Tanskalainen YouTube-tähti putosi Alpeilla 200 metriä kuolemaansa – oli vain 22-vuotias

Albert Dyrlund oli suosittu tanskalaisnuorten keskuudessa. Dyrlund kuoli ollessaan tekemässä uutta videota.

Tanskalaistubettaja ja somepersoona Albert Dyrlund, 22, on menehtynyt traagisesti Italian Alpeilla. Aiheesta kirjoittavan Business Insiderin mukaan Dyrlund oli kuvaamassa uutta videota Seceda-vuorella, kun hän putosi kuolemaansa.

Dyrlundin äiti Vibe Jørger Jensen vahvisti uutisen poikansa kuolemasta tanskalaiselle TV 2:lle.

– Olemme suuren surun vallassa, Jensen sanoo tanskalaismedialle.

TV2:n mukaan onnettomuus tapahtui keskiviikkona 28. heinäkuuta. Dyrlund kaatui ja putosi 200 metrin matkan alas vuorenrinnettä Forcella Panan alueella. Avuksi hälytettiin pelastushelikopteri, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

Dyrlund on tanskalaisnuorten keskuudessa hyvin tunnettu, miehellä on yli 200 000 seuraajaa Instagramissa ja lähes 170 000 tilaajaa YouTubessa. Dyrlund on tehnyt YouTubeen muun muassa omia kappaleita ja sketsejä sekä videoita, joissa tubettaja tekee erikoisia tempauksia, kuten kävelee Tanskan halki viikinkiasussa.

Dyrlundin tähdittämä Team Albert -elokuva voitti vuonna 2019 yleisön Robert-palkinnon, joka on Tanskan vastine Jussi-palkinnolle.

Albert Dyrlundin viimeiseksi jääneeseen Instagram-kuvaan on kirjoitettu yli 7000 kommenttia, joista monissa surraan Dyrlundin traagista kohtaloa.

Dyrlundin pitkäaikainen ystävä ja kollega Julia Sofia Aastrup muistelee Dyrlundia Tanskan TV2:lle järkyttyneenä.

– Albert on rakkaus ja lämpö. Luulen, että monet ihmiset näkivät Albertissa itsensä. Albert oli sellainen pikku kummajainen, joka puhutteli meitä kaikkia muita kummajaisia. Hän oli hyvä näkemään ihmiset juuri sellaisina kuin he ovat, Aastrup kuvailee ystäväänsä.

– On epätodellista, että niin nuori ihminen, jonka tunnemme eloisana ja energisenä, ei ole enää täällä, Aastrup sanoo.

Moni on esittänyt surunvalittelunsa myös Twitterissä. Tanskalaistubettaja Rasmus Bohave julkaisi itsestään ja Dyrlundista mustavalkoisen kuvan.

– Olen täysin pihalla. Minua itkettää ja olen sanaton. En saata ymmärtää tätä. Tulen aina muistamaan kaikki muistomme. Olit ainutlaatuinen. Kiitos tästä ajasta, ystäväni. Lepää rauhassa, Brohave kirjoittaa.