Viihde

Laittaisitko itse jalkaasi? Lady Gaga asteli vaarallisilla koroilla keskellä New Yorkia

Laulajatähti Lady Gaga säväytti hurjilla korkokengillään New Yorkissa. Tähden on tarkoitus esiintyä laulaja Tony Bennettin kanssa New Yorkissa elokuussa.

Lady Gaga on viettänyt viime viikkoina aikaansa New Yorkissa.