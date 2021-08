Koomikko Kathy Griffinillä on syöpä – puolet keuhkosta leikataan pois

Kathy Griffinillä on todettu keuhkosyöpä.

Yhdysvaltalainen koomikko, näyttelijä ja juontaja Kathy Griffin, 60, paljasti, että hänellä on keuhkosyöpä, jonka seurauksena puolet hänen vasemmasta keuhkostaan joudutaan leikkaamaan pois.

Griffin ilmoitti asiasta maanantaiaamuna Twitterissä julkaisemassaan kirjoituksessa. Hän kertoi, että kyseessä on ensimmäisen asteen syöpä, eli kasvain on hyvälaatuinen ja syöpä on hillitty.

– Minun täytyy kertoa teille jotain. Minulla on syöpä. Olen menossa leikkaukseen, jossa puolet vasemmasta keuhkostani poistetaan, Griffin aloitti viestinsä.

– Kyllä, minulla on keuhkosyöpä, vaikka en ole koskaan tupakoinut! Lääkärit ovat erittäin optimistisia, koska se on ensimmäinen vaihe ja se on vasemmassa keuhkossani.

KOomikkotähti sanoi toivovansa, ettei hänen tarvitsisi saada kemoterapiaa tai sädehoitoa leikkauksen jälkeen. Hän myös kertoo, että leikkauksen jälkeen hänen pitäisi pystyä hengittämään normaalisti.

– Viimeistään kuukauden kuluttua minun pitäisi olla jo täydessä vauhdissa, Griffin lisäsi julkaisussaan.

Griffin vakuutti seuraajilleen, että hän voi hyvin. Hän päätti tekstinsä kannustamalla seuraajiaan rokottautumaan koronavirusta vastaan.

– Olen tietysti täysin rokotettu koronavirusta vastaan. Rokotuksettomuuden seuraukset olisivat voineet olla vielä vakavampia. Pysykää ajan tasalla lääkärintarkastuksistanne. Se pelastaa henkenne, Griffin kehotti.

Kathy Griffin on menossa leikkaukseen, jossa puolet hänen vasemmasta keuhkostaan leikataan pois.

Griffin joutui sairaalaan maaliskuussa 2020-vain muutama päivä sen jälkeen, kun hänen 99-vuotias äitinsä kuoli. Griffinin äiti sai sietämättömän kivuliaita oireita, jotka viittasivat koronavirukseen. Häntä ei kuitenkaan voitu testata silloisten koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Syöpä on Griffinin suvussa valitettavan tuttu sairaus. Griffin menetti isoveljensä, 63-vuotiaan Garyn syövälle vuonna 2014. Myös Griffinin sisko sairastui syöpään vuonna 2017 ja Griffin ajoi tuolloin päänsä kaljuksi tukeakseen häntä. Sisko menehtyi myöhemmin samana vuonna.

Kathy Griffin muistetaan muun muassa sarjasta Hei, olen Susan. Koomikolla on ollut myös oma tosi-tv-sarja Takana loistava tulevaisuus, josta hän on voittanut kaksi Emmy-palkintoa.

Griffin meni naimisiin Randy Bickin kanssa uudenvuodenpäivänä 2020.