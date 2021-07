”Nakukylpylät ovat ihania paikkoja!” – radiojuontaja Niina Backman tietää, että hänen ja Lore-puolison lomakohteet ”kuulostavat jonkun korvaan erikoiselta”

Niina Backman on innoissaan, koska hän aloittaa oman radio-ohjelmansa juontamisen. Hän haaveilee yhä pääsevänsä myös tekemään televisiota, mutta työt mallina ovat ”täysin taakse jäänyttä” elämää.

Niina Backman on ollut julkisuudessa reilut parikymmentä vuotta.

Juontaja Niina Backman, 38, on ollut julkisuudessa reilut parikymmentä vuotta. Hän työskenteli teini-iässä ammattimallina tyttönimellään Niina Herala, kunnes siirtyi tv-kameroiden eteen juontajaksi ja sieltä radioon.

– Tuntuu, että olen löytänyt oman paikkani. Olen oppinut rakastamaan radion tekemistä, Niina Backman sanoo.

Hän odottaa innolla elokuun alkua, jolloin alkaa hänen vetämänsä Radio Novan keskipäivän lähetys. Viimeiset viisi vuotta Backman on juontanut iltapäivälähetyksiä Anssi Honkasen kanssa.

– Juontaminen yksin on kiehtonut jo vuosia, koska se on ihan erilaista kuin vuoropuhelun käyminen. Olen innoissani, sillä edessä on sellaista, jossa pääsen uusiutumaan ja kehittymään.

Niina Backman on kesälomallaan omistautunut perheelleen.

Viiden viikon kesälomalla Niina on omistautunut perheelleen. Puoliso näyttelijä-juontaja Lorenz Backman sekä kolme lasta viihtyvät mökillä, mutta tänä kesänä ollaan tutustuttu myös toisenlaiseen tapaan lomailla.

– Lore oli aluksi vähän vastahankaan, mutta päätimme kokeilla karavaanarielämää. Vietimme viikon asuntoautossa.

Se oli niin mukavaa, että kokemus aiotaan ottaa uusiksi ensi kesänä. Tällä kertaa jää toteuttamatta kesäperinteisiin kuuluva viikonloppureissu Berliiniin.

– Tykkäämme Loren kanssa Berliinistä aivan hulluna. Siellä on aina tekemistä, käymme vaikka nakukylpylässä.

Maininta vaatii lisäselvitystä, vaikka saunakansaa ollaankin.

– Nakukylpylät ovat ihania paikkoja. Kun tämän sanoo ääneen, se voi kuulostaa jonkun korvaan erikoiselta, mutta siellä se on täysin luontevaa, Niina huomauttaa.

Kuopuksen kuten myös äidin syntymäpäiviä vietettiin kesäkuun alkupuolella.

– On ihanaa saada lisää ikää ja vanheta, minulla ei ole tietoakaan ikäkriisistä. Elämä tuntuu helpommalta ja itseä kohtaan on tullut enemmän armollisuutta, Niina luonnehtii.

Niina Backman aloitti uransa mallina 15-vuotiaana.

Vuodet teini-iästä aina kolmekymppiseksi tuntuivat haastavilta.

– Hain omaa paikkaani, kuka olen ja mitä haluan. Viime vuosina olen oppinut laittamaan itselleni rajoja, joka on vaatinut ääripäiden havainnointia. Jossain vaiheessa olin koko ajan kaikkea vastaan, olin aina sanomassa ei, Niina kertoo.

– On ihanaa, että parisuhde on sallinut kehityksen ja kasvun. Jälkeenpäin on vähän jopa naurattanut, että Lore-raukka, kaiken hän kesti.

Niina aloitti ammattimallina työskentelyn 15-vuotiaana, ja pian sen jälkeen hän muutti omilleen.

– Olin uhmakas ja kapinoiva teini, jolla oli hirveä halu ja tarve itsenäistyä hyvin nuorena, Niina muistaa.

– Varsinkin äitisuhteeni oli vaikea. Kapinoin kaikkea äidin sanomaa vastaan. Jälkeenpäin olen miettinyt, miten äiti kesti ja miten iso huoli hänellä on ollut.

Varhainen loikka aikuisuuteen, johon kuului myös äitiys alle parikymppisenä, saivat Niinan aloittamaan tutustumisen omaan itseensä.

– Rupesin tekemään itseni kanssa töitä menemällä terapiaan. Se on ollut eräs elämäni parhaista päätöksistä. Pelotti ihan hirveästi, mutta se oli oman kasvuni kannalta tosi tärkeää.

Äitiyden myötä Backman muistaa miettineensä, millaista hänen elämänsä olisi, kun tytär aikanaan täyttää 18 vuotta.

– Nyt alan olla siinä elämänvaiheessa.

Esikoistytär on 17-vuotias, keskimmäinen 13-vuotias ja kuopus täytti juuri 11 vuotta. Niina uskoo, että perhe on nyt koossa.

– Tämän asian olemme puhuneet perinpohjaisesti. Vauva-aika on ihanaa, mutta myös niin raskasta, ettei meitä Loren kanssa kiehdo kokea sitä uudestaan. Tämä viiden kopla on hyvä näin.

Backman muistelee lämmöllä hääpäiväänsä vuonna 2011.

Niinasta tuli rouva Backman heinäkuun puolivälissä vuonna 2011. Kymmenettä hääpäivä vietettiin mökillä.

– Pyrimme pyhittämään päivän meille kahdelle, mutta muita perinteitä meillä ei ole.

Aikanaan Lore Backman puhui pienten häiden puolesta.

– Minulle se ei käynyt missään nimessä. Tuntui tärkeältä, että häät olivat todella isot. Se oli täydellinen päivä, Niina muistelee.

– Upea, ihana päivä, joka kului yllättävän nopeasti. Yhtäkkiä koko päivä oli ohi ja minä olin rouva Backman.

Rouvasäätyyn siirtyminen tuntui hyvältä.

– Siinä oli jotain, joka tuntui tosi kivalta. Olin ylpeä monta viikkoa, jopa monta kuukautta häiden jälkeen, että sain olla rouva Backman.

Niina Backman viihtyy radiossa, mutta sujuvasanainen nainen kelpaisi myös takaisin televisioon.

– Radio imaisi minut mukaansa. Tein kymmenen vuotta tv:tä ja sain olla mukana monissa hienoissa jutuissa. Radio tuntuu nykyään merkitykselliseltä, mutta koskaanhan ei pidä sanoa ei koskaan. Ei voi tietää, mitä tulevaisuus tuo.

Sen sijaan työt mallina Backman on jättänyt kokonaan.

– Se on täysin taakse jäänyttä. En osaa asettaa itseäni siihen maailmaan enää millään lailla. Jos joku kysyy hyväntekeväisyysnäytökseen, sellaisia olen joskus vielä tehnyt, mutta muuten se on mennyttä aikaa.

Liikunnallinen Backman on pysynyt mallimaisen hoikkana.

– Selkä on kiukutellut seitsemän vuotta. Jos lähden liikkumaan vähänkään liikaa tai tulee muuta kuormitusta, kroppa reagoi ja usein se tuntuu selässä, mutta tykkään käydä salilla, juosta ja tehdä pitkiä kävelylenkkejä.

Niina Backman ei koe ikäkriisiä. Hänestä vanheneminen tuo varmuutta ja elämä on helpompaa.

Teini-ikäisten äitinä eteen voi tulla tilanne, että joku lapsista haluaisi malliksi. Tosin äiti ei siihen oikein usko.

– Minun on hirveän vaikea kuvitella, että kukaan heistä kiinnostuisi alasta. Esikoista ja kuopusta en näe millään muullakaan esiintymisalalla, äiti ennakoi.

– Keskimmäinen rakastaa teatteria sekä laulamista ja on mukana teatteritoiminnassa. On hienoa nähdä hänessä se sama into, joka minussakin oli samanikäisenä.

Backmanille on äitinä tärkeää, että luottamussuhde lasten kanssa on niin vahva, että lapset voivat puhua hänelle kaikesta.

– Lapsille olen aina läsnä. Haluan heillä olevan sellainen olo, että he tulevat aina nähdyksi ja kuulluksi. Ja uskon onnistuneeni siinä.

Vanhempana Niina arvioi olevansa miestään lepsumpi.

– Lore on tiukempi. Lupaa saatetaan kysyä minulta ensimmäisenä, koska tiedetään, että äidiltä sen saa helpommin. Aina välillä pitäisi olla tiukempi, Niina nauraa.