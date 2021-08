Tanssii tähtien kanssa -kisassa ennennäkemätön muutos – mukana naispari!

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa voitosta kisaavat Elina Gustafsson ja Ansku Bergström.

Suomen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa tehdään syksyllä historiaa, kun parketille astelee ensimmäistä kertaa samaa sukupuolta oleva kilpapari.

Tanssinopettaja Ansku Bergströmin kanssa ohjelmassa nähdään ex-nyrkkeilijä Elina Gustaffson. Kilpapari kertoi ohjelman lehdistötilaisuudessa olevansa uudistuksesta innoissaan.

Yllä olevalla videolla Mikko Leppilampi haastattelee Elina Gustafssonia ja Ansku Bergströmiä.

Kilpapari asteli lavalle pitäen toisiaan tiukasti käsistä kiinni pitäen. He eivät irrottaneet käsiään toisistaan koko sinä aikana, kun ohjelman juontaja Mikko Leppilampi haastatteli heitä.

Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssinopettaja Ansku Bergström astelivat median eteen toisiaan käsistä pitäen.

Leppilampi kuvaili käsillä olevan älyttömän hieno ja historiallinen tilanne.

– Te olette ensimmäinen, kuten sanotaan kansainvälisesti same sex -pari, mitä sesinulle merkitsee? Leppilampi kysyi Gustafssonilta.

– Vihdoin ja viimein tämä tapahtuu ja tämä on ihan älyttömän suuri kunnia, että saan olla tässä ensimmäisenä tekemässä historiaa. I love it! Gustafsson vastasi riemuiten.

Leppilampi tahtoi tietää, vaikuttaako samaa sukupuolta oleva tanssioppilas Bergströmin työhön tanssinopettajana.

– Yleensä (sinulla) on ollut niin, että on ollut naisopettaja ja sitten miesoppilas ja ollaan aina jotenkin samoin päin. Millainen haaste tämä on opettajalle, jos ajatellaan esimerkiksi koreografioita?

-Minusta on ihanaa ottaa tällainen haaste vastaan ja rakastan haasteita. Odotan tosi paljon, että päästään vähän vaihtelemaan niitä rooleja. Tosi kivaa. Meillä tulee hieno syksy Ellun kanssa, Bergström vastasi.

Elina Gustafsson kertoi olevansa innoissaan, että saa olla mukana Suomen Tanssii tähtien kanssa- ohjelmassa tekemässä historiaa.

Leppilampi kysyi vielä, tarvitseeko parin päättää etukäteen, kumpi tansseissa on oikealla ja kumpi vasemmalla.

– Ei tarvitse päättää, välillä toinen vie ja toinen vikisee. Sitten taas toinen seuraa ja miten se nyt meneekään, Bergström vastasi.

-Mielestäni tuo on just siistiä, että ei tarvitse päättää, että on mies ja on nainen. Me voidaan olla mitä me halutaan, Gustafsson vastasi Leppilammen kysymykseen.

Gustafssonin ja Bergströmin lisäksi ohjelmassa nähdään 11 tanssiparia.

Muut ohjelmassa nähtävät tanssiparit ovat:

Radiojuontaja Jenni Poikelus ja Sami Helenius

Tv-pappi Kari Kanala ja Claudia Ketonen

Näyttelijä Kiti Kokkonen ja Marko Keränen

Räppäri Mikael Gabriel ja Tiia Elg

Laulaja Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä

Ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti ja Katri Mäkinen

Ohjaaja ja mediataiteilija Viivi Huuska ja Matti Puro

Näyttelijä Kristo Salminen ja Saana Akiola

Näyttelijä Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi

Somevaikuttaja Sita Salminen ja Aleksi Seppänen

Oopperalaulaja Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski

Tanssii tähtien kanssa -parit esittäytyivät medialle maanantaina. Kaksi tähtioppilasta, Viivi Huuska ja Kristo Salminen, joutuivat jäämään pois mahdollisen korona-altistumisen vuoksi.

Tanssii tähtien kanssa alkaa sunnuntaina 29.8. klo 19.30 MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa (mtv.fi, mtv-sovellus).

Tanssikupla alkaa mtv-palvelussa maanantaina 30.8. Ohjelmat ovat katsottavissa myös C Moressa.