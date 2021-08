Tunnistaisitko? Tältä näyttää Harry Potter -elokuvien pahis kuningatar Elisabetin roolissa

Hittisarja The Crownin uudelle kaudella kuningatar Elisabetia esittää brittinäyttelijä Imelda Staunton.

Imelda Staunton esittää kuningatar Elisabetia draamasarja The Crownin viidennellä tuotantokaudella.

Netflixin huippusuositun The Crown -draamasarjan viidennen kauden kuvaukset ovat pyörähtäneet käyntiin. Uudella kaudella kuningatar Elisabetin roolissa nähdään 65-vuotias englantilaisnäyttelijä Imelda Staunton.

Staunton on 45-vuotisen uransa aikana näytellyt lukemattomissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Vaikka näyttelijä on viime vuosina tähdittänyt muun muassa Downton Abbey -elokuvaa, hänet muistetaan erityisesti Harry Potter -elokuvien Dolores Pimentona.

Kyseinen roolihahmo nähdään elokuvasarjan viidennessä ja seitsemännessä, eli viimeistä edellisessä, osassa. Itsetietoista ja pikkutarkkaa Pimentoa on tituleerattu yhdeksi Harry Potter -elokuvien vastenmielisimmistä hahmoista.

Imelda Staunton esitti Harry Potter -elokuvissa Dolores Pimentoa.

Yhdysvaltalaissivusto Insiderin mukaan Staunton on kolmas näyttelijä, joka esittää kuningatar Elisabetia Netflixin suosikkisarjassa. Perjantaina tuotantoyhtiö jakoi Instagramissa ensimmäisen vilauksen siitä, miltä Staunton näyttää tuoreimmassa roolissaan.

Otoksessa harmaahiuksinen Staunton seisoo vakavailmeisenä palatsin käytävällä. Hän on pukeutunut kelta-mustaan jakkuun, jonka kauluksessa on näyttävä rusetti. Kaulassaan ja korvissaan näyttelijällä on helmikorut.

– Ennenaikainen vilaus uudesta kuningatar Elisabet II:sta, Imelda Stauntonista, kuvatekstissä kirjoitetaan.

Ennen Stauntonia kuningattaren roolissa nähtiin brittinäyttelijä Olivia Colman, 47. Hän esitti Britannian nykyistä hallitsijaa sarjan kolmannella ja neljännellä tuotantokaudella. Kahdella ensimmäisellä tuotantokaudella kuningattaren roolissa nähtiin 37-vuotias Claire Foy.

Insiderin mukaan Colman luovutti roolin Stauntonille hyvillä mielin. Samalla hän kuvaili kuningatar Elisabetin roolia yhdeksi elämänsä vaikeimmista roolisuorituksista.

Imelda Staunton vuonna 2019.

The Crownin viidennellä tuotantokaudella kerrotaan Britannian kuningasperheen tapahtumista vuosina 1990–1997. Kyseiselle ajanjaksolle ajoittuvat Harper’s Bazaarin mukaan niin John Majorin pääministerikausi kuin prinssi Charlesin ja Dianan avioerokin.

Kesäkuun alussa uutisoitiin uuden kauden roolituksen tuottaneen suuria ongelmia. Erityisen haasteellista oli löytää sopiva henkilö näyttelemään nuorta prinssi Harrya.