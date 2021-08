Herttuatar Meghan 40 vuotta! Näin katolilaisesta koulutytöstä kasvoi täydellinen prinsessaehdokas, joka olikin brittihovin ”pahin painajainen”

Sussexin herttuatar Meghan juhlii keskiviikkona 4. elokuuta 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Vaikka Meghan on ollut osa hovia vasta muutamia vuosia, on hänestä tullut yksi aikansa puhutuimpia kuninkaallisia.

Maailmassa ei liene montaa ihmistä, kuka ei tietäisi herttuatar Meghania. Siitä asti, kun ensimmäiset huhut Meghanin ja prinssi Harryn suhteesta leimahtivat syksyllä 2016, on Sussexin herttuatar ollut yksi kansainvälisen lehdistön huomion keskipisteistä.

Herttuatar Meghan viettää keskiviikkona 4. elokuuta 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Vuosien varrella kiinnostus herttuatarta kohtaan ei ole ottanut laantuakseen, päin vastoin. Erinäiset kohut ja skandaalit ovat tehneet Meghanista kenties yhden historian puhutuimmista kuninkaallisista.

Vaikka avioliittonsa myötä kiinnostus Sussexin herttuatarta kohtaan kasvoi huomattavasti, ei parrasvaloissa paistattelu ollut Meghanille uusi asia. Tänä päivänä monet tuntevat herttuatar Meghanin, mutta kuinka moni muistaa Meghan Marklen – naisen, joka Meghan oli ennen kuin hän tapasi prinssi Harryn?

Meghan Markle kasvoi Los Angelesissa Kaliforniassa. Los Angeles on myös Meghanin nykyinen asuinpaikka, sillä Meghan ja prinssi Harry muuttivat kesäkuussa 2020 Santa Barbaran hienostoalueelle, missä he kasvattavat kahta lastaan, Archieta ja Lilibetiä, rauhassa poissa brittilehdistön toisinaan hyvinkin agressiivisesta valokeilasta.

Tältä herttuatar Meghan näytti vuonna 2012.

Meghan teki vuosien varrella useita pieniä rooleja televisiosarjoissa ja elokuvissa.

Meghanin vanhemmat erosivat tämän ollessa kuusivuotias. Meghan on aina ollut erityisen läheinen äitinsä Doria Raglandin kanssa. Sen sijaan isästään, kuten myös sisarpuolistaan Samanthasta ja Thomasista, hän on etääntynyt omien sanojensa mukaan jo nuorena. Hiljattain kohua herättäneessä Oprah-haastattelussa Meghan muun muassa kertoi, ettei hän ole tavannut sisarpuoltaan sitten teini-iän.

Lapsuudessaan Meghan vietti erosta huolimatta tasapuolisesti aikaa molempien vanhempiensa kanssa, ja isänsä ammatin myötä viihdemaailma tuli Meghanille tutuksi jo varhain. Thomas Markle työskenteli valaistusohjaajana useissa suurissa tuotannoissa, kuten televisiosarjoissa Pulmuset ja General Hospital. Meghan on kertonut viettäneensä paljon aikaa isänsä työpaikoilla ollessaan lapsi ja hullaantuneensa välittömästi.

Television maailmasta viehättynyt Meghan tiesi siis pienestä pitäen päätyvänsä tavalla tai toisella showbisneksen pariin. Niinpä katolisessa tyttökoulussa nuorempana opiskellut Meghan valmistui vuonna 2003 tuplatutkinnolla esittäviin taiteisiin, mediaan ja viestintään keskittyneestä Northwestern School of Communication -yliopistosta.

Meghan on tehnyt vuosien varrella töitä eri hyväntekeväisyysjärjestöissä.

Northwesternin yliopisto oli aikanaan nappivalinta Meghanille, joka ei Hollywoodiin tähtäävistä urahaaveistaan huolimatta halunnut unohtaa kiinnostustaan yhteiskunnallisiin asioihin. Yliopistovuosinaan Meghan toimi aktiivisesti myös sisarkuntansa jäsenenä ja vietti vaihto-oppilasvuoden Madridissa Espanjassa.

Intohimoisesti politiikkaan suhtautunut Meghan oli jo nuorena tunnettu suorapuheisuudestaan ja ennakkoluulottomuudestaan. Ollessaan yksitoistavuotias hän kirjoitti Hilary Clintonille kirjeen pahastuttuaan saippuamainoksesta ja vanhemmalla iällä hän toimi aktiivisesti YK:n tasa-arvojärjestössä. Vuonna 2014 hän sai valtaisat suosionosoitukset pitämästään puheesta kansainvälisenä naistenpäivänä.

Pian yliopistosta valmistumisensa jälkeen Meghan työskenteli Yhdysvaltain Argentiinan-suurlähetystössä Buenos Airesissa. Meghan on kertonut harkinneensa toden teolla uraa politiikan parissa. Hän jopa haki töihin ulkoministeriöön, mutta palasi opintojen pariin saatuaan kieltävän vastauksen kesken rekrytointiprosessin.

Vuonna 2016 Meghan vieraili Ruandassa.

2000-luvun alkupuolella Meghan alkoi edistämään uraansa Hollywoodissa. Hän on kertonut julkisuudessa kohdanneensa etenkin uransa alkuvaiheessa vaikeuksia, sillä roolien saaminen ei ollut helppoa afroamerikkalaisia piirteitä omaavalle naiselle.

Meghan sai ensimmäisen pienen televisioroolinsa General Hospital -sarjasta vuonna 2002. Sittemmin Meghan teki lukuisia vierailurooleja eri sarjoissa, kuten 90210 ja CSI Miami, mutta hänen uransa ei yrityksistä huolimatta ottanut tuulta alleen. Niinpä Meghan ansaitsi elantonsa työskentelemällä muun muassa salkkutyttönä kilpailurealityssä Ota tai jätä.

Vuosien varrella Meghan nähtiin useissa elokuvissa ja televisiosarjoissa, mutta suuri läpimurto antoi odottaa itseään. Vuonna 2011 hän kuitenkin nappasi roolin Pukumiehet-televisiosarjasta, jota hän tähditti seitsemän tuotantokauden ajan. Pukumiehet sai yleisöltä ja kriitikoilta positiivisen vastaanoton ja se teki myös Meghanista monien tunteman näyttelijättären. Fortune-lehti on arvioinut Meghanin tienanneen roolistaan jopa 50 000 dollaria jaksoa kohden.

Meghan oli tuttu vieras punaisilla matoilla. Kuva vuodelta 2012.

Meghanin läpimurtorooli oli Pukumiehet-televisiosarjassa.

Meghan poistui Pukumiehistä sarjan seitsemännen kauden päätteeksi vuonna 2017, kuten myös hänen vastanäyttelijänsä Patrick J. Adams. Meghan ei ole julkisuudessa kertonut varsinaista syytä lähdölleen, mutta monet ovat yhdistäneet Meghanin päätöksen suhteeseen prinssi Harryn kanssa, joka sai alkunsa vuotta aikaisemmin. Prinssi Harry on sittemmin kertonut julkisuudessa, ettei hän tiennyt Meghanin televisiourasta parin tavatessa ensimmäisen kerran.

Mediassa pistettiin merkille jo varhain Meghanin olleen hyvin erilainen kuin prinssi Harryn edelliset tyttöystävät, kuten Cressida Bonas ja Chelsy Davy. Meghan oli paitsi amerikkalainen ja julkisuuden henkilö itsekin, hän oli myös kertaalleen naimisissa ollut, monikulttuurisen taustan omaava nainen. Lisäksi Meghan oli poliittisesti aktiivinen, mikä herätti huomiota, sillä kuninkaallisen perheen jäsenet eivät tunnetusti ole ottaneet kantaa politiikkaan.

Meghanin poliittiset kannat eivät olleet epäselviä. Hän tuki Hilary Clintonia vuoden 2016 presidentinvaaleissa ja kritisoi äänekkäästi republikaaniehdokas Donald Trumpia. Markle myös ilmaisi julkisesti pettymyksensä sen jälkeen, kun Britannia päätti kansanäänestyksen seurauksena erota Euroopan unionista.

Meghan oli monille tyyli-ikoni ja esikuva jo ennen astumistaan hoviin.

Meghan jätti Pukumiehet-sarjan vuonna 2017.

Ennen avioliittoaan Meghan oli myös suosittu sosiaalisen median vaikuttaja, joka kirjoitti aktiivisesti elämästään muun muassa The Tig -blogissaan. Hän suunnitteli myös kaksi mallistoa kanadalaiselle Reitmans-vaatemerkille ja oli tyyli-ikoni monille. Toisin sanoen Meghanin elämää seurasivat miljoonat silmäparit jo ennen kuin hänestä tuli onnellisesti päättyneiden sokkotreffien seurauksena prinssi Harryn tyttöystävä.

Kihlauduttuaan prinssi Harryn kanssa marraskuussa 2017 Meghan joutui kuitenkin kuninkaallisen perheen vaatimuksesta sulkemaan niin bloginsa kuin muut henkilökohtaiset sosiaalisen median tilinsä. Meghan jatkoi kuitenkin työtään hyväntekeväisyyden parissa, johon hän oli suhtautunut intohimoisesti jo ennen astumistaan hoviin.

Meghanin ja prinssi Harryn häitä juhlittiin toukokuussa 2018. Tuolloin vaikutti siltä, että Britannian kansalaiset olivat ennakkoluuloistaan huolimatta hyväksyneet yhdysvaltalaisen näyttelijättären osaksi kuninkaallista perhettä. Windsorin linnassa järjestettyä seremoniaa seurasivat miljoonat silmäparit ympäri maailman.

Huhut Meghanin ja Harryn suhteesta käynnistyivät syksyllä 2016.

Pariskunnan kihlautumisesta kerrottiin marraskuussa 2017.

Sittemmin on kuitenkin käynyt selväksi, ettei Meghan ollut valmis astumaan hänelle ennalta määrättyyn muottiin prinssin puolisona. Etenkin sen jälkeen, kun Sussexin herttuapari tammikuussa 2020 kertoi jättävänsä kuninkaallisen elämän taakseen, on Meghan palannut monella tapaa juurilleen.

Meghan muun muassa otti julkisesti kantaa vuoden 2020 presidentinvaaleihin, solmi yhdessä aviomiehensä kanssa rahakkaat sopimukset suoratoistopalvelu Netflixin sekä musiikkisovellus Spotifyn kanssa sekä antoi äänensä Disneyn Elephants-dokumentille. Astuttuaan sivuun kuninkaallisen perheen ytimestä Harry ja Meghan ovat myös esiintyneet useammissa keskusteluohjelmissa, kuten keväällä nähdyssä kohutussa Oprah-haastattelussa sekä James Cordenin suositussa talk show’ssa.

Herttuatar Meghan on ehtinyt olla osa Britannian kuninkaallista perhettä vasta viiden vuoden ajan, mutta hän on siinä ajassa onnistunut tekemään lähtemättömän vaikutuksen niin hyvässä kuin pahassa. Vaikka hiljattain toisen lapsensa saanut herttuatar on viimeiset kuukaudet pysytellyt poissa valokeilasta, lienee tämä vain väliaikaista.

