Kim Kardashian teki lonkeromainoksen ilmaiseksi – suomalaisfirmassa hämmästellään: ”Tätä ei oltu mitenkään suunniteltu”

The Finnish Long Drink Companyn perustajajäsen Ere Partanen kertoo, että Kim Kardashian jakoi kuvan lonkerotölkeistä heidän tietämättään. Lisäksi Instagramin automaattiviesti tehdystä kuvajaosta oli mennyt vahingossa suoraan yrityksen roskapostikansioon.

The Long Drink Companyn kaksi perustajajäsentä, Sakari Manninen ja Ere Partanen vuonna 2018. Yritys lähti kyseisenä vuonna viemään lonkeroa Yhdysvaltoihin.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian jakoi 239 miljoonalle seuraajalleen The Finnish Long Drink -lonkerotölkeistä kuvan omaan Instagram-tarinaansa.

The Finnish Long Drink Companyn yksi perustajajäsen Ere Partanen kertoo Ilta-Sanomille, ettei yritys ole tehnyt virallista yhteistyösopimusta Kardashianin kanssa, eikä näin ollen maksanut Kardashianille mitään tämän suomalaisia lonkerotölkkejä sisältävästä Instagram-postauksesta.

– Tiedossa oli, että Kimille on lähetetty paketti juomia, mutta emme tienneet, että se johtaa kuvan julkaisuun. Periaatteessa kun lähetämme julkisuudenhenkilöille juomia, toivomme, että vaikkapa heidän kaverinsa näkevät julkkiksen juovan juomaa, Partanen kertoo.

– Sitten jos hän postaa juomista kuvan yli 200 miljoonalle seuraajalleen, niin sehän on ihan paras tilanne. Tätä ei oltu mitenkään suunniteltu tai aikataulutettu. Mageeltahan se tuntuu, Partanen jatkaa.

Yrityksen yksi perustajajäsen Mikael Taipale kommentoi tilannetta Helsingin Sanomille.

– Kaikenlaista julkkista ollaan tuotu esille ja pressiä tehty, mutta ei kyllä mistään ole tullut näin paljon pöhinää, Taipale toteaa Helsingin Sanomille.

Kim Kardashian saattaa Helsingin Sanomien mukaan veloittaa yhdestä Instagram-kuvasta jopa satoja tuhansia euroja. The Finnish Long Drink sai siis käytännössä ilmaisen mainoksen miljoonille ihmisille.

Kuvapalvelu Instagram ilmoittaa käyttäjälle viestillä, jos joku jakaa omassa Instagram-tarinassaan toisen käyttäjän nimimerkin. Partanen kertoo naurahtaen, että Kardashianin jako oli mennyt vahingossa suoraan The Finnish Long Drink Companyn Instagramin roskapostikansioon.

– Yhtäkkiä, kun Suomi heräsi, alkoi tulla ystäviltä viestejä Whatsappissa ja Facebookissa, että tällaista on käynyt. Podcast Tuplakääk on itseasiassa aika isossa osassa sitä, että tämä huomattiin Suomessa, koska ne noteerasivat postauksen ja tekivät siitä päivityksen, Partanen kertoo.

Partanen toteaa, etteivät yhdysvaltalaismediat ole vielä tarttuneet Kardashianin postaukseen, mutta hän odottaa innolla, mikä reaktio Yhdysvaltojen puolella mahdollisesti syntyy.

Partanen toteaa, että Kardashianin postauksella on varmasti jonkinlainen vaikutus myyntiin, mutta sen he saavat tietää viiveellä. Postaus todennäköisesti vaikuttaa kuitenkin tuotemerkin tunnistamiseen.

Kim Kardashian saattaa veloittaa Instagram-postauksistaan satoja tuhansia euroja.

– Emme näe, jos tänään vaikkapa kauppoihin tulee yleisöryntäys, vaan näemme menekin siitä, kun jakelijat myyvät tuotetta kauppoihin. Siinä on viikon tai parin viive.

