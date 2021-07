Sysimustan avioeron läpikäynyt Anna Anka katuu Miljonääriäidit-ohjelmaan osallistumistaan – ”Siinä luotiin fantasiamaailma”

Anna Anka kertoo Aftonbladetille katuvansa osallistumistaan Ruotsin miljonääriäidit -ohjelmaan.

Anna Anka, 50, tuli koko Ruotsin kansan tuntemaksi Ruotsin miljonääriäidit -ohjelmasta, jossa hän esitteli ylellistä elämäänsä. Anka asui tuolloin silloisen aviomiehensä laulaja Paul Ankan, 80, kanssa.

Nyt Anna Anka kertoo Aftonbladetille, ettei sarjan luoma kuva hänen elämästään vastaa todellisuutta.

– Surullisinta Ruotsin miljonääriäidit -ohjelmassa oli se, että siinä luotiin fantasiamaailma. Se oli valhe, joka haluttiin tarkoituksella näyttää katsojille, Anka kertoo Aftonbladetille.

– Mielestäni on äärettömän epäoikeudenmukaista, että ruotsalaiset eivät oppineet tuntemaan minua ihmisenä. Tv-kanavan luoma kuva on kaukana siitä, kuka minä oikeasti olen.

Anka kertoo, ettei hän kadu ensimmäistä kautta, mutta toivoo, ettei olisi osallistunut viimeiselle kaudelle.

– Jos olisin tiennyt, miten sarja tulee päättymään, en olisi koskaan lähtenyt mukaan viimeiselle kaudelle.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tänä vuonna, kuinka Anka oli pitkään poissa julkisuudesta, mutta palasi parrasvaloihin keväällä 2020 norjalaisessa Camp Culinaris -kokkiohjelmassa.

Suorapuheinen Anka synnytti ohjelman myötä kohun, sillä hän joutui sanaharkkaan muiden kilpailijoiden kanssa. Hän epäili, että muut kilpailijat sabotoivat hänen kokkauksiaan.

– En saanut mitään erityiskohtelua, vaikka olenkin Anna Anka. Kuvauksissa oli niin paljon draamaa ja konflikteja, ettei se tuntunut enää tv-ohjelmalta, Anka totesi ruotsalaislehdille.

Tv-esiintymisiensä ohella Anka työskentelee hyvinvointivalmentajana. Hän järjestää seitsenpäiväisiä hyvinvointiretriittejä, joiden aikana osallistujat oppivat syömään ja treenaamaan kuten Anna Anka. Nykyään hän tekee töitä myös mielen hyvinvoinnin parissa.

Nyt kun Anka on oppinut enemmän psykologiasta ja ihmisen mielen toiminnasta, hänen käsityksensä muista ihmisistä on muuttunut. Anka on aiemmin arvostellut julkisesti muun muassa ylipainoisia ihmisiä, mutta ei enää koskaan tekisi niin.

– En todennäköisesti aiemmin ymmärtänyt, kuinka monimutkaisia ihmiset ovat. Ihmisillä voi olla paljon ongelmia, joista ei tiedä mitään.

Anna Anka erosi Paul Ankasta vuonna 2010.

Anna Anka erosi Paul Ankasta vuonna 2010. Hän asuu uuden aviomiehensä David Johassonin, 29, kanssa. He menivät naimisiin helmikuussa 2020.

Paul ja Anna Ankan avioeroa ja huoltajuusasioita puitiin dramaattisesti oikeudessa vuosien ajan. Anna Ankalla ja Paul Ankalla on yhteinen 15-vuotias Ethan-poika, joka jäi erossa isälleen, sillä Anna Anka menetti huoltajuuden.

Paul Anka ei halua Annan olevan Ethanin eikä hänen aiemmasta liitostaan olevan Elli-tyttärensä kanssa missään tekemisissä.

Laulajatähti Paul Anka avioitui kolmannen vaimonsa Lisa Pembertonin kanssa vuonna 2016. 15-vuotias Ethan asuu heidän luonaan.

Anna Anka kertoi Hänt-lehdelle viime lokakuussa toivovansa, että hän näkisi vielä jonakin päivänä poikansa.

– Lähetin Ethanille vähän aikaa sitten viestin Instagramissa. Kirjoitin ajattelevani häntä päivittäin ja kaipaavani häntä.

Anka sanoo pojan vastanneen hänelle, mutta viestin sävy oli vihamielinen.

– En ole minkäänlaisissa väleissä Paulin kanssa. Kunnioitan sitä, ettei hän halua minun tapaavan Ethania, Anka kertoi Hänt-lehdelle.

