Kim Kardashianin Instagramissa vilahti "suomalainen kansallisjuoma” – toinenkin supertähti hurahti tuttuun tuotteeseen

Miljoonien seuraaman realitytähden Instagram-tarinassa vilahti suomalainen lonkero. Kyseinen juoma on aiemmin ollut tiettävästi myös näyttelijä Miles Tellerin mieleen.

Kim Kardashian on miljoonien seuraama realitytähti.

Keeping Up With The Kardashians -realitysarjasta tutulla Kim Kardashianilla on kuvapalvelu Instagramissa huimat 239 miljoonaa seuraajaa. Seuraajien joukossa lienee myös lukuisia suomalaisia, jotka saivat hieraista silmiään selatessaan Kardashianin Instagram-tilin tarinat-osiota tänä aamuna.

Kardashian nimittäin jakoi Instagram-tarinoissaan kuvan, jossa komeilee neljä tölkkiä suomalaista lonkeroa. Kardashianin jakamassa kuvassa näkyvä tuote on nimeltään Finnish Long Drink, joka on Yhdysvalloissa myytävää suomalaista lonkeroa. Tuotetta on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 2018 lähtien.

Kardashian ei suinkaan ole ensimmäinen supertähti, jonka sosiaalisen median kanavissa kyseinen tölkki on vilahtanut. Heinäkuussa 2020 näyttelijä Miles Teller nimittäin julkaisi omalla henkilökohtaisella Twitter-tilillään kuvan, jossa hän nautti samaista lonkerojuomaa uima-altaalla. Sittemmin Teller on jopa sijoittanut lonkeroa valmistavaan suomalaisyritykseen.

Suomalaisyrittäjät Sakari Manninen, Ere Partanen ja Mikael Taipale kertoivat Kauppalehdelle viime kesänä, että sopimusta Tellerin kanssa hierottiin pitkään.

–Pitkin kesää veivasimme papereita lakimiesten kanssa, että saimme molemmille hyvän diilin. Monet julkkikset mainostavat rahaa vasten, mutta me emme halunneet sellaista. Molemmat halusimme, että hän on oikeasti mukana yrityksessä, The Long Drink Companyn miehet kertovat Kauppalehdelle.

Manninen kertoi Kauppalehdelle viime kesänä, että lonkeroa sai vielä alkuvuodesta 2020 650 ravintolasta ja kaupasta, mutta myyntipisteiden määrä on noussut jatkuvasti. Suomalais-amerikkalainen The Long Drink Company valmistaa tuotteensa Missourin osavaltiosta paikallisen tislaamon ginistä. 5,5-prosenttisen juoman resepti on Suomesta.