– Jos yhteistyökumppanimme ja yritykseen sijoittanut Miles Teller esimerkiksi postaa jotain omassa sosiaalisessa mediassaan, näkyy se heti kiinnostuksessa. Kim Kardashianilla on satakertaisesti seuraajia, ja julkaisun vaikutus on iso verrattuna siihen. Uskon, että postauksen vaikutus näkyy, Partanen selittää.

Lue lisää: Kim Kardashianin Instagramissa vilahti "suomalainen kansallisjuoma” – toinenkin supertähti hurahti tuttuun tuotteeseen

Partanen kertoo, että The Long Drink Companylla on laaja julkkisverkosto Yhdysvalloissa ja erityisesti Kaliforniassa. Varsinaisia someyhteistyödiilejä yrityksellä ei kuitenkaan juurikaan ole, mutta Partasen mukaan ”joskus nappaa”.

– Nämä julkkikset, keitä meillä on nyt mukana, ovat sijoittaneet yritykseen ja ovat mukana ihan melkein jokapäiväisessä yritysasioissa.

Partanen kertoo, että vuonna 2018 New Yorkissa tapahtuneen lanseerauksen jälkeen yritys on saanut levitettyä myyntiä jo 15 eri osavaltioon Yhdysvalloissa.

– Olemme saaneet juomia myyntiin isoihin kauppaketjuihin, kuten Walmartiin ja Targetiin. Väkiluvultaan olemme tavoittaneet jo noin puolet Yhdysvaltojen asukasluvusta, sillä juomaamme myydään kaikissa isoimmissa osavaltioissa, kuten Texasissa, Kaliforniassa, Illinoisissa ynnä muissa.

Eniten Yhdysvalloissa vetää perinteinen ”tuoppi harmaata” eli greippilonkero.

– Kyllä suosituin on se, mitä me kutsumme traditionaaliseksi lonkeroksi eli normaali greippilonkero. Se on meidän lippulaivatuote, Partanen toteaa.

Ilta-Sanomien Taloussanomat uutisoi vuonna 2019 kun yhdysvaltalainen talouslehti ja mediatalo Forbes kirjoitti laajasti ”suomalaisesta kansallisjuomasta”.

The Long Drink Company LLC valmistaa tuotteensa Missourin osavaltiossa paikallisen tislaamon ginistä. 5,5-prosenttisen juoman resepti on Suomesta.

Yrityksen perustajat Sakari Manninen, Ere Partanen ja Mikael Taipale uskoivat IS:n jutussa vuonna 2018 mahdollisuuksiinsa pärjätä. He kehittivät juomaa koemaistelujen avulla.

– Pyrimme tekemään siitä vähän raikkaamman ja vähemmän makean, mutta muuten halusimme pysyä lähellä suomalaisia lonkeroita, Ere Partanen kertoi toukokuussa 2018.

Lue lisää: Suomalaisten ”kansallisjuoman”, lonkeron USA:n valloitus jatkuu – talouslehti Forbes tarttui ilmiöön

Lue lisää: Newyorkilaisen baarin asiakkaat saivat eteensä suomalaista lonkeroa: ”Maistuu paljon paremmalle kuin olut”

– Suomi ja Pohjoismaat ovat nyt kovassa huudossa Amerikassa, Sakari Manninen huomautti jo tuolloin.

Vuonna 2018 new yorkilaiset pääsivät maistamaan suomalaisreseptillä valmistettua lonkeroa.

Tuolloin New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan Latitude-baariin oli järjestetty maistiaisia uudesta juomasta. IS:n kysyessä kommentteja uudesta tuttavuudesta arviot olivat pelkästään ylistäviä.

– Tämä on mahtavaa, todella virkistävää. Kesällä tämä tulee olemaan fantastista, sanoi Saad Saghir.

Ystävänsä kanssa drinkille tullut Arilelle Eitzen-Smith kehui hänkin lonkeroa.

– Meille kerrottiin että juomassa ei ole paljon hiilihappoja, joista en itse pidä. Minusta siinä oli juuri oikea määrä sekä makua ja hiilihappoa, hän sanoi vuonna 2018.