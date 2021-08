Anna Puu oli ennen varma, että haluaa vain yhden lapsen – julkaisi harvinaisen yhteiskuvan vauvansa kanssa ja kertoo, miten pyörsi mielensä

Anna Puu ajatteli aiemmin, että haluaa vain yhden lapsen.

Anna Puu on onnellinen, että uskalsi pyörtää päätöksensä vain yhdestä lapsesta.

Laulaja ja lauluntekijä Anna Puu, 39, julkaisi Instagramissa koskettavan yhteiskuvan toukokuussa syntyneen poikansa kanssa.

Kuvan yhteydessä Puu kertoo, että oli aiemmin päättänyt, että haluaa vain yhden lapsen, mutta lopulta pyörsi päätöksensä.

– Enpä ois vielä 1,5 vuotta sitten uskonut, että tänään heitä on kaksi. Onneksi annoin itselleni luvan muuttaa "ei enää ikinä" muotoon "no mitäs jos sit kuitenkin" ja niin siinä sitten kävi, Puu kirjoittaa kuvatekstissä.

– Muistakaa siis välillä haastaa omia ehdottomuuksianne, joskus se on voi olla hyvästä. Mitähän päätöksiä sitä seuraavaksi pyörtäisi? Entäs te, mitä itselle tehtyjä lupauksia / julistuksia ootte muuttaneet, Puu kysyy seuraajiltaan.

Anna Puu ja Jukka Immonen saivat vauvan toukokuussa. He kertoivat asiasta Instagramissa 15. toukokuuta. Lapsi on pariskunnan ensimmäinen yhteinen. Anna Puulla on lisäksi vuonna 2010 syntynyt tytär edellisestä liitostaan.

Lue lisää: Anna Puu julkaisi yhteiskuvan pienen poikavauvansa kanssa – julkkikset ihastuivat herkkään otokseen

Aiemmin heinäkuussa Puu jakoi Instagramissa kuvan HUSilta saamastaan laskusta. Kuvassa näkyy, kuinka paljon synnytyksestä jää hänelle itselleen maksettavaksi. Summa on 127,30 euroa.

– Tämä summa sisältää priimaluokan hoitoa ja kaksi yötä täyshoitoa perhepesä-potilashotellissa (toinen kuva otettu siellä ekan yön jälkeen), missä apua oli saatavilla 24/7, Puu kirjoitti tuolloin kuvatekstissä.

Muun muassa Rita Niemi-Manninen riensi kommentoimaan julkaisua.

– Tämän takia maksan mielelläni veroja, Niemi-Manninen iloitsi.