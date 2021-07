Sisäpiirilähde: Jennifer Lopez ja Ben Affleck eivät vain kesäheilastele, vaan suunnittelevat vakavasti yhteistä tulevaisuutta

Jennifer Lopez ja Ben Affleck ovat todella palanneet yhteen yli vuosikymmenen jälkeen.

Sisäpiirilähde kertoo People-lehdelle, että laulaja Jennifer Lopez ja näyttelijä Ben Affleck ovat tosissaan rakentamassa yhteistä elämää ja tulevaisuutta, eikä kyse ole vain ”kesäheilastelusta”.

Parin suhteesta on huhuttu jo kuukausikaupalla, ja Lopez viimein vahvisti suhdehuhut julkaisemalla kiihkeän suutelukuvan Affleckin kanssa.

Affleck ja Lopez olivat ensimmäisen kerran yhdessä jo 2000-luvun alussa tavattuaan Gigli-elokuvan kuvauksissa. He etenivät jopa kihlaukseen saakka, mutta lopulta häät peruttiin päivää ennen vihkipäivää ja pari erosi toisistaan reiluksi vuosikymmeneksi.

Jennifer Lopez ja Ben Affleck olivat rakastuneita jo vuonna 2003.

Pari alkoi tapailemaan uudelleen tänä keväänä yli vuosikymmenen jälkeen, kun Lopez erosi ex-baseballpelaaja Alex Rodriquezista ja Affleck kuubalaisesta näyttelijästä Ana de Armasista.

Lue lisää: Nyt se on varmaa! Entiset rakastavaiset ovat jälleen yhdessä – Jennifer Lopez lisäsi kiihkeän suutelukuvan Ben Affleckin kanssa

Lue lisää: Huhumylly kiihtyy: Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin uskotaan kihlautuvan pian – viime kerralla häät peruttiin tylysti vain päivää ennen

Pari on bongattu lomailemasta Välimeren saarilla juhlistaen Lopezin 52-vuotissyntymäpäiviä hulppealla jahdilla. Sisäpiirilähde kuitenkin kertoo Peoplelle, että parilla on paljon keskusteltavaa keskenään.

– Heillä on vakavia keskusteluja siitä, kuinka he järjestelevät kaiken. Heidän täytyy miettiä suhdettaan, molempien lapsia ja töitä. Kaiken pitäminen kasassa voi olla vaikeaa, lähde kertoo Peoplelle.

Lue lisää: Tällainen oli Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin myrskyisä ero vuonna 2004 – latinolaulajan suhteet ovat päättyneet usein riipaisevasti

Lue lisää: Huhumylly kiihtyy: Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin uskotaan kihlautuvan pian – viime kerralla häät peruttiin tylysti vain päivää ennen

– Jennifer on niin onnellinen. Hän ei lakkaa ylistämästä Beniä, lähde jatkaa.

Lähde kertoo, että Lopez ja Affleck ovat todella rakastuneita toisiinsa ja aikovat tehdä kaikkensa, jotta suhde onnistuu.

Ilta-Sanomat uutisoi kesäkuussa, kuinka Affleck ja Lopez suunnittelevat huhujen mukaan yhteenmuuttoa.

Jennifer Lopez ja Ben Affleck suunnittelevat sisäpiirilähteen mukaan vakavasti yhteistä tulevaisuutta. Kuva vuodelta 2003.

Lopezin ja laulaja Marc Anthonyn lasten, Maxin ja Emmen, olisi väitteiden mukaan tarkoitus muuttaa Miamista Affleckin Los Angelesissa sijaitsevaan 28 miljoonan dollarin arvoiseen kotiin. Lopez on myös lähteen mukaan etsinyt jo kouluja Los Angelesista lapsilleen.

– Jen on järkkymätön siitä, ettei halua etäsuhdetta ja on puhunut muuttosuunnitelmista jo Marcille. Marc on suostunut, kunhan muutto ei vaikuta heidän huoltajuuteensa, lähde kertoo.

Lähde kertoi aiemmin myös, että Affleck olisi suunnitellut erityistä rantapäivää, jolloin Lopezin lapset voisivat tavata hänen ja näyttelijä Jennifer Garnerin lapset. Affleck ja Garner olivat naimisissa vuosina 2005–2018.