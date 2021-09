Uudet Tanssii tähtien kanssa -kilpailijat paljastavat valttikorttinsa – yksi myöntää: ”Askeltakaan en ole tanssinut”

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman 14. tuotantokaudella kilpailee 12 voitontahtoista paria. Tähdet kertovat nyt konstinsa kisassa menestymiseen.

IS kysyi tähdiltä kolme kysymystä: 1. Miksi lähdit mukaan kisaan? 2. Millainen on tanssitaustasi? 3. Mikä on paras vahvuutesi kilpailuun?

Mikael Gabriel ja Tiia Elg

Räppäri Mikael Gabriel kertoo saaneensa Triana-puolisoltaan vinkkejä kisaan. Triana Iglesias on kilpaillut Norjan Tanssii tähtien kanssa -kisassa.

1. Kyseessä on uusi aluevaltaus ja kiinnostava konsepti. Moni läheinen ystävä on ollut mukana, ja olen kuullut hyviä kokemuksia. Uusien asioiden kokeminen kiinnostaa aina.

2. Räppäri Uniikki opetti minulle breakdancea taannoin Malmin nuorisotalolla, mutta päällä pyöriminen ja tuulimyllyt eivät taida auttaa tässä kisassa. Ihan vakuuttunut en ollut, kun katsoin viime viikonlopun keikkatallenteita.

3. Vahvuuteni kisassa on minun loistava tanssiopettajani.

Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä

Laulaja Krista Siegfridsin tähtivalmentaja Anssi Heikkilä ennustaa, että luvassa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. –Vauhtia ei varmasti tule puuttumaan meidän touhusta yhtään, Heikkilä tokaisee.

1. Olen aina halunnut päästä kilpailuun mukaan. Minä ja mieheni olimme molemmat valmiita tulemaan Suomeen tämän takia.

2. Olen kyllä tanssinut ja keikoilla päässyt vetämään showtanssia. Paritansseista minulla ei kuitenkaan ole juuri kokemusta.

3. Vahvuuteni on se, että en ikinä anna periksi. Me treenataan niin kauan, että koreografia sujuu.

Aki Riihilahti ja Katri Mäkinen

1. Olen aika aktiivisesti vuosien ajan sanonut kaikkiin ohjelmiin ei, koska minulla on riittänyt kiireitä töiden ja kahden lapseni kanssa. Olen kuitenkin leikkisä persoona ja ajattelin, että minusta oli tulla sellainen kyyninen pukumies, joten oli pakko löytää se leikkisyys uudestaan. Nyt saamme tyttäreni kanssa yhteisen harrastuksen.

2. Askeltakaan en ole tanssinut, joten menen takuuseen, että minulla on kaikista osallistujista vähiten kokemusta.

3. Olen todella kilpailuhenkinen. Ihmiset saattavat myös tuntea sympatiaa minua kohtaan ja äänestää minua sen takia.

Viivi Huuska ja Matti Puro

1. Kisaan pääseminen oli ollut haaveeni. Töiden suhteen oli nyt sellainen tilanne, että pystyin osallistumaan.

2. Olen tanssinut nuorempana paljon ja käynyt lukion tanssilinjan, kun luulin, että minusta tulee tanssija. En ole parin kanssa tanssinut ikinä.

3. Olen kunnianhimoinen kaiken suhteen, ja jos jotain päätän tehdä, teen sen täysillä. Pystyn myös esiintyessäni olemaan hyvin läsnä, ja luovuuteni saattaa näkyä esityksissäni.

Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi

1. Kun minulle soitettiin tuotannosta, mietin puhelimessa sekunnin ääneen ja vaimoni huusi sillä sekunnilla keittiöstä, että todellakin lähdet mukaan. Päätös syntyi siinä hetkessä.

2. Täysin nolla. Kotona olen tanssinut olohuoneessa tyttäreni kanssa.

3. Sanoisin, että eläytymiskyky. Näyttelijäntyöhön kuuluu tarinoiden kertominen ja erilaisten hahmojen samaistuttavaksi tekeminen, eli kenties pystyn välittämään tanssiin tunnetta.

Sita Salminen ja Aleksi Seppänen

1. Olin päättänyt jo ennen kuin minua kysyttiin, että ehdottomasti haluaisin mukaan. Vastasin heti myöntävästi.

2. Minulla on tanssitaustaa on hiphopin parissa. Nyt on kuitenkin opeteltava uusia lajeja ja herkempää tulkintaa sekä ylipäätään koroilla tanssimista, kun on tottunut tanssimaan tennareissa.

3. Toivon, että se olisi monipuolisuuteni. Koen, että minussa monia puolia, joiden toivon ilmenevän kisassa.

Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski

1. Päätös syntyi nopeasti. Totesin, että jos Kia lähtee tanssinopettajakseni, sitten lähden minäkin.

2. Esiteininä harrastin hiphopia, mutta siitä ei ole nyt apua. Hieman valssia ja koreografioita on taustalla, mutta varsinaista tanssitaustaa ei ole, eli soitellen sotaan lähdetään.

3. Tähän Kia osaa vastata paremmin. ”Waltterin vahvuus on kova tahto tehdä tätä, ymmärrys, mitä kisa tulee vaatimaan sekä musikaalisuus ja kokemus live-esiintymisistä”, Kia luettelee.

Kristo Salminen ja Saana Akiola

1. Innostuin välittömästi, mistä yllätyin itsekin, koska olen ollut aika varautunut tällaisten asioiden suhteen. Iän myötä olen oivaltanut, että kannattaa vain heittäytyä niihin asioihin, jotka kiinnostavat. Tässä aidosti pääsee haastamaan itsensä.

2. Tanssikokemusta ei ole kuin breakdance-kurssit 1980-luvulla. Kuten moni ehkä on huomannut, ei siitä uraa syntynyt.

3. Olen todella tunnollinen, enkä luista siitä mitä sovitaan. Kun mukana on toinenkin henkilö, en päästä itseäni helpolla. Toivonkin, että pystyisin ottamaan myös hieman rennommin ja keskittymään hauskanpitoonkin.

Elina Gustafsson ja Ansku Bergström

1. Kun kysyttiin, tulenko Anskun pariksi, vastasin Hell Yes. Sitä on odotettu, että pareissa näkyy monimuotoisuutta. On suuri kunnia tehdä historiaa olemalla ensimmäisenä naisparina.

2. Nyrkkeilykehästä on etua. Jalat toimivat ripeästi, ja lantio pyörii. Se on minun bravuurini, minähän pyörittelen lantiotani Instagramissa harva se päivä. Toiseen suuntaan täytyy kyllä hieman treenailla.

3. Olen oma itseni, elän hetkessä ja olen läsnä tilanteissa. Se riittää.

Jenni Poikelus ja Sami Helenius

1. Tämä on sellainen ohjelma, että ei tarvinnut kauaa miettiä, kun pyydettiin. Olin jo miettinytkin lähteväni, jos kysyttäisiin.

2. Minulla ei ole aiempaa tanssikokemusta. On ihanaa, että pääsee tekemään kameroiden edessä muutakin kuin puhumaan ja tekemään vitsejä.

3. Minulla ei ole tanssikokemusta, joten minulla ei myöskään ole mitään odotuksia, mikä voi olla vahvuus kisassa. Voin jopa yllättää positiivisesti. Suunta on vain ylöspäin.

Kari Kanala ja Claudia Ketonen

1. Tykkään sanoa asioihin kyllä. Se uteliaisuus ja into kokeilla jotain sellaista uutta, mikä ei lähtökohtaisesti ole oma juttuni. Olin todella otettu ja ylpeä. Jos pappia kysytään tähän, se kertoo ihmisten uskosta minuun, että voin oppia.

2. Kävin vaimoni kanssa tanssikursseilla, kun hän oli mukana Tanssii pappien kanssa -yhteisvastuutapahtumassa. Heikkona hetkenä lupauduin mukaan. Se oli todella työlästä, mutta kivaa puuhaa.

3. Olen oivaltanut, että onnistuakseen taitoja on hiottava kärsivällisesti. Luulen, että olen seitsemässä vuodessa kasvanut ihmisenä siihen, että osaan ottaa vastaan, ja nyt minulla on elämäni sauma oppia tanssimaan.

Kiti Kokkonen ja Marko Keränen

1. Ajattelin, että kyseessä on kerran elämässä -mahdollisuus ja TTK on niin positiivinen ja iloa tuova ohjelma. Vielä kun sain Markon parikseni, oli ehdottomasti lähdettävä mukaan.

2. Tykkään tanssia musiikin tahdissa, mutta siihenpä se kokemus jääkin. Freestailaten tanssi sujuu loistavasti.

3. Sanoisin, että teatraalisuus. ”Myös Kitin kehon rytmi ja taito eläytyä kehollaan musiikin tahtiin”, Marko lisää.