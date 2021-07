Muistatko Martina ja hengenpelastajat -kisaaja Evelina Lorekin? Luistelutähti on tehnyt ohjelman jälkeen urallaan yllättäviä aluevaltauksia

Ennen Martina ja hengenpelastajat -sarjaa Evelina Lorek tähditti Disney on Ice -show’ta ja nähtiin tv:ssä Arttu Wiskarin luisteluparina. Kohta hän muuttaa Rovaniemelle.

Evelina Lorek on ammattikoreografi ja liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjä.

KUN Evelina Lorek, 36, sai vuonna 2015 puhelun, haluaisiko hän osallistua Martina ja hengenpelastajat -tosi-tv-ohjelmaan, seikkailijaluonteeksi itseään kuvailevan Lorekin ei tarvinnut kauaa miettiä. Vastaus oli kyllä.

Vuosina 2014 ja 2015 esitetyssä ohjelmassa kymmenen suomalaista julkkisnaista tavoittelivat hengenpelastajan titteliä Martina Aitolehden opastuksessa Thaimaan auringon alla.

Lorek kilpaili ohjelman toisella tuotantokaudella ja sijoittui toiseksi. Kilpailu oli hänelle silmiä avaava kokemus.

– En ole ikinä katunut päätöstä lähteä mukaan. Jos tosielämässä tulisi tilanne, joka vaatisi hengenpelastustaitoja, tietäisin miten toimia.

Muihin kilpailijoihin Lorek pitää edelleen somen kautta yhteyttä. Osaa heistä hän tapasi kuvausten jälkeen ja kokee, että hänellä on kaikkiin kilpailijoihin hyvät välit. Lorekin sydän särkyi, kun kilpailijatoveri Janita Lukkarinen menehtyi syöpään marraskuussa.

– Oli murheellista seurata Janitan syöpätaistelua. Tutustuin häneen kilpailussa hyvin ja oli äärettömän surullista, että hän menehtyi.

Evelina Lorek kilpaili Martina ja hengenpelastajat -sarjassa vuonna 2015.

NUOREMPANA Lorek kilpaili SM-tasolla yksinluistelijana. Vuonna 2004 kilpaura sai jäädä taakse, kun Lorek nappasi Cruella de Vilin roolin 101 dalmatialaista -tarinassa Disney on Ice -jääshow’ssa, minkä myötä hän kiersi maailmaa kolmisen vuotta.

Lorek tuli tunnetuksi Arttu Wiskarin valmentajana Suomen Dancing on Ice -ohjelmassa, jossa pari pääsi finaaliin saakka.

Hengenpelastajat-ohjelman jälkeen Lorekin elämässä on tapahtunut hengästyttävän paljon.

Sen lisäksi, että Evelina on ammatiltaan taitoluistelukoreografi ja liikunnanohjaaja, on hän nykyään myös muun muassa yrittäjä ja sisustussuunnittelija.

Sisustuskärpänen puri Lorekia pari vuotta sitten.

– Innostuin sisustamisesta, kun maalailin kotona seiniämme. Jaoin someen sisustusprojektejani, jotka saivat paljon ihailua osakseen. Olen aina ollut liikunta- ja hyvinvointialalla, ja ajattelin, voisiko sen rinnalle ottaa jotain erilaista työtä.

Lorek kouluttautui vuoden mittaisessa koulutuksessa sisustussuunnittelijaksi ja valmistui kesäkuussa. Nyt sisustussuunnittelu on jo osa Lorekin yritystoimintaa.

– Minulla on jo muutamia asiakkaita, vaikka en ole vielä ehtinyt mainostaa palveluitani, kun tutkinto on niin tuore. Nautin sisustussuunnittelusta, sillä se on luovaa ja tuo vastapainoa fyysiselle työlleni.

Evelina Lorek on tullut tunnetuksi muun muassa Dancing on Ice -valmentajana.

AIKAANSAAVA Lorek halusi kanavoida johonkin ilmastoahdistustaan ja lähti ehdolle viime kevään kuntavaaleihin lähiluontoa, viheralueita ja kulttuuriympäristöjä puolustavaan uuteen liikkeeseen nimeltään Ympäristöliike Helsinki.

– Olen ollut huolissani Helsingin kehityksen suunnasta, sillä viheralueille rakennetaan paljon. Lähiluonto jää aika monesti kakkoseksi. Viimeistään koronan myötä ihmisten olisi pitänyt herätä siihen, mikä merkitys luonnolla on.

Lorekin mielestä enää ei pitäisi puhua ilmastonmuutoksesta vaan ilmastokriisistä. Vaikka paikkaa valtuustossa ei auennut, hän jatkaa luonnonsuojeluun liittyvien asioiden jakamista omissa somekanavissaan.

– Olen puhunut somessani esimerkiksi kaivoslaista, joka kaipaa pikaista päivittämistä. Siihen täytyisi tehdä selkeät rajat, missä kaivostoimintaa voisi harjoittaa. Tällä hetkellä esimerkiksi luonnonsuojelualueet eivät ole turvassa.

Evelina Lorek oli ehdolla viime kevään kunnalisvaaleissa Ympäristöliike Helsingin riveissä.

KILPAILUN jälkeen Lorekista tuli äiti, ensin yhdelle ja myöhemmin toiselle ihanalle tyttärelle. Vanhin tytär on neljä ja puoli vuotias, nuorempi kaksi ja puoli. Lorekin mies työskentelee IT-alalla.

Perheen elämässä tapahtuu pian suuri muutos, kun nelikko muuttaa vajaan kuukauden kuluttua Helsingistä Rovaniemelle.

– Otamme irtioton ja lähdemme ainakin vuodeksi seikkailemaan pohjoiseen. Olemme jo pitkään leikitelleet ajatuksella maiseman vaihdoksesta. Mieheni on tehnyt viimeiset puolitoista vuotta työnsä etänä ja nyt minunkin työt vihdoin mahdollistivat lähtemisen.

TULEVAISUUDESSA Lorek haluaisi palata esiintymisen pariin.

– Kaipaan esiintymistä. Aina kun pääsen jäälle ja teen ohjelmia luistelijoille, kaipuu voimistuu. Olin jo lapsena kova näyttelemään ja olen pyöritellyt päässäni ajatusta harrastajateatterista.

Uusi aluevaltaus Lorekille on myös ääninäytteleminen. Hän on tehnyt äänimainoksen radioon muun muassa Ympäristöliike Helsingille ja koulutusvideon eräälle suomalaiselle yritykselle.

– Ääntäni on usein kehuttu. Haluaisin tehdä enemmän äänityskeikkoja.