Modernin perheen suloisesta Lilystä kasvoi TikTok-tähti – tältä hän näyttää nyt

Aubrey Anderson-Emmons näytteli huippusuositussa komediasarjassa yhdeksän vuotta.

Huippusuositun Moderni perhe -sarjan viimeinen jakso nähtiin Yhdysvalloissa viime vuoden huhtikuussa. Hyväntuulisessa tilannekomediassa seurattiin vaatekaappibisneksessä menestyneen Jay Pritchettin ja hänen kahden aikuisen lapsensa, Clairen ja Mitchellin, perheiden arkea.

Ohjelmasta ponnahti pinnalle useita lapsitähtiä, joista yksi on jatkanut uraansa nyt mobiilisovellus TikTokissa. Mitchellin ja hänen puolisonsa Cameronin adoptiotytärtä Lilyä esittänyt Aubrey Anderson-Emmons, 14, on onnistunut kerryttämään itselleen lyhyessä ajassa huiman seuraajamäärän.

Nuorella naisella on kiinalaisomisteisessa videopalvelussa yli 690 000 seuraajaa, ja hänen videoistaan on tykätty yli 14 miljoonaa kertaa. Valtaosa Anderson-Emmonsin julkaisuista on niin kutsuttuja lip-syncing -videoita, joissa hän liikuttaa huuliaan taustamusiikin tahtiin.

TikTokin lisäksi kalifornialainen Anderson-Emmons on kerännyt huomattavan seuraajamäärän myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänen arkeaan seuraa yli 850 000 ihmistä.

Tältä Aubrey Anderson-Emmons näytti aloittaessaan Moderni perhe -sarjassa.

Brittilehti Daily Mailin mukaan Anderson-Emmons aloitti näyttelemisen palkitussa komediasarjassa vain 4-vuotiaana. Hän oli mukana ohjelmassa vuosina 2011–2020, ja hänen roolihahmonsa Lily muistetaan erityisesti sarkastisista heitoistaan.

Vaikka Anderson-Emmons mitä ilmeisemmin viihtyi Lilyn roolissa, hän ei halua tulla muistetuksi reippaana pikkutyttönä lopun elämäänsä. Tästä kertoo nuorten naisen TikTok-profiilin esittelyteksti, jossa lukee:

– Esitin kerran Lilyä. Olen ollut Aubrey.

Nuoren näyttelijän TikTok-videot ovat herättäneet paljon ihastusta. Osa seuraajista on Daily Mailin mukaan ollut kuitenkin myös kauhuissaan siitä, miten paljon Anderson-Emmons on kasvanut ensimmäisen tv-esiintymisensä jälkeen.

– Unohdin, että myös tv-ohjelmien lapset kasvavat, eräs seuraaja kommentoi.

– En voi uskoa, että se on hän (Lily), toinen jatkaa.

– Leukani tipahti, kun tajusin (hänen olevan Lilyn näytttelijä), kolmas taivastelee.

Vaikka Modernin perheen kuvauksien päättymisestä on jo aikaa, Anderson-Emmons on edelleen tekemisissä muiden sarjan näyttelijöiden kanssa. Viime kuussa hän jakoi sosiaalisessa mediassa kuvan kollegansa Ariel Winterin 23-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Winter esitti sarjassa Clairen ja Philin tytärtä Alexia.

Aubrey Anderson-Emmons on korealaisamerikkalaisen näyttelijä-koomikon Amy Andersonin sekä mediayrittäjä Kent Emmonsin tytär.