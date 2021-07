Jenni Vartiainen odottaa toista lastaan! Julkaisi kuvan pyöristyneestä vatsastaan

Laulaja Jenni Vartiainen on raskaana.

New Yorkissa asuva Jenni Vartiainen, 38, odottaa toista lastaan. Laulaja paljasti ilouutisen Instagramissa.

Hän julkaisi kesäisen kuvan pyöristyneestä vatsastaan. Otoksessa hellemekkoon pukeutunut laulaja pitelee vatsaansa hellästi.

– Onnellinen odotus, Vartiainen kirjoitti sydänemojin kera.

Päivitykseen on tulvinut onnitteluita.

Laulajan esikoinen syntyi lokakuussa 2019. Tuolloin hän julkaisi soman kuvan pienokaisensa pikkuruisesta jalasta.

– Hän on täällä terveenä ja täydellisenä, Vartiainen iloitsi.

Vartiainen on ollut vaitonainen yksityiselämästään. Hän muutti reilut pari vuotta sitten New Yorkiin. Hän asuu perheensä kanssa pilvenpiirtäjän 52. kerroksessa.

Vartiainen kertoi IS:n haastattelussa keväällä 2020 elämästään suurkaupungissa pandemian aikana.

– Meillä on kotona kaikki tosi hyvin. On ollut ihanaa, että on tämä pieni valo vierellä koko ajan. Olen siis todella onnekas, että lähellä on kaikesta huolimatta paljon myös onnen aiheita, hän kuvaili.

Kesällä laulaja on viettänyt aikaa Suomessa. Vartiainen kertoi toukokuussa Me Naisille olevansa onnellinen Suomeen pääsystä, sillä viimeksi hän pääsi käymään Suomessa helmikuussa 2020.

– Hartiat laskeutuivat alas. Vanhemmat olivat vastassa, olo oli onnellinen ja helpottunut, laulaja kuvaili tunnetta, joka hänelle tuli Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Haastattelussa Vartiainen kertoi, että viime kevään myötä energia on palautunut hiljalleen New Yorkiin. Syntymäpäivänään maaliskuussa Jenni pääsi museoon, jotka avattiin rajoituksin. Hän kertoi aikovansa käyttää osan muutaman viikon Suomen visiitistään studiossa työskentelyyn.

– Olen kirjoitellut paljon ja nyt katsotaan studiossa, jos niistä syntyisi jotakin. Aion tulla Suomeen tänä vuonna vielä toisen kerran uudestaan, hän paljasti.

Jenni Vartiainen ja Elastinen Emma-gaalassa tänä vuonna.

Suomen tunnetuimpiin poptähtiin lukeutuva Jenni Vartiainen tuli tunnetuksi jo vuonna 2002, kun hän oli mukana Popstars-ohjelmassa ja tuli valituksi Gimmel-bändiin Ushma Karnanin, Susanna Korvalan ja Jonna Pirisen kanssa.

Gimmelin jälkeen Vartiainen lähti soolouralle. Osallistuminen supersuosittuun Vain elämää -musiikkiohjelmaan vuonna 2014 räjäytti lopullisesti potin.

Laulajan uutta musiikkia kuultiin viimeksi viime vuonna, kun hän julkaisi Elastisen kanssa jättihitin Epäröimättä hetkeekään. Kappale rikkoi kotimaisen radioennätyksen, ja sitä on striimattu yli 7 miljoonaa kertaa.