Hilton-hotelliketjun perijättären ja seurapiiritähden Paris Hiltonin, 40, huhutaan odottavan ensimmäistä lastaan yhdessä miesystävänsä liikemies Carter Reumin, 40, kanssa. Asia selviää yhdysvaltalaissivusto Page Sixin tuoreesta jutusta.

Hilton itse ei ole vahvistanut raskausuutista, ja hänen sisarensa Nicky Hilton on kiistänyt huhut. Insider-sivuston mukaan yhdysvaltalaislehti Avenue Magazinen päätoimittaja Ben Widdicombe kertoi Twitterissä tiedustelleensa asiaa suoraa Parisin pikkusiskolta Nickyltä lehden kuvauksissa. Nicky kuitenkin torppasi huhut ja kertoi, ettei uutinen pidä paikkaansa.

Tammikuussa pariskunta ilmoitti aloittaneensa koeputkihedelmöityshoidot perheen perustamiseksi. Hilton kertoi The Trend Reporter with Mara -podcastissa unelmoivansa kaksosista, joista toinen olisi tyttö ja toinen poika. Hän kiinnostui koeputkihedelmöityksestä kuullessaan, että se olisi ainut varma keino saada hänen toivomansa kaksoslapset.

– Olemme aloittaneet IVF:n, jotta voin valita kaksoset, jos tahdon, Hilton kertoi podcastissa.

Hotelliketjun perijätär kertoi kuulleensa koeputkihedelmöityksestä pitkäaikaiselta ystävältään Kim Kardashianilta, joka on saanut kaksi lasta sijaissynnyttäjän avulla.

Hilton puhui kaksoshaaveistaan ensimmäisen kerran viime vuoden syyskuussa LadyGang-nimisessä podcastissa. Tuolloin hän kertoi nimeävänsä tyttärensä Londoniksi, mutta pojan nimestä hänellä ei vielä ollut varmuutta.

Hilton ja hänen kihlattunsa Reum ovat tunteneet toisensa yli 10 vuoden ajan. Kaksikko päätyi yhteen kaksi vuotta sitten, ja heidän kihlajaisiaan juhlittiin tämän vuoden helmikuussa.

The Trend Reporter with Mara -podcastissa Hilton kuvaili Reumia unelmiensa mieheksi. Hän kertoi arvostavansa sitä, miten Reum on osoittanut hänelle tukeaan koko hedelmöityshoitoprosessin ajan.

– Minä todella uskon, että perheen perustaminen ja lapsien saaminen on elämän tarkoitus. En ole vielä saanut kokea sitä, koska aiemmin en kokenut, että kukaan ansaitsee sen kaltaista rakkautta minulta. Nyt olen viimein löytänyt sen henkilön, joka ansaitsee, Hilton totesi podcastissa.

Myös Reum vaikuttaa olevan korviaan myöten rakastunut kihlattuunsa. Helmikuussa hän kertoi People-lehden haastattelussa tutustuneensa Hiltonin todelliseen luonteeseen vasta korona-aikana.

– En voisi olla onnekkaampi, että hän on tuleva vaimoni. Hän loistaa ystävällisyydellään, työmoraalillaan ja aitoudellaan tehdessään maailmasta paremman paikan, ja hän tekee niin myös äitinä ja vaimona, Reum kehui haastattelussa.

