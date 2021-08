Suosikkikomedia valloitti valkokankaat 20 vuotta sitten – tältä Prinsessapäiväkirjojen tähdet näyttävät nyt

Vuonna 2001 ensi-iltansa saanut Prinsessapäiväkirjat toimi ponnahduslautana Anne Hathawayn uralle.

Yhdysvaltalaiskomedia Prinsessapäiväkirjat sai ensi-iltansa 20 vuotta sitten. Huippusuosittu elokuva kertoo 15-vuotiaasta Miasta, joka kuulee yllättäen olevansa kuvitteellisen Genovian suuriruhtinassuvun prinsessa ja kruununperijä. Epäsuositusta lukiolaisesta koulitaan elokuvan aikana varsin hovikelpoinen kaunotar.

Anne Hathaway vuonna 2020.

Prinsessapäiväkirjat ja sen vuonna 2004 julkaistu jatko-osa toimivat ponnahduslautana pääosaa esittäneen Anne Hathawayn näyttelijänuralle. Sittemmin nainen on tähdittänyt kymmeniä elokuvia, muun muassa vuonna 2012 ensi-iltansa saanutta musikaalielokuva Les Misérablesia. Hathaway palkittiin kyseisestä roolisuorituksesta parhaan naissivuosan Oscarilla.

Hathawayn tavoin myös monien muiden suosikkielokuvan näyttelijöiden ura on jatkunut näihin päiviin saakka. Yhdysvaltalaissivusto Insider kokosi yhteen, mitä näyttelijäkaartille nykyään kuuluu.

Heather Matarazzo (kesk.) esitti Mian parasta ystävää Lilyä ja Robert Schwartzman tämän veljeä Michaelia. Vasemmalla Anne Hathaway.

Mian parasta ystävää Lily Moscovitzia esittänyt Heather Matarazzo, 38, oli mukana sekä alkuperäisessä Prinsessapäiväkirjat-elokuvassa että sen kolmea vuotta myöhemmin julkaistussa jatko-osassa. Vaikka Matarazzo ei ole onnistunut nousemaan aivan Hollywoodin kirkkaimpien tähtien joukkoon, hän on vuosien varrella ollut mukana kymmenissä elokuvissa ja tv-sarjoissa. Hänet on nähty muun muassa vuonna 2019 julkaistuissa elokuvissa The Fiddling Horse ja Billboard.

Heather Matarazzo toukokuussa 2019.

Lilyn veljeä Michael Moscovitzia näytellyt Robert Schwartzman, 38, on nähty muutamassa elokuvassa huippusuositun komedian jälkeen. Näyttelemisen sijaan mies on keskittynyt musiikin tekemiseen, ja hän toimiikin yhdysvaltalaisyhtye Rooneyn keulakuvana. Kokoonpanon kappaleita on kuultu muun muassa O.C.-sarjassa ja Easy A -elokuvassa.

Robert Schwartzman marraskuussa 2019.

Julie Andrews nähtiin Mian isoäidin, Genovian kuningatar Clarisse Renaldin roolissa. Larry Miller taas esitti kuningattaren vakiostylistiä.

Musikaalielokuva Sound of Musicissa läpimurtonsa tehnyt Julie Andrews, 85, esitti Prinsessapäiväkirjoissa Mian isoäitiä, Genovian kuningatarta Clarisse Renaldia. Yli 70-vuotisen näyttelijänuran tehnyt Andrews työskentelee edelleen, ja viime vuosina hän on keskittynyt pääosin ääninäyttelemiseen. Hänen äänensä kuullaan muun muassa Netflixin hittisarja Bridgertonissa.

Julie Andrews vuonna 2019.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Larry Miller, 67, muistetaan Genovian kuningattaren palkkaamana stylistinä, joka loihti Miasta edustuskelpoisen prinsessan alta aikayksikön. Miller on tehnyt pitkän uran näyttelijänä, koomikkona ja kolumnistina. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on tehnyt useaan otteeseen myös omaan nimeään kantavaa podcastia.

Larry Miller helmikuussa 2019.

Héctor Elizondo näytteli elokuvassa Genovian turvallisuuspäällikköä Josephia.

Myös Genovian turvallisuuspäällikköä ja kuningattaren uskottua Josephia, tuttavallisemmin Joeta näytelleen Héctor Elizondon, 84, pitkä ura jatkuu edelleen. Vuonna 2011 hän tähditti New Year's Eve -komediaa, ja neljä vuotta sitten hän antoi äänensä Lego Batman elokuvan komisario Jim Gordonille.

Héctor Elizondo elokuussa 2019.

Mandy Moore (oik.) esitti Lilyn ja Mian koulukaveria Lanaa.

Kollegoidensa tapaan Mian ja Lilyn koulukaveria Lana Thomasia näytellyt Mandy Moore, 37, on jatkanut näyttelemistä viime vuosiin saakka. Nainen on luonut uraa myös musiikin parissa. Hän on julkaissut vuosien varrella seitsemän studioalbumia, joista viimeisin näki päivänvalon viime vuoden maaliskuussa. Moore on naimisissa yhdysvaltalaislaulaja Taylor Goldsmithin kanssa, ja parin ensimmäinen lapsi syntyi helmikuussa 2021.

Mandy Moore vuonna 2020.

Caroline Goodall (vas.) nähtiin Mian äidin Helenin roolissa.

Caroline Goodall, 61, näytteli Prinsessapäiväkirjoissa Mian boheemia äitiä Helen Thermopolista. Lähes 30-vuotisen uran tehnyt englantilaisnäyttelijä nähtiin valkokankaalla viimeksi vuonna 2018, kun hän tähditti toimintatrilleri Hunter Killeriä.