Modern Talking -bändin nokkamies Thomas Anders pelastui täpärästi palavasta autosta poikansa kanssa

Isän ja pojan yhteinen rengasmatka oli päättyä kohtalokkain seurauksin.

Bild-lehden mukaan Modern Talking -yhtyeestä maailmankuuluksi tullut Thomas Anders, 58, ja hänen poikansa Alexander, 19, olivat lähteneet kiertämään autolla Ibizan saarta, jossa perheellä on ollut kakkoskoti jo vuosien ajan.

Yhtäkkiä miesten auto syttyi tuleen kesken ajon.

Bildin mukaan Anders ja hänen poikansa pelastautuivat täpärästi liekkien keskeltä.

– Ajoimme aivan normaalisti, Anders kuvailee lehdelle.

– Yhtäkkiä kaasupoljin ei enää reagoinut mihinkään. Ajoimme pois tieltä ja samassa konepellin alta alkoi näkyä savua. Kolme minuuttia myöhemmin auto oli täysin tulessa.

Anders kiittää Instagram-tilillään paikallista poliisia ja palokuntaa, jotka saapuivat nopeasti paikalle.

– Olen iloinen, että meillä molemmilla oli suojelusenkelit matkassa mukana.

Thomas Anders, oikealta nimeltään Bernd Weidung, on saksalainen muusikko, joka tunnetaan Modern Talking -yhtyeen nokkamiehenä ja laulajana.

Modern Talkingin ensimmäinen single oli You're My Heart, You're My Soul vuonna 1984. Siitä tuli maailmanlaajuinen hitti. Biisi saavutti ensimmäisen sijan 35 eri maan myyntilistoilla ja pysyi puoli vuotta Saksan top-listalla.

Modern Talking hajosi keskinäisiin erimielisyyksiin 1987. Tätä ennen yhtye ehti kuitenkin julkaista kuusi albumia ja myydä noin 60 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti.

Bändi teki comebackin 1998.

Bändin viimeiseksi levyksi jäi Universe-albumi vuodelta 2003.

Thomas Anders on kertonut, että hän on hyvissä väleissä bändin toisen jäsenen Dieter Bohlenin kanssa, ja yhtyeen toinen comeback on mahdollisuuksien rajoissa.