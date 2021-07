Charlien enkelit -tähti avautuu rajusta sanaharkasta Bill Murrayn kanssa hittielokuvan kulisseissa – tilanne kalvaa vielä 20 vuotta myöhemmin

Charlien enkelit -näyttelijä Lucy Liu kertoo, kuinka piti puoliaan Bill Murrayn ladellessa anteeksiantamattomia solvauksia hänelle elokuvan kuvauksissa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Lucy Liu kertoo podcastissa hetkestä, jolloin hän ajautui rajuun sanaharkkaan Bill Murrayn kanssa. Liu ja Murray näyttelivät kumpikin hittielokuva Charlien enkeleissä. Liu näytteli Alex Mundayta, yhtä pääosista, Murray puolestaan nähtiin John Bosleyn roolissa.

Vuonna 2000 julkaistun elokuvan kuvauksissa tapahtui tilanne, jossa Murray käyttäytyi asiattomasti Liuta kohtaan. Liu kertoo, että tapauksen jälkeen häntä pidettiin mediassa hankalana tyyppinä, vaikka tilanne oli toisenlainen.

Tapauksesta on yli 20 vuotta aikaa, mutta tilanteesta kirjoitettu twiitti nousi viraali-ilmiöksi heinäkuussa.

52-vuotias näyttelijä kertoo oman näkemyksensä LA Timesin Asian Enough -podcastissa.

Charlien enkeleiden kuvausryhmä harjoitteli erästä uudelleen kuvattavaa kohtausta, mutta Murray ei päässyt paikalle. Kun mies palasi kuvauksiin, oli hän Liun mukaan selkeästi pahalla tuulella, ja kohdisti ärtymyksensä Liuhun.

– Kun teimme kohtausta Bill alkoi heitellä ilmoille loukkauksia, enkä nyt mene yksityiskohtiin, mutta se vain jatkui ja jatkui, Liu kertoo.

Drew Barrymore, Bill Murray ja Lucy Liu Charlien enkeleissä.

Liu ei aluksi ymmärtänyt, että solvaukset kohdistuivat häneen, ja vasta vilkaistuaan olkansa yli ja varmistuttuaan ettei siellä ollut muita, hän tajusi olevansa Murrayn kohteena.

– En saattanut uskoa, että ne kohdistuivat minuun, sillä mitä tekemistä minulla oli minkään merkittävän kanssa siihen aikaan? Liu sanoo podcastissa epämiellyttävästä tilanteesta.

–Olen todella pahoillani. Puhutko minulle? sanoin hänelle, Liu kertoo.

Liu selittää, että hänen mahdollisuutensa osallistua elokuvan luomisprosessiin oli tuohon aikaan mitätön. Hän ei kuitenkaan hyväksynyt vastanäyttelijän tylyä kohtelua, vaan piti puolensa asemastaan huolimatta.

– Osa käytetystä kielestä oli anteeksiantamatonta ja hyväksymätöntä, enkä aikonut vain istua siinä vastaanottamassa sitä. Joten kyllä, pidin puoliani, enkä kadu sitä, Liu muistelee podcastissa.

– Huolimatta siitä, miten matalalla on toteemipaalussa tai mistä on kotoisin, ei tarvitse olla alentava tai vähätellä muita. En suostunut painumaan alas, eikä minun olisi pitänytkään, Liu tilittää.

Lucy Liu kertoo tilanteen Charlien enkeleiden kuvauksissa jääneen vahvana mieleen.

Liun mukaan näyttelijöiden välisestä ankarasta sananvaihdosta kirjoitettiin lehdissä epätodenmukaisesti. Liusta maalattiin lehdissä tilanteen pahis.

– Minulle oli käsittämätöntä, miten se oli käännetty päälaelleen ja he automaattisesti ajattelivat, että nainen oli tilanteessa se vaikea tapaus, Liu sanoo.

– En ymmärrä miten se kääntyi niin, sillä minulla ei ollut mitään tekemistä siihen yllyttämisen, tai sen yhteenoton ja ahdistuksen aiheuttamisen kanssa, Liu hämmästelee podcastissa.

Bill Murray ei ole kommentoinut Liun uusia väitteitä.

Liu kertoo, että tilanne ja sen jälkipyykki lehdistössä ovat vahvasti mielessä vielä parikymmentä vuotta myöhemminkin.

Murray ei ole kommentoinut Liun tuoretta ulostuloa, mutta muun muassa Page Sixin mukaan näyttelijä on sanonut The Times of Londonin haastattelussa vuonna 2009, ettei katso hyvällä epäammattimaista käytöstä.

Liun mukaan osa kuvausryhmän jäsenistä tuli vuosia myöhemmin kiittämään häntä Murraylle vastaan panemisesta. Liu ja Murray ovat tavanneet elokuvan teon jälkeen, ja kohtaamiset ovat Liun mukaan olleet tavanomaisen mukavia.