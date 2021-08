Lyttyyn haukuttu ja murska-arviot saanut Luokkakokous 3 -elokuva rikkoi katsojaennätyksiä

Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily elokuvalla on avajaisviikonlopun jälkeen 52 432 katsojaa.

Renny Harlinin ohjaamalla murska-arviot saaneella Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily -elokuvalla on avajaisviikonlopun jälkeen 52 432 katsojaa.

Solar Filmsin tuottama elokuva sai ensi-iltansa keskiviikkona 28. heinäkuuta ja tiedotteen mukaan kyseinen viiden päivän katsojamäärä on korona-ajan paras avaustulos.

Luokkakokous 3 – Sinkkuristeilyn kolmen päivän katsojamäärä ajalta perjantai 30.7. 2021 – sunnuntai 1.8.2021 oli 29 746, joten kyseessä on myös paras viikonlopun tulos korona-aikana. Toiseksi paras viikonlopun avaustulos koronaepideman ajalta on niin ikään Solar Filmsin tuottamalla ja Maria Sidin ohjaamalla Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvalla, joka sai kolmen päivän avausviikonloppunaan 28 550 katsojaa. Molemmat elokuvat levittää Nordisk Film.

Elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman Nordisk Filmiltä kommentoi medialle lähetetyssä tiedotteessa tulosta seuraavasti:

– Kansa todella äänesti jaloillaan! Luokkakokouksen avausviikonlopun hieno tulos on suuri helpotus koko elokuva-alalle. Tulos osoittaa, että yleisö on kaivannut kotimaista elokuvaa ja tietää että elokuvateattereissa on äärimmäisen turvallista käydä.

Luokkakokous 3 -elokuvan päätähtinä seikkailevat tuttuun tapaan Aku Hirviniemi, Sami Hedberg ja Jaajo Linnonmaa.

Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily on jatkoa Solar Filmsin tuottamille Luokkakokous ja Luokkakokous 2 – Polttarit -elokuville, jotka ovat saaneet elokuvateattereissa yhteensä yli 800 000 katsojaa. Elokuva perustuu tanskalaiseen Klassefesten-elokuvasarjaan, kuten aiemmatkin Luokkakokous-elokuvat.

Elokuvaa tähdittävät Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa ja sen ovat tuottaneet Markus Selin ja Jukka Helle ja käsikirjoittaneet Renny Harlin ja Mari Perankoski.

Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily on Markus Selinin ja Renny Harlinin ensimmäinen yhteistyö sitten Jäätävä polte -kulttielokuvan.

Sai murska-arviot

Ennen ensi-iltaansa Luokkakokous 3 -elokuva sai murskaava kritiikkiä useassa mediassa. Muun muassa Helsingin Sanomien elokuvakriitikko kirjoitti elokuvan olevan ”yhden tähden surkeus.”

Myös Ilta-Sanomien elokuvakriitikko Taneli Topelius kirjoitti kommentissaan elokuvan olevan ”keski-ikäisiä setäressukoita ihannoiva kehno elokuva.”

Niin ikään Keskisuomalaisen elokuva-arvostelussa todetaan Luokkakokous 3 -elokuvan ansaitsevan tasan yhden tähden.

Lue lisää: Kommentti: Keski-ikäisiä setäressukoita ihannoiva Luokkakokous 3 on kehno elokuva