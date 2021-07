Pako-sarjasta tutulla Wentworth Millerillä on autismi: ”Diagnoosin saaminen oli pitkä ja ongelmallinen prosessi”

Wentworth Miller kertoo, että diagnoosi oli shokki, mutta ei yllätys.

Wentworth Miller kertoo, että hänellä on diagnosoitu autismi.

Pako-sarjasta tunnettu näyttelijä Wentworth Miller paljastaa omassa Instagram-profiilissaan, että hänellä on diagnosoitu autismi.

Miller julkaisi profiilissaan kuvan valkoisesta ruudusta, jonka yhteydessä on pitkä kuvateksti.

– Tänä syksynä tulee vuosi siitä, kun minulla todettiin autismi. Diagnosoin sen ensin itse, ja sen jälkeen sain virallisen diagnoosin, Miller kirjoittaa kuvatekstissä englanniksi.

– Diagnoosin saaminen pitkä ja ongelmallinen prosessi. Olen keski-ikäinen mies, en viisivuotias, Miller kritisoi diagnoosiprosessia.

Wentworth Miller on tuttu erityisesti Pako-sarjasta.

Miller toteaa, että diagnoosi oli shokki, mutta ei yllätys.

– Ymmärrän nyt, että autismi on keskiössä siinä, kuka olen. Haluan myös sanoa kaikille niille ihmisille, jotka tietoisesti tai tiedostamatta antoivat minulle hieman enemmän armoa ja tilaa, että annoitte minulle mahdollisuuden elää tässä maailmassa niin, että ymmärsin sitä, vaikka muut eivät välttämättä ymmärtäneet minua, Miller kirjoittaa pitkässä tekstissään.

Miller toteaa, että hän ei aio esiintyä autismin asiantuntijana tai aiheen puolestapuhujana.

– En tiedä tarpeeksi autismista. Tällä hetkellä yritän ymmärtää viisi vuosikymmentä kestänyttä elämääni uusien linssien läpi.

Terveyskirjasto Duodecimin mukaan autismikirjon häiriöt ovat laaja-alaisia varhain lapsuudessa alkavia kehityksen häiriöitä. Sana ”autismikirjo” kuvaa oireiden moninaisuutta, yksilöllisyyttä ja vaikeusasteiden vaihtelua.

Autismikirjon häiriöt ilmenevät kahdella pääalueella: vuorovaikutuksen ja kommunikaation poikkeavuutena ja rajoittuneina, toistuvina ja joustamattomina käytösmalleina tai poikkeavina ja rajoittuneina kiinnostuksen kohteina.

Wentworth Miller esitti Pako-sarjan päähenkilöä Michael Scofieldia. Kuvassa toinen sarjan päähenkilöistä, Scofieldin veljeä esittänyt Dominic Purcell.

Vuonna 2020 Ilta-Sanomat uutisoi, että huippusuosittu vankilasarja Pako saisi jatkoa.

Miller kertoi kuitenkin jo tuolloin, ettei aio osallistua uudelle kaudelle, sillä homoudestaan vuonna 2013 kertonut näyttelijä ei halunnut esittää heteroa.

– Olen lähtenyt Pako-sarjasta. Virallisesti, Miller kirjoitti Instagram-profiiliinsa.

– En halua näytellä hahmoja, jotka ovat heteroseksuaaleja. Ne tarinat on jo kerrottu ja niitä kerrotaan yhä. Joten ei enää Michaelia, Miller korosti.

Pako-sarjan jälkeen Miller on tehnyt rooleja muun muassa sarjoissa Madam Secretary, The Flash ja DC’s Legends of Tomorrow.