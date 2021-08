Tältä näyttää odotetun Gucci-elokuvan traileri – Lady Gaga ja Jared Leto yllättävät muuttuneella ulkomuodollaan

Italialaisesta Gucci-muotitalosta kertovan House of Gucci -elokuvan ensimmäinen traileri on vihdoin julki.

Kauan odotetun House of Gucci -elokuvan ensimmäinen traileri on vihdoin julkaistu.

Elokuva perustuu Sara Gay Fordenin kirjaan The House of Gucci: a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Kirja kertoo Guccin muotisukuun kuuluvan Maurizio Guccin ja tämän vaimon Patrizia Reggianin avioliitosta.

Elokuvassa seurataan Maurizio Guccin murhan suunnittelua.

Ohjaaja Ridley Scott yritti tehdä elokuvan jo vuonna 2006. Tuolloin Leonardo DiCaprion oli tarkoitus näytellä Guccia ja Angelina Jolie olisi näytellyt hänen vaimoaan Patrizia Reggiania.

Nyt elokuva vihdoin toteutuu. Guccin roolissa nähdään Adam Driver ja Lady Gaga näyttelee elokuvassa Reggiania.

Lady Gaga näyttelee Houce of Gucci -elokuvassa Patrizia Reggiania.

Jared Leto nähdään elokuvassa täysin tunnistamattomana.

House of Gucci on Gagalle ensimmäinen elokuvarooli rakastetun A Star is Born -elokuvan jälkeen. Kyseisessä elokuvassa hän hämmästytti katsojat vaikuttavalla roolisuorituksellaan.

Pian julkaistavassa elokuvassa Lady Gagan roolihahmo Reggiani työnnetään Gucci-maailmaan, kun hän menee naimisiin Maurizio Guccin kanssa. Asiat menevät kuitenkin pian vinoon perhedraaman sekä muoti-imperiumia ympäröivän rikkauden ja vallan siivittämänä.

Lady Gagan roolihahmo Patrizia Reggian ajautuu osaksi muotimaailmaa.

Elokuvassa nähdään myös muusikkona ja Oscar-palkittuna näyttelijänä tunnettu Jared Leto. Mies tosin näyttää roolissaan täysin tunnistamattomalta. Hän näyttelee elokuvassa Maurizio Guccin serkkua. Leton lisäksi elokuvaa tähdittävät myös Al Pacino, Jeremy Irons ja Salma Hayek.

Yhdysvalloissa elokuva saa ensi-iltansa 24. marraskuuta, ja sen traileri on katsottavissa alapuolelta löytyvästä linkistä.