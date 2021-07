Scarlett Johansson haastoi Disneyn oikeuteen – syynä väitetysti peräti 50 miljoonan dollarin tappiot

Scarlett Johansson syyttää Disneytä uuden elokuvan sopimusrikkomuksesta.

Supersankarijätti Marvelin uutuuselokuva Black Widow sai hiljattain ensi-iltansa Suomessa ja maailmalla. Elokuva julkaistiin samaan aikaan myös Disney+ -suoratoistopalvelussa erillistä maksua vastaan.

Elokuvan päätähtenä nähdään Hollywood-näyttelijä Scarlett Johansson. Nyt Johansson on haastanut Disneyn oikeuteen elokuvan julkaisemisesta suoratoistopalvelussa.

Black Widow -elokuvan tähti syyttää Disneytä sopimuksen rikkomisesta, kun Disney julkaisi elokuvan suoratoistopalvelussa samaan aikaan, kun elokuva sai ensi-iltansa elokuvateattereissa.

Muun muassa Deadline uutisoi, että torstaina oikeuteen jätetyn haasteen mukaan Johanssonilla oli Marvel-yhtiön kanssa sopimus, jonka mukaan elokuvaa esitettäisiin aluksi ainoastaan elokuvateattereissa. Haasteen mukaan Johanssonin tulot olisivat perustuneet pääosin teatterilevityksen lipputuloihin.

Johanssonin kannalta tilanne on ikävä, sillä Black Widow -elokuvasta tuli yksi vähiten tienanneista Marvelin elokuvista.

Nimetön lähde arvioi The Wall Street Journal -lehdessä, että Johansson menetti peräti 50 miljoonan dollarin tulot, kun moni katsoi elokuvan suoratoistopalvelussa teatteriesityksen sijaan.

Black Widow -elokuvan nimiroolissa nähtävä Johansson on yksi Hollywoodin parhaiten palkattuja naisnäyttelijöitä. Marvelin elokuvien lisäksi Johansson on tähdittänyt muun muassa hittielokuvia Marriage Story, Vicky Christina Barcelona sekä JoJo Rabbit. Black Widow on ainakin tiettävästi Johanssonin viimeinen elokuva Natasha Romanoffina.

