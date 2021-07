Kelly Clarksonin avioero tuli kalliiksi – joutuu pulittamaan huiman summan elatusapua ex-miehelleen kuukausittain

Laulaja Kelly Clarkson on määrätty maksamaan ex-puolisolleen Brandon Blackstockille 169 000 euroa elatusapua joka kuukausi.

Kelly Clarksonilla ja hänen ex-puolisollaan Brandon Blackstockilla on ollut riitainen avioero.

Laulaja Kelly Clarkson sai oikeudelta suuren elatusapu- ja puolisotukilaskun ex-puolisolleen Brandon Blackstockille.

Aikoinaan American Idol -laulukilpailusta julkisuuteen ponnahtanut laulajatähti on nimittäin määrätty maksamaan elatusapua noin 169 000 euroa (noin 195 000 dollaria) kuussa, kertoo The Blast -sivusto. Oikeus on tehnyt päätöksensä perustuen entisen pariskunnan omaisuuteen, lasten määrään ja kuukausittaisiin tuloihin.

Kelly Clarkson ponnahti aikoinaan julkisuuteen American Idol -laulukilpailusta.

Oikeusasiakirjojen mukaan Clarkson tienaa jopa noin 1,3 miljoonaa euroa (noin 1,5 miljoonaa dollaria) kuukaudessa.

Clarksonin tulee maksaa ex-puolisolleen Blackstockille noin 126 000 euroa (150 000 dollaria) puolisotukea. Elatusapua Clarkson maksaa ex-pariskunnan seitsemänvuotiaasta River Rose Blackstockista ja viisivuotiaasta Remington Alexander Blackstockista noin 38 000 euroa (noin 45 000 dollaria).

Ilta-Sanomat uutisoi joulukuussa 2020, kuinka Clarkson syytti ex-aviomiestään miljoonien dollarien varastamisesta.

Parin liittoa pidettiin hyvin onnellisena, joten eroilmoitus tuli todellisena yllätyksenä. Julkisuudessa epäiltiin, ettei parin liitto päättynyt kovinkaan mukavissa merkeissä. Joulukuussa 2020 TMZ kertoi, että Clarkson haastoi ex-miehensä oikeuteen.

TMZ:n mukaan Clarkson syytti ex-miehensä huijanneen häneltä miljoonia. Blackstock toimi parin liiton aikana myös tähden managerina.

New York Post -lehti kertoi tuolloin Clarksonin olleen Blackstockin Starstuck Management -yrityksen asiakas, mutta poptähden mukaan ex-miehellä ei ole edes oikeuksia toimia managerina, sillä hänellä ei ollut tarvittavaa lupaa.

Seth, Savannah, Remington ja River Blackstock vanhempiensa Kelly Clarksonin ja Brandon Blackstockin kanssa vuonna 2019.

New York Postin mukaan poptähti totesi oikeuden asiakirjoissa, että hän on joutunut maksamaan ex-miehensä yritykselle ”kohtuuttomia” palkkioita.

Lehden mukaan Blackstockilla ja Clarksonilla on tilanteesta hyvin erilaiset näkemykset, sillä Blackstockin yritys puolestaan karhuaa tähdeltä noin 1,2 miljoonan euron edestä maksamattomia palkkioita.

Clarkson sai marraskuussa parin kahden lapsen huoltajuuden, ja Blackstock vaati jo tuolloin ex-vaimoltaan 370 000 euroa kuukaudessa elatusmaksuja.