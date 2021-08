Laulaja Aaliyahin, 22, kuolemasta tihkui yllättäen uutta tietoa – veret seisauttava väite viimeisistä hetkistä ennen tuhoisaa lento-onnettomuutta

Laulaja ja näyttelijä Aaliyah ei väitteiden mukaan halunnut nousta lentokoneeseen.

25. elokuuta tulee kuluneeksi 20 vuotta laulajatähti Aaliyahin traagisesta kuolemasta. 22-vuotias Aaliyah Dana Haughton menehtyi Abacon saarella tapahtuneessa lento-onnettomuudessa. Hän oli palaamassa Rock the Boat --musiikkivideonsa kuvauksista, kun häntä ja kahdeksaa muuta henkilöä kuljettanut pienlentokone syöksyi maahan.

Kohtalokasta lentomatkaa edeltäneisiin tapahtumiin paneudutaan yksityiskohtaisesti tuoreessa elämäkerrassa, joka on noussut otsikoihin Yhdysvalloissa.

Musiikkitoimittaja Kathy Iandolin kirjoittamassa Baby Girl: Better Known as Aaliyah -kirjassa esitetään hätkähdyttäviä väitteitä, joiden mukaan Aaliyah ei noussut lentokoneen kyytiin omasta tahdotaan.

New York Post kertoo, että Iandol on haastatellut kirjaa varten silminnäkijää, joka väittävää, että Aaliyah pakotettiin lentokoneeseen.

Iandol on haastatellut kirjaa varten Kingsley Russellia, joka oli 13-vuotias onnettomuuden sattuessa. New York Post kertoo, että Russellin äiti toimi Aaliyahin taksikuskina ja vei tähden lentokentälle tuona kohtalokkaana päivänä elokuussa 2001. Taksin kyydissä ollut Russell väittää teoksessa, että Aaliyahin työtoverit antoivat lentämistä pelkäävälle laulajalle unilääkkeen, ja uneen vaipunut Aaliyah kannettiin koneeseen.

– Hänet nostettiin taksista. Aaliyah ei tiennyt, että on nousemassa lentokoneeseen. Hän nukkui, Kingsley Russell kertoo kirjassa New York Postin mukaan.

Amerikkalaismedioiden mukaan Aaliyahin ja kahdeksan muun ihmisen hengen vaatineen lentoturma johtui siitä, että lentokoneessa oli ylikuormitus, eikä konetta ollut huollettu määräysten mukaisesta. Tutkimuksissa paljastui, että lentäjän verestä löytyi jäämiä kokaiinista ja alkoholista.

R&B -laulaja Aaliyah oli luonut menestyksekästä uraa myös näyttelijänä ja 22-vuotiaan tähti oli valtavassa nosteessa onnettomuuden sattuessa.

New York Post kertoo, että Kinglsey Russell sanoo kirjassa kuulleensa, kuinka Aaliyahille ja hänen työtovereilleen kerrottiin lentokentällä, ettei pienkone voisi kuljettaa yhdeksää ihmistä. Hän kuvailee Aaliyahin olleen hermostunut, kieltäytyneen nousemasta koneeseen ja palanneen takaisin taksiin. Aaliyahin työtoverit puolestaan taivuttelivat lentäjää viemään heidät Miamiin.

Päänsärkyä valitellut Aaliyah lepäsi taksissa ja hänelle annettiin Russellin mukaan unilääke. Laulaja oli unessa, kun hänet kannettiin lentokoneeseen.

Toimittaja Kathy Iandol kertoo Daily Beast -sivuston haastattelussa, että 20 vuoden aikana Aaliyahin viimeisistä hetkistä on liikkunut monia eri tarinoita ja väitteitä. Hän sanoo halunneensa selvittää totuuden kohtalokkaasta lentomatkasta ja siitä, tiesikö Aaliyah lentoon liittyvistä riskeistä.

– Tarinan mukaan Aaliyah painotti haluavansa takaisin kotiin Yhdysvaltoihin ja hän halusi nousta koneeseen. Miksi ihmeessä hän halusi lennolle niin kiihkeästi? Iandol sanoo Daily Beastille.

Erityisen oudon tilanteesta tekee kirjailijan mukaan se, että Aaliyahille oli varattu jo liput seuraavana päivänä lähtevälle lennolle. Jostain syystä laulaja tiimeineen halusi kuitenkin palata kotiin jo aikaisemmin.

Silminnäkijähavainnot kumoavat Iandolin mukaan väitteet siitä, että laulaja nousi koneeseen omasta tahdostaan.

– 20 vuoden jälkeen voin viimein sanoa, ettei Aaliyah halunnut nousta koneeseen, Iandol sanoo.

– Onnettomuus oli vältettävissä. Hän voisi yhä olla elossa ja se on tässä kaikkein surullisinta.