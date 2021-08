Anna: Singaporessa asuva Viivi Avellán joutui sulkeutumaan korona-aikana kotiinsa – kauppaan ja apteekkiin pääsy vaati tiukan järjestelyn

Viivi Avellán kertoo Annassa korona-arjestaan Singaporessa.

Entinen tv-toimittaja ja yrittäjä Viivi Avellán kertoo tuoreessa Anna-lehdessä raskaasta vuodestaan sekä korona-ajasta Singaporessa.

Avellán on asunut neljä vuotta Singaporessa puolisonsa ja heidän kahden poikansa kanssa. Tuoreessa Annassa Avellán kertoo maan tiukoista koronasäännöistä.

– Osan ajasta olimme täysin kotona, ja koko kevään piti rekisteröityä kaikkialle. Kauppaan, taksiin tai apteekkiin pääsi vain todistamalla henkilöllisyytensä sekä kirjautumalla sisään ja ulos, yrittäjä kertoo lehdelle.

Annan mukaan Avellán pääsi kesäkuussa lomalle Suomeen ja visiittinsä aikana hän joutui hyvästelemään 99-vuotiaan isoäitinsä.

Myös viime vuosi oli Avellánille raskas. Koronapandemian keskellä Avellánin syöpää sairastanut äiti kuoli yllättäen, eikä hän päässyt jättämään hyvästejä. Anna-lehden mukaan hän sai keväällä 2020 isältään puhelun, jossa kerrottiin äidin sairaskohtauksesta.

– Se tuli täysin yllättäen. Olin jutellut äidin kanssa edellisenä päivänä, olimme puhuneet hoidoista ja arkisista kuulumisista. Hän kuulosti pirteältä. Kuolemasta emme tosiaankaan puhuneet, eikä mitään hyvästejä ollut jätetty, Avellán kertoo Anna-lehdessä.

Lattialle romahtanut Avellán keräsi lehden mukaan itsensä ja yritti tavoittaa veljensä.

– Äiti ei pystynyt enää kommunikoimaan, mutta hän oli vielä elossa. Minulle tuli tunne, että hän pinnisteli ollakseen hengissä niin kauan, että me kaikki olisimme läsnä. Isä oli äidin vierellä, ja pian sairaalaan tuli velikin. Minä olin mukana etäyhteydellä. Uskon, että kun äiti kuuli meidän kaikkien äänet, niin hän luovutti, hän kertoo lehdelle.

Viivi Avellán tunnetaan muun muassa entisenä urheilu-uutisten ankkurina.

44-vuotias Viivi Avellán muutti Singaporeen alun perin rahoitusalalla työskentelevän miehensä työn perässä, mutta tätä nykyä hänellä on kaupungissa myös omia töitä. Avellánilla on oma pohjoismaisiin hyvinvointituotteisiin keskittynyt verkkokauppa Nordic Glow Shop. Lisäksi hän toimii Singaporen maajohtajana Innovation Housessa, joka on pääomasijoittajista, yrityksistä ja start upeista koostettu kansainvälinen business home -konsepti.

Avellán ja hänen perheensä asuvat Singaporessa rauhallisella Sentosan saarella, jolla on muun muassa hiekkarantoja ja huvipuisto. Saari on täynnä luontoa eikä siellä ole kaupungille tyypillisiä pilvenpiirtäjiä ja vilinää.

Avellán nousi koko kansan suosikkijuontajaksi 2000-luvun alussa Nelosen urheilu-uutisista.