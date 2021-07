Suomeen muuttaneen Maajussi-Royn kauhunhetket: poika kiidätettiin sairaalaan kovissa kivuissa

Roy Rissasen poika Alexander Rissanen vietiin sairaalaan eilen illalla.

Televisiosta tuttu maajussi Roy Rissanen, 49, muutti poikansa Alexander Rissasen, 18, kanssa noin kuukausi sitten Kanadan Halifaxista Helsinkiin.

Eilen illalla Roy julkaisi Instagramin tarinat-osioon kuvan, jossa hänen poikaansa Alexanderia nostetaan paareilla ambulanssin kyytiin.

– Kokeillaan terveydenhoitojärjestelmää, Roy oli kirjoittanut kuvan päälle.

Ilta-Sanomat tavoitti Royn, joka kertoi, että Alexander oli kovissa vatsakivuissa, kunnes selvisi, että hänen umpilisäkkeensä on tulehtunut.

– Useiden perusteellisten testien jälkeen kivun syy selvisi ja tulehtunut lisäke päätettiin poistaa, Roy kertoo.

Alexander Rissanen vietiin sairaalaan umpilisäkkeen tulehduksen vuoksi.

Roy piti myös videopuhelun välityksellä neuvottelua Alexanderin Kanadassa asuvan äidin kanssa. Myös hän oli helpottunut, kun lääkärit kertoivat, että tulehtunut lisäke poistetaan ja kyseessä on rutiinitoimenpide.

– Alexander on parhaillaan leikkauksessa ja palaan tänään sairaalaan hänen luokseen.

Royn mukaan Alexander voi hyvin ja on hyvässä hoidossa.

– Olemme todella vaikuttuneita suomalaisen terveydenhuollon toimivuudesta ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta, Roy ylistää.

Roy Rissasen poika Alexander joutui sairaalaan umpilisäkkeen tulehduksen vuoksi.

Roy Rissanen tuli tunnetuksi viime keväänä tv:ssä esitetystä Maajussille morsian maailmalla -ohjelmasta, jossa hän etsi itselleen suomalaista naisystävää.

Vaikka parisuhdetta ei löytynyt, hän rakastui ohjelman myötä Suomeen, josta hänen vanhempansa ovat kotoisin. Silloin hän teki päätöksen muutosta.

Roy oli poikansa Alexanderin kanssa Ilta-Sanomien haastateltavana aiemmin heinäkuussa.

Alexander kertoi tuolloin, että hänen isänsä on haaveillut Suomeen muuttamisesta niin kauan kuin muistaa.

– Isä on myös aina kannustanut minua lähtemään Suomeen opiskelemaan. Aion käydä täällä armeijan ja hakea sitten yliopistoon opiskelemaan historiaa, Alexander kertoi tuolloin suunnitelmistaan.

Kaksikko on otettu lämpimästi vastaan uudessa kotimaassa. Heinäkuun alussa he kertoivat, kuinka heitä on pysäytelty kadulla yhteiskuviin ja toivotettu tervetulleiksi.

– Kun olimme menossa Tampereelle, eräs rouva tarjosi meille majapaikkaa mökistään. Hän sanoi, ettei itse ole paikalla, mutta voi näyttää meille, mistä avain löytyy, Alexander kertoi.

– Kotona Kanadassa ei olisi koskaan tapahtunut vastaavaa, Roy naurahti.

