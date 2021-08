Samanthalla, 31, on maailman suurin suu ja 1,7 miljoonaa seuraajaa TikTokissa – suuvideot huvittavat

Samantha Ramsdellia kiusattiin rajusti suuren suun takia. Nyt amerikkalaisnainen luo uraa poikkeuksellisen piirteensä avulla.

Amerikkalainen TikTok-tähti Samantha Ramsdell on päässyt maineikkaaseen Guinnessin ennätystenkirjaan poikkeuksellisen piirteensä takia, kertoo CNN.

Omalaatuisista ruokavideoista tunnettu Ramsdellilla pitää virallisten mittausten jälkeen hallussaan nyt titteliä naisena, jolla on maailman suurin suu.

Ramsdellin kidan on mitattu olevan 6,52 senttiä huulesta huuleen sen ollessa auki.

Ramsdell, 31, on villinnyt ihmisiä TikTokissa, joissa hän muun muassa tunkee ruokaa suuhunsa 1,7 miljoonan seuraajansa hämmästykseksi.

Guinness listaa kotisivuillaan, että Ramsdellin suu on niin suuri, että hän saa ahdettua kitaansa muun muassa kokonaisen omenan.

CNN kertoo, että lapsena Ramsdellia kiusattiin suuren suun takia ja hän oli pitkään epävarma ulkonäöstään. Nykyään tilanne on aivan toinen, eikä Ramsdell voisi kuvitellakaan, että hän muuttaisi mitään ulkonäössään.

Ramsdellin mukaan hän ei kuitenkaan uskonut, että suu on ennätyksellisen suuri, ennen kuin hän rupesi saamaan TikTokissa viestejä, joissa häntä kannustettiin olemaan yhteydessä Guinnessin ennätystenkirjaan.

– Olin ennen hyvin epävarma suuni koon takia, mutta nyt se on yksi parhaista puolista minussa. Minulla on maailmanennätys ja pystyn viimein näyttämään kiusaajille, että joo, minulla on suuri suu, mutta se on ennätyksellisen suuri.

Koomikon urasta haaveileva Ramsdell toivookin, että ennätyssuuri suu auttaa häntä eteenpäin uralla.

– Suuni erottaa minut miljoonista muista koomikoista, laulajista ja sisällöntuottajista. Enpä olisi uskonut, että minusta tulee kuuluisa suuni takia. Tämä on niin siistiä, Ramsdell hihkuu Guinness World Recordsin julkaisemalla videolla.