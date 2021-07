Marja Hintikka paljastaa kuntonsa salaisuuden – ”Ei ole ihan yksinkertainen yhtälö”

Marja Hintikka jakaa Instagram-profiilissaan treenivinkkejä arkeen.

Toimittaja ja juontaja Marja Hintikka jakaa Instagram-profiilissaan treenivinkkejä ja kertoo, miten pysyy itse hyvässä fyysisessä kunnossa.

– Säännöllisesti kysellään, miten pidän kunnostani huolta. No, se ei olekaan ihan yksinkertainen yhtälö viisihenkisen perheen alati muuttuvassa arjessa, Hintikka kirjoittaa kuvatekstissä.

– Moni sanoo repsahtaneensa lomalla, mulle tilanne on päinvastainen: nimenomaan lomalla on aikaa ja resursseja itsestä huolehtimiseen – arki taas on usein niin täynnä kiirettä ja kierrepalloja, että hyvinvointihetkien rakentaminen on työn takana.

Hintikka kertoo, että varaa päivästään ainakin 10–20 minuuttia pienelle treenille, joka tuo naiselle hyvän olon.

– Ennen kaikkea olen oman elämäni rouva, enkä pelkkä toisten tarpeiden täyttäjä. Poistun kotoa ainoastaan tanssitunneille (silloin kun en ole työprojekteissa kiinni) – kaiken muun urheilun teen kotoa käsin. Kannattaa etsiä ja löytää omat suosikit netin ilmaisjumpista, joita on tarjolla pilvin pimein. Omalla kohdalla iltaa paremmin toimii aina aamutreeni, koska illalla olen melkein aina niin väsynyt, että kaadun lasten mukana unten maille.

Kuvatekstin lopussa Hintikka jakaa konkreettisia treenivinkkejä niin aloittelijoille kuin kovemmillekin treenaajille. Hintikka kertoo itse käyvänsä pitkillä juoksulenkeillä, joogaavansa ja tekevänsä nopeatempoisempia juoksuvetoja.

Aiemmin tänä kesänä Hintikka julkaisi Instagramiin rakkaudentäyteisen kuvan miehensä Ilkka ”Ile” Uusivuoren kanssa.

Kuvan yhteydessä Hintikka kertoo, kuinka pariskunta on viettänyt yhteistä laatuaikaa kuluneena kesänä.

– BEST OF KESÄ 2021: kun lapset on saatu nukkumaan, levitetään pyyhkeet ja tyynyt laiturille, syödään iltapalaa, katsellaan lipuvia pilviä ja pussaillaan, Hintikka kirjoittaa kuvatekstissä.

– Mutta kertokaapa, miten tän maagisen kesäfiiliksen voisi mustaviinimarjamehun tapaan pullottaa ja säilöä mukaansa marraskuulle, Hintikka kysyy seuraajiltaan.

HINTIKKA ja Uusivuori viettivät 10-vuotishääpäiväänsä heinäkuun alussa. Alun perin kaksikko tapasi toisensa työpaikalla. Hintikka oltiin laitettu silloisessa työpaikassaan Yle X:n toimituksessa istumaan paikalle, jota kutsuttiin vitsikkäästi "kuormasta syöjän paikaksi".

– Kaikki siinä aiemmin istuneet olivat jollain tapaa sekaantuneet kollegaansa. Olin ihan raivona ja vannoin, että murran tuon työpisteen kirouksen. Mutta eipä siinä mitään ollut tehtävissä, kun tällainen maailmanluokan hottis ilmestyi samaan toimitukseen töihin ja alkoi pyydellä lounasseuraksi... Sillä tiellä ollaan edelleen, toimittaja paljasti huhtikuussa Instagram-postauksessaan.

Pariskunnalla on kolme lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017. Rehellisistä ulostuloistaan tunnetuksi tullut Hintikka on useaan otteeseen avautunut sosiaalisessa mediassa lapsiperhearjen haasteista.