että ihminen paljastaa itsensä kuoltuaan. Minäkin olen ymmärtänyt vasta Armin kuoleman jälkeen, miten vahva hän oli herkkyydestään huolimatta. Se olisi pitänyt osata sanoittaa hänen eläessään.

Armin vahvuus jalostui vuosien myötä. Mutta mielikuva hänestä jumittui jonnekin Kekkosen aikakaudelle, kun Armissa oli vielä nuoruuden epävarmuutta. Myöhemmin alkoholiongelma sitten tuki mielikuvaa ”vietävissä olevasta” Armista.

Jos Armi eläisi, häntä pidettäisiin vieläkin sinisilmäisenä tyttösenä, joka voi lähteä joka tuulen mukana. Hän täyttäisi syyskuussa 63 vuotta.

Aina Armi ei kyennyt jämäkkyyteen. Kun hänellä oli jo vakava alkoholiongelma, eräs nyt jo lopettaneen lehden toimittaja tunkeutui illalla hänen kotiinsa viinapullon kanssa. Vierailusta syntyi lehtijuttu.

Armi koki tulleensa hyväksikäytetyksi – ja ihan syystä.

Päättäväinen Armi oli silloinkin, kun hän oli jäänyt kiinni rattijuoppoudesta. Oli marraskuu 1995, kun sain Armilta puhelun. Hän oli tehnyt päätöksen: hän kertoisi itse julkisuudessa ikävän tosiasian, joka tulisi esille joka tapauksessa.

Puhelu alkoi jotenkin näin: ”Armi täällä moi, mä olen tehnyt jotakin hirveätä”. Hän vaikutti surulliselta, mutta kertoi kaiken hyvin rauhallisesti.

”Elämäni pahin virhe”, Armi sanoi Ilta-Sanomissa julkaistussa jutussa. Hänen mielestään oli täysin oikein, että hän jäi kiinni.

Armi ei pakoillut julkista häpeää, eikä hän pyrkinyt tekemään itsestään olosuhteiden uhria.

Haastattelua ei tehty yhden puhelun perusteella, joten Armi olisi voinut alkaa jahkailla päätöstään. Ei hän jahkaillut koskaan.

Vuoden kuluttua Armi jäi uudelleen kiinni rattijuoppoudesta. Senkin hän kertoi itse.

Armilla oli jo tuolloin alkoholiongelma. Silti hänessä oli päättäväisyyttä kertoa oma-aloitteisesti raskaista virheistään. Siihen ei moni kykenisi.

Ei ole syytä muistella virheitä, jotka Armi eläessään sovitti, mutta hänen rohkeudessaan ja päättäväisyydessään vaikeassa tilanteessa oli jotakin, mikä on hyväkin muistaa.

Syitä Armin alkoholismiin sairastumiselle on etsitty. Armin elämässä on nähty varjoja sielläkin, missä niitä ei ollut.

On kerrottu, että Armi kärsi laivaesiintymisistä. Armin kärsimys ei ollut laivassa, se oli syvemmissä vesissä.

Tietenkin Armia väsytti ajoittain pitkä showputki laivalla, kuten ketä tahansa, mutta hän toi aina ilmi olevansa kiitollinen mahdollisuudesta tehdä isoa show’ta.

Armi oli loistava lavaesiintyjä. Hän ei ehkä ollut laulutaidoiltaan A-ryhmää, mutta hänessä oli huikeata lavakarismaa. Komediennen taitojakin hänellä oli.

Dannyn ja Armin levyttämissä lauluissakin on edelleen jotakin vetoavaa, eikä se ole yksin Dannyn ansiota.

Keikkailun Armi lopetti, mutta todennäköisesti hän olisi lopettanut minkä tahansa työn siinä elämänvaiheessaan.

Kun Armi vetäytyi keikkailusta ensin pitkälle lomalle, hän sanoi nauttivansa tavallisesta elämästä. Kävi kuitenkin niin, että ”tavallinen elämä” oli yhä useammin lähikapakassa.

Danny olisi toivonut Armin jatkavan töitä. Armi toimi kuitenkin oman mielensä mukaan, mihin hänellä tietenkin oli oikeus.

En tiedä, milloin Armin alkoholiongelma varsinaisesti alkoi. On monia sairauksia, joiden alkamisen ajankohtaa on vaikea määritellä. Alkoholismi on myös sairaus, jonka syytä on vaikea osoittaa.

Itse en nähnyt koskaan Armia humalassa. Haastattelutilanteissa hän ei ehdottanut edes yhden viinilasillisen ottamista.

Huonokuntoisena tapasin Armin kerran. Hän oli silloinkin kaunis, mutta silmien tuttu säihke oli poissa. Ajattelin, että kyllä kaikki vielä kääntyy paremmaksi.

Huumorintajua Armilla oli. Kerran tein jutun Armin akvaariokaloista. Armin mielestä oli hupaisaa esitellä lehdessä akvaariokalojaan, kun muut esittelevät puolisoitaan ja lapsiaan.

Mutta monien mielestä oli surullista ajatella, miten Armi istuu kotonaan vain akvaariokalat seuranaan. Jutussa ei tosin sanottu, että Armi olisi vain kalojensa seurassa.

Kerran Armi totesi naisellisesti sisustetusta kodistaan, että Danny ei oikein istu sinne enää. On kuin norsu tulisi lasikaappiin, Armi naureskeli.

Se oli vain kevyt heitto, mutta kertoi ehkä myös siitä, että parisuhteen aika oli ohitse.

Kun sanotaan, että Armi oli helposti vietävissä, oletuksena on, että Armin olisi pitänyt sanoa ei rakkaudelle. Kykeneekö joku siihen? Myös Danny oli vietävissä, sellaista rakastuminen on.

Varmasti Armi tukeutui monissa asioissa kokeneempaan Dannyyn. Mutta vaikea on kuvitella, että hän olisi elänyt aina toisen mielen mukaan.

Armi tuntui ihailevan vahvoja naisia. Hän sanoi monesti arvostavansa todella paljon Liisa Lipsasta, Dannyn silloista vaimoa.

Naimisiin Armi olisi halunnut, mutta kyllä hänen kiharapilvensä alla oli muutakin kuin hääunelmia. Ehkä hän kaipasi ennen kaikkea vakautta elämäänsä.

Iso suru Armille oli hänen siskonsa itsemurha. Totta kai hän suri sitäkin, ettei suhde Dannyn kanssa edennyt yhteiseen osoitteeseen. Mutta oliko sillä mitään tekemistä alkoholiongelman kanssa?

Ylen haastattelun perusteella Danny oli jossakin vaiheessa valmis avioliittoon sillä ehdolla, että Armi lopettaa juomisen. Armi oli vastannut, ettei todennäköisesti pysty siihen.

Armi oli myös umpirehellinen. Ilmeisesti hän myös tiedosti, ettei parisuhde ole mikään lääke.

Sitä ei voi tietää, mutta ehkä Armin elämä olisi vielä kääntynyt parempaan, jos hän ei olisi kuollut keuhkokuumeeseen.

Mutta ei Armin elämä ollut vain suruista tehty, siinä oli paljon hyvää. Niin hän itse sanoisi – ja hyvin jämäkästi.