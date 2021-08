Simo Frangén yllättyi Postin toiminnasta – ”osoite uupuu, pahus vieköön” -merkinnällä oleva kirje löysi perille

Simo Frangén kuvasi viikkonsa kohokohdat.

Simo Frangén taltioi viikkonsa kuvina ja kertoi hetkistä niiden takaa.

Näyttelet kesäteatterissa Unto Monosta. Millainen kokemus se on ollut?

– Erittäin mainio. Meillä on mukava ja ammattitaitoinen porukka, jossa on ollut ilo heilua mukana. Olen salaa aika ylpeä, että vielä näin vanhempana herrasmiehenä lähdin kokeilemaan minulle aivan uutta juttua eli näyttelemistä. Ensin ajattelin, että enhän minä voi esittää Unto Monosta, koska en ole näyttelijä. Mutta sitten tajusin, että ei Unto Mononenkaan ollut näyttelijä, joten mehän olemme samiksia, eli minä olen paras mahdollinen ihminen esittämään häntä!

– Hellekesästä johtuen kokemus on ollut myös hyvin kuuma, kostea ja hikinen.

Sinut tunnetaan olutharrastajana ja sinut palkittiin keväällä Kohtuullisen Hutikan Pyhä Veljeskunnan toimesta Vuoden Ottopojaksi. Miltä tämä kunnianosoitus tuntui?

– Hienoa, että vuosikymmenten istuminen kapakassa ei ole mennyt hukkaan. Minun periaatteeni on, että elämässä pitää olla jotain, mistä pitää kiinni. Siksi tärkeä osa elämääni on oluttuoppi, jossa on kahva. Tällainen oluttuoppi antaa erinomaista sisältöä elämään, yleensä puolen litran annoksina.

Mikä on parasta Tampereen kesässä?

– Tykkään istua Tampereen olutterasseilla mölisemässä ihmisten kanssa. Toinen mahtava paikka on melkein asuntoni vieressä sijaitseva Tammelantori. Siellä meikäläinen popsii pensasmustikoita ja mansikoita hattu päässä ja hymy huulilla.

Simo Frangén kuvasi viikkonsa kohokohdat.

Ma 26.7. ”Kävin lähitorillani eli Tammelantorilla tapaamassa ystävääni Kristaa ja hänen pientä vauveliaan.”

Ti 27.7. ”Esitän Someron Esakallion kesäteatterissa Unto Monosta. Poikani Frans oli katsomossa ja hymyili esityksen jälkeen ainakin valokuvassa.”

Ke 28.7. ”Tampereen Tenniskeskuksella tiukka ja helteisen kuuma matsi Mika Karttusen kanssa. Mika voitti 7-6.”

To 29.7. ”Aurinko oli pilvessä, mutta minä olin oluella. Kantapaikkani Pub Pikilinna.”

Pe 30.7. ”Suomen Posti yllätti! Tällaisella osoitteella varustettu kirje tuli perille.Tammerforssa on hauska paikkakunnan nimi.”

La 31.7. ”Vapaapäivän taidekuva: "Vain radio päällä".