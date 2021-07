Tuomas Enbusken karut paljastukset saivat aikaan palautevyöryn – kommentoi nyt tekojaan

Mediapersoona Tuomas Enbuske kertoi uudessa podcastissaan muun muassa halustaan nöyryyttää maksullisia naisia.

Tuomas Enbusken tuore podcastjakso on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Enbusken miljonäärit -podcastissa hän kertoi avoimesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään ja rahankäytöstään.

Mediapersoona paljasti muun muassa törsänneensä 600 euroa illassa kokaiiniin sekä käyttäneensä prostituoitujen palveluja tyydyttääkseen vallanhimoansa.

– Käytin prostituoituja. – – En edes sen seksin takia, koska sitä mä olisin kyllä saanut, vaan sen vallan takia, mikä on vähän surullista näin jälkikäteen, hän tunnusti podcastissa.

– Mä tykkäsin ottaa sellaisen vähän rumemman prostituoidun kadulta. Minusta oli jotenkin tosi hienoa, että mä pystyin nöyryyttämään sitä. Se, että se joutui tekemään näin. Ei tietenkään mitään väkivaltaa tai tällaista, hän myös totesi.

Jaksoa on kommentoitu aktiivisesti Twitterissä. Osa kommentoijista on kritisoinut Enbusken toimintaa ja kuvaillut hänen tekojaan naisia halventavaksi.

Nyt Enbuske on kommentoinut saamaansa palautetta. Julkisessa Facebook-päivityksessään hän kertoo, miksi päätti puhua rehellisesti teoistaan sekä huomauttaa sairaudestaan.

– Maanisdepressiivisyyden kuvaus ei ole kaunista kuultavaa. Se ei ollut minulle sitä, mitä julkkikset kertovat lehtihaastatteluissa. Se oli helvetti. En uskaltanut nukahtaa, koska herätessäni huusin kauhusta. Se on kamala sairaus, jonka ennuste on todella huono, Enbuske kirjoittaa.

– Ymmärrän täysin siitä kertomisen aiheuttaman vihan. Itse ällöttyisin aivan varmasti. Silti, tai juuri siksi, päätin kertoa sen nyt niin rumana, rehellisenä ja paljaana kuin itse sen sairastin. Inhorealistisena ja kammottavana, koska niin minä sen sairastin. Koen sen myös tehtäväkseni, koska olen rohkea ja minua kuunnellaan.

Enbuske kertoo myös löytäneensä toimivan lääkityksen, joka on auttanut hänen mielialahäiriöönsä.

– Epilepsialääke jostain syystä auttaa maanisdepressiivisyyteen. Ihmeellistä kuinka paljon kaikessa on kyse aivokemiasta. Lääkettä olen nyt syönyt 1,5 vuotta. Ja se todellakin toimii. Olen onnellinen, että sain toisen mahdollisuuden elämässäni.

Enbuske katosi kolme vuotta sitten julkisuudesta täysin. Joulukuussa 2020 hän paljasti Helsingin Sanomien haastattelussa saaneensa henkisen romahduksen, jonka jälkeen hän vietti aikaa psykiatrisessa sairaalassa. Miehellä diagnosoitiin tuolloin vakava masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä autismin kirjo, jota kutsuttiin aiemmin Aspergerin oireyhtymäksi.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja vakava masennus veivät Tuomas Enbusken äärirajoille.

Enbusken miljonäärit -podcastin tuoreimmassa jaksossa hän kertoi, millaista hänen elämänsä oli pahimpien maniakausien aikaan.

Lisäksi hän haastatteli liikemies Jari Sarasvuota ja puhui tämän kanssa rahasta ja menestyksestä.

Juuri ennen henkistä romahdustaan miehen ura oli kovassa nosteessa, ja hän tienasi suuria summia muun muassa Enbuske, Veitola & Salminen -keskusteluohjelman juontajana.

– Jossain vaiheessa tienasin 20 000 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi mulla oli 300 000 euron osakesalkku ja pystyin nostamaan osinkoja firmasta, Enbuske kertoi podcastissa.

– Tässä mun vaatimattomassa rahallisuudessa, aloin elämään aivan mulkkuelämää, hän jatkoi.

Mediapersoona kertoi podcastissa järjestäneensä asunnossaan lukuisia huuruisia juhlia, joissa vieraille tarjoiltiin avokätisesti satojen eurojen arvoista samppanjaa ja huumeita.

Hänen kertomansa mukaan keittiönpöydällä oli kerran ollut kokaiinia noin 1200 euron edestä.

Kun Enbuske kertoi maksullisista naisista, Sarasvuo totesi juontajan tukeneen toiminnallaan todennäköisesti ihmiskauppaa.

– Voi olla. En tiedä. Minähän siis kannatan prostituutiota, jos se on sellaista kuin vaikka Saksassa. Tutkitusti, jos prostituoidulla on sutenööri, se tienaa enemmän ja tekee vähemmän töitä. Samalla tavalla kuin silloin, jos ihmisellä on manageri, Enbuske vastasi hämmentyneenä.

Tuomas Enbuske maaliskuussa 2020.

