Blink-182 basisti Mark Hoppus sairastaa pahalaatuista syöpää: ”Vereni yrittää tappaa minut”

Mark Hoppusilla on todettu ärhäkkä syöpä.

Pop-punk-yhtye Blink-182:n basisti ja laulaja Mark Hoppusilla, 49, on todettu aggressiivinen ja pitkälle levinnyt lymfooma eli imukudossyöpä.

Hoppus tarkensi syöpädiagnoosiaan heinäkuun puolivälissä pitämänsä livestriimin aikana, kertoo The Hollywood Reporter.

Hoppusin sairastama lymfooma on verisyöpä, joka on saanut alkunsa imusolmukkeiden soluista.

– Vereni yrittää tappaa minut, Hoppus sanoi videossa viitaten siihen, että syöpä ei ole levinnyt hänen luihinsa, vaan häneen vereensä.

Hoppusin mukaan syöpä on levinnyt neljään eri osaan hänen kehoaan.

– En tiedä, kuinka tarkasti neljä eri osaa määritellään. Käytännössä se tarkoittaa kuitenkin sitä, että syöpä on levinnyt kehooni niin laajalle, että se on kaikista syövän asteista pahalaatuisin.

Laulaja-basisti paljasti aloittaneensa sytostaattihoidot noin kuukausi sitten. Hän kertoo kärsineensä hoidoille tyypillisestä sivuvaikutuksesta, muistin heikkenemisestä.

Hoppus kertoi myös, että hänellä on pian edessään lääkärikäynti, jossa selviää, onko hoito tepsinyt. Mikäli ei, Hoppus saattaa tarvita luuydinsiirroksen. Siitäkään huolimatta hän ei vaikuta lannistuneelta.

– Me voitamme tämän syövän. Se on vain ajan kysymys, Hoppus sanoo tunteikkaasti livestriimissään.

Mark Hoppus on yksi Blink 182 -yhtyeen perustajajäsenistä.

Hoppus kertoi syöpädiagnoosistaan ensimmäisen kerran kesäkuun lopussa, kun hän julkaisi aiheesta kertovan twiitin.

– Minulla on syöpä. Se on syvältä ja olen peloissani, ja samalla olen siunattu uskomattomilla lääkäreillä, perheellä ja ystävillä, joiden avulla selviän tästä, Hoppus kirjoitti.

– Minulla on vielä kuukausia kestävä hoitojakso edessäni, mutta yritän pysytellä toiveikkaana ja positiivisena, hän sanoi julkaisussaan.

Hoppus on yksi Blink 182 -bändin perustajajäsenistä. Yhtye perustettiin vuonna 1992 ja se on myynyt pitkän uransa aikana kymmeniä miljoonia levyjä.

Aiemmin tällä viikolla Hoppus nähtiin soittamassa bassoa livestriimissä ensimmäistä kertaa diagnoosin jälkeen, kertoo Rolling Stone.

– Tämä on ensimmäinen kerta diagnoosini jälkeen , kun oloni on tarpeeksi hyvä basson soittamiseen. Tämä on ensimmäinen kerta muutamaan kuukateen, kun olen edes ottanut bassoni esiin, Hoppus sanoo

Hoppus soitti muun muassa yhtyeensä kappaleen Not Now.