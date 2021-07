Mihin katosi Martina ja hengenpelastajat -voittaja Nora Vuorio? Tosi-tv-tähti ei halunnut olla julkisuudessa – sitten elämä otti yllättävän suunnan

Nora Vuorio voitti Martina ja hengenpelastajat -sarjan ensimmäisen kauden. Ilta-Sanomat tavoitti Vuorion kertomaan tuoreita kuulumisiaan.

Nora Vuorio on kiitollinen Martina ja hengenpelastajat -sarjan mahdollistamasta kokemuksesta.

Martina ja Hengenpelastajat -sarjan ensimmäisen kauden voittaja Nora Vuorio, 40, muistelee lämmöllä aikojaan takavuosien tosi-tv-sarjassa.

Vuosina 2014 ja 2015 esitetyssä ohjelmassa kymmenen suomalaista julkkisnaista tavoitteli hengenpelastajan titteliä Martina Aitolehden opastuksessa Thaimaan auringon alla.

– Se oli yksi elämäni parhaimmista reissuista. Vaikka olimme tekemässä viihdeohjelmaa, taustalla oli tarkoitus ennen kaikkea opetella hengenpelastustaidot. Sen vuoksi lähdin ohjelmaan mukaan, Vuorio kertoo.

Fyysisesti raskaissa tehtävissä kilpailijat harjoittelivat pelastustilanteita realistisissa olosuhteissa.

– Rantapelastajan koulutus tehtiin vedessä, rannalla ja laivalla aitoja tilanteita mukaillen. Uhrit, joita pelastettiin, olivat aitoja ihmisiä. Veden pinnan alla tapahtuvissa pelastusharjoituksissa uhrit olivat vapaasukeltajia, jotka pystyivät pidättelemään hengitystä useita minuutteja.

OHJELMAN mukanaan tuoma huomio olisi poikinut monenlaisia tarjouksia haastatteluista ja lehtijutuista erilaisiin kuvauksiin. Vuorio on kuitenkin ollut aina tarkka siitä, mitä antaa itsestään julkisuuteen.

– Valtaosaan pyynnöistä en lähtenyt mukaan. Tein kuitenkin muutaman viisaasti vesillä -kampanjan Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, SUH:n kanssa, jotka muun muassa kouluttavat rantapelastajia. Ne olivat mukavia ja tärkeitä projekteja.

Muiden kisaajien kanssa Vuorio on ollut hyvin vähän yhteyksissä ohjelman päättymisen jälkeen.

– Kaikkien tyttöjen kanssa ollaan kavereita ja aina, jos satutaan törmäämään jossain, vaihdetaan ilman muuta kuulumiset. Kisasta ei ole kuitenkaan jäänyt mulle läheisiä ystäviä.

Nora Vuorio voitti Martina ja hengenpelastajat -sarjan ensimmäisen kauden.

Martina ja hengenpelastajat -sarjassa harjoiteltiin fyysisesti raskaita pelastustehtäviä.

HENGENPELASTAJAKISAN voitettuaan seitsemän vuotta sitten Vuorio on rakentanut itselleen kokonaan uudenlaisen uran.

Hän lopetti bikini fitness -harrastuksen pian ohjelman päättymisen jälkeen, vuonna 2015. Tuohon aikaan Vuoriolla oli käänteen tekevä elämäntilanne.

– Olimme myyneet perheyrityksemme. Olin taitekohdassa. En tiennyt, mitä alkaisin tekemään. Ajauduin liikunta-alalle ja ehdin tehdä töitä personal trainerina noin vuoden, kunnes tajusin, että mieli on ihmisen kaikista tärkein työkalu.

Vuorio on janonnut pienestä asti tietoa ja ymmärrystä siitä, miksi ihminen toimii niin kuin toimii ja mistä ihmisen ajatukset ja tunteet ovat peräisin. Niinpä hän lähti opiskelemaan ja valmistui viime marraskuussa Helsingin psykoterapiainstituutista lyhytterapeutiksi.

VUORIO tekee ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

– Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy nimensä mukaisesti ratkaisuihin. Siinä, missä esimerkiksi psykoterapiassa pohditaan asioille syitä, ratkaisukeskeisessä terapiassa etsitään jo hyvin varhaisessa vaiheessa ratkaisuja ongelmiin.

Vuorion mukaan asiakkaat käyvät terapiassa vain kolmesta kymmeneen kertaa, niin tehokasta se on. Hän auttaa ihmisiä kaikenlaisten psyykkisten ongelmien kanssa.

– Ne voivat olla ihmissuhteisiin, omaan kehonkuvaan tai työelämään liittyviä ongelmia.

Asiakkaat tulevat Vuorion vastaanotolle joko terapiaan tai personal trainingiin. Monet myös yhdistävät palvelut kaivatessaan mielen ja kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Parasta työssäni on ihmiset. On hienoa nähdä asiakkaiden onnistumisia ja oivalluksia. Kun ihminen ymmärtää tunteitaan ja ajatuksiaan, myös toiminta usein muuttuu. Siksi mielen työkaluista on suuri hyöty myös fyysisissä tavoitteissa.

Nora Vuorio avaa oman terapiavastaanoton Helsingin Töölöön.

PITKÄAIKAINEN unelma toteutuu, kun Vuorio avaa elokuussa oman terapiavastaanoton Töölöön.

– Pandemia viivästytti vastaanoton avaamista. Korona-aikana olen pitänyt etävastaanottoa ja kotikäyntejä asiakkaiden luona.

Vuorio haaveilee työskentelevänsä jonain päivänä isommalla vastaanotolla yhdessä muiden lyhytterapeuttien kanssa.

– Toivon myös, että lyhytterapia tulisi Kela-korvattavaksi terapiamuodoksi.

YHDEN muistutuksen Vuorio haluaa antaa hengenpelastaja-ajoistaan oppineena.

– Veden kanssa ei voi olla liian varovainen. Hukkumisia tapahtuu aivan liikaa. Toivon, etteivät ihmiset luottaisi liikaa omiin uimataitoihinsa tai mataliin vesiin, vaan oppisivat olemaan extravarovaisia vesillä.