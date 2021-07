Paris Hilton vastaa podcastissa villinä pyörineisiin raskaushuhuihin: alkoiko kaikki push up -rintaliiveistä?

Huhut Paris Hiltonin raskaudesta lähtivät nopeasti liikkeelle tiistaina.

Hilton-hotelliketjun perijätär ja seurapiirikaunotar Paris Hilton joutui eilen raskaushuhujen ympäröimäksi, mutta Hiltonin sisko Nicky Hilton torppasi juorut saman tien.

Nyt Hilton on itse vastannut eilen myllänneisiin huhuihin podcastissaan This Is Paris. Hilton toteaa myös Instagramissaan, että heräsi puhelin täynnä viestejä ”raskausuutisista”, joten hän halusi korjata väitteet.

Hilton kertoo, että hän ei ole raskaana. Hilton vitsailee podcastissaan, että uudet Paris Hilton push-up rintaliivit aiheuttivat hämmennystä ja synnyttivät raskaushuhut.

– Pidin niitä ollessani illallisella sulhaseni kanssa. Jotkut ihmiset ilmeisesti saivat meistä kuvia ja nyt heillä on ”luotettavia todisteita”, että olisin raskaana, Hilton vitsailee.

Insiderin ja DailyMailin mukaan Hilton ei halua ollakaan raskaana ennen vuotta 2022, sillä hän haluaa viettää ensin häitään kihlattunsa Carter Reumin kanssa.

– Hääpukuani valmistetaan juuri, ja haluan, että se näyttää upealta ja istuu täydellisesti, Hilton toteaa.

– En ole vielä raskaana, tulen olemaan häiden jälkeen. En jaksa odottaa, että saan lapsia vuonna 2022. Mutta valmistaudun vain häihin juuri nyt, hän jatkaa.

HILTON ja hänen kihlattunsa Reum ovat tunteneet toisensa yli 10 vuoden ajan. Kaksikko päätyi yhteen kaksi vuotta sitten, ja heidän kihlajaisiaan juhlittiin tämän vuoden helmikuussa.

Tammikuussa pariskunta ilmoitti aloittaneensa koeputkihedelmöityshoidot perheen perustamiseksi. Hilton kertoi The Trend Reporter with Mara -podcastissa unelmoivansa kaksosista, joista toinen olisi tyttö ja toinen poika. Hän kiinnostui koeputkihedelmöityksestä kuullessaan, että se olisi ainut varma keino saada hänen toivomansa kaksoslapset.

Paris Hilton ja tämän puoliso Carter Reum ovat tunteneet jo 10 vuotta.

– Olemme aloittaneet IVF:n, jotta voin valita kaksoset, jos tahdon, Hilton kertoi podcastissa.

Hotelliketjun perijätär kertoi kuulleensa koeputkihedelmöityksestä pitkäaikaiselta ystävältään Kim Kardashianilta, joka on saanut kaksi lasta sijaissynnyttäjän avulla.

Hilton puhui kaksoshaaveistaan ensimmäisen kerran viime vuoden syyskuussa LadyGang-nimisessä podcastissa. Tuolloin hän kertoi nimeävänsä tyttärensä Londoniksi, mutta pojan nimestä hänellä ei vielä ollut varmuutta.

The Trend Reporter with Mara -podcastissa Hilton kuvaili Reumia unelmiensa mieheksi. Hän kertoi arvostavansa sitä, miten Reum on osoittanut hänelle tukeaan koko hedelmöityshoitoprosessin ajan.